TXO: TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In
14.01 USD 0.05 (0.36%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TXO de hoy ha cambiado un -0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.96, mientras que el máximo ha alcanzado 14.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
13.96 14.14
Rango anual
13.27 20.70
- Cierres anteriores
- 14.06
- Open
- 14.12
- Bid
- 14.01
- Ask
- 14.31
- Low
- 13.96
- High
- 14.14
- Volumen
- 247
- Cambio diario
- -0.36%
- Cambio mensual
- -0.64%
- Cambio a 6 meses
- -26.76%
- Cambio anual
- -29.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B