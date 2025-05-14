FiyatlarBölümler
TXO: TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In

13.95 USD 0.10 (0.71%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TXO fiyatı bugün -0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.87 ve Yüksek fiyatı olarak 14.22 aralığında işlem gördü.

TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
13.87 14.22
Yıllık aralık
13.27 20.70
Önceki kapanış
14.05
Açılış
14.14
Satış
13.95
Alış
14.25
Düşük
13.87
Yüksek
14.22
Hacim
261
Günlük değişim
-0.71%
Aylık değişim
-1.06%
6 aylık değişim
-27.08%
Yıllık değişim
-29.97%
21 Eylül, Pazar