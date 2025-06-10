Währungen / MEOH
MEOH: Methanex Corporation
39.54 USD 0.36 (0.92%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MEOH hat sich für heute um 0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.97 bis zu einem Hoch von 39.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Methanex Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MEOH News
Tagesspanne
38.97 39.68
Jahresspanne
25.46 54.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.18
- Eröffnung
- 39.58
- Bid
- 39.54
- Ask
- 39.84
- Tief
- 38.97
- Hoch
- 39.68
- Volumen
- 693
- Tagesänderung
- 0.92%
- Monatsänderung
- 12.78%
- 6-Monatsänderung
- 12.78%
- Jahresänderung
- -3.84%
