Moedas / MEOH
MEOH: Methanex Corporation
39.02 USD 0.16 (0.41%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MEOH para hoje mudou para -0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.97 e o mais alto foi 39.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Methanex Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
- Should Value Investors Buy Methanex (MEOH) Stock?
- Best Value Stock to Buy for September 17th
- New Strong Buy Stocks for September 17th
- Zacks Industry Outlook Highlights DuPont de Nemours, Albemarle and Methanex
- 3 Diversified Chemical Stocks to Watch Amid Demand Worries
- Are Investors Undervaluing Methanex (MEOH) Right Now?
- Does Methanex (MEOH) Have the Potential to Rally 32.08% as Wall Street Analysts Expect?
- Methanex (MEOH) Up 6.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Methanex's Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Decline Y/Y
- RBC Capital upgrades Methanex stock to Outperform on improved visibility
- Methanex Corporation (MEOH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About Methanex (MEOH) Q2 Earnings
- Methanex (MEOH) Q2 Earnings Beat Estimates
- Earnings Preview: Eastman Chemical (EMN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Analysts Estimate Methanex (MEOH) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Methanex stock price target raised to $45 from $40 at Raymond James
- Methanex: Very Cheap, New Acquisitions, And A Significant Investor (MEOH)
- Victory Trivalent International Small-Cap Fund Q1 2025 Commentary (undefined:MISAX)
- Toronto-listed Methanex shares rise as Israel-Iran war may boost methanol prices
- Methanex clears regulatory hurdle for OCI Global methanol acquisition
- This Yum! Brands Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - ArcBest (NASDAQ:ARCB), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- This Domino's Pizza Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Dynatrace (NYSE:DT), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- JPMorgan sets Methanex stock Neutral, targets $33 price
Faixa diária
38.97 39.68
Faixa anual
25.46 54.49
- Fechamento anterior
- 39.18
- Open
- 39.58
- Bid
- 39.02
- Ask
- 39.32
- Low
- 38.97
- High
- 39.68
- Volume
- 182
- Mudança diária
- -0.41%
- Mudança mensal
- 11.29%
- Mudança de 6 meses
- 11.29%
- Mudança anual
- -5.11%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh