Currencies / TXO
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
TXO: TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In
14.06 USD 0.29 (2.11%)
Sector: Energy Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
TXO exchange rate has changed by 2.11% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 13.82 and at a high of 14.12.
Follow TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TXO News
- TXO Partners LP (TXO) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- TXO Energy Partners stock price target lowered to $22 at Raymond James
- Is TXO Partners LP (TXO) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Here's Why TXO Partners LP (TXO) Fell More Than Broader Market
- Earnings Preview: TXO Partners LP (TXO) Q2 Earnings Expected to Decline
- TXO Energy Partners price target raised to $24 by Raymond James
- TXO Partners LP (TXO) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- A Targeted Trade On TXO Partners (NYSE:TXO)
- TXO Partners joins NYSE Texas as founding member
- TXO Partners, L.P. Announces Full Exercise and Closing of Underwriters’ Option
- Txo partners director Bob Simpson buys $33.75m in common units
- TXO Partners prices $175 million public offering
Daily Range
13.82 14.12
Year Range
13.27 20.70
- Previous Close
- 13.77
- Open
- 13.85
- Bid
- 14.06
- Ask
- 14.36
- Low
- 13.82
- High
- 14.12
- Volume
- 255
- Daily Change
- 2.11%
- Month Change
- -0.28%
- 6 Months Change
- -26.50%
- Year Change
- -29.42%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%