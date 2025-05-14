КотировкиРазделы
TXO
Назад в Рынок акций США

TXO: TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In

14.06 USD 0.29 (2.11%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TXO за сегодня изменился на 2.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.82, а максимальная — 14.12.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TXO

Дневной диапазон
13.82 14.12
Годовой диапазон
13.27 20.70
Предыдущее закрытие
13.77
Open
13.85
Bid
14.06
Ask
14.36
Low
13.82
High
14.12
Объем
255
Дневное изменение
2.11%
Месячное изменение
-0.28%
6-месячное изменение
-26.50%
Годовое изменение
-29.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.