TXO: TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In
14.06 USD 0.29 (2.11%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TXO за сегодня изменился на 2.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.82, а максимальная — 14.12.
Следите за динамикой TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.82 14.12
Годовой диапазон
13.27 20.70
- Предыдущее закрытие
- 13.77
- Open
- 13.85
- Bid
- 14.06
- Ask
- 14.36
- Low
- 13.82
- High
- 14.12
- Объем
- 255
- Дневное изменение
- 2.11%
- Месячное изменение
- -0.28%
- 6-месячное изменение
- -26.50%
- Годовое изменение
- -29.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.