TXO: TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In

14.06 USD 0.29 (2.11%)
Sector: Energy Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

TXO exchange rate has changed by 2.11% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 13.82 and at a high of 14.12.

Follow TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TXO News

Daily Range
13.82 14.12
Year Range
13.27 20.70
Previous Close
13.77
Open
13.85
Bid
14.06
Ask
14.36
Low
13.82
High
14.12
Volume
255
Daily Change
2.11%
Month Change
-0.28%
6 Months Change
-26.50%
Year Change
-29.42%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%