MEOH: Methanex Corporation

39.54 USD 0.36 (0.92%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MEOH hat sich für heute um 0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.97 bis zu einem Hoch von 39.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die Methanex Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
38.97 39.68
Jahresspanne
25.46 54.49
Vorheriger Schlusskurs
39.18
Eröffnung
39.58
Bid
39.54
Ask
39.84
Tief
38.97
Hoch
39.68
Volumen
693
Tagesänderung
0.92%
Monatsänderung
12.78%
6-Monatsänderung
12.78%
Jahresänderung
-3.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K