Währungen / IRDM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IRDM: Iridium Communications Inc
18.75 USD 0.36 (1.96%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IRDM hat sich für heute um 1.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.26 bis zu einem Hoch von 18.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Iridium Communications Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRDM News
- Iridium Communications: Undervalued At $20, Licenses Alone Justify The Price (NASDAQ:IRDM)
- Will Growing Prowess in Satellite Communication Drive Growth for ASTS?
- Can Globalstar's Bet on HIBLEO-XL Boost Its Satellite Market Share?
- Iridium & Deutsche Telekom Join Forces to Expand Global IoT Connectivity
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Globalstar Surges 37% in Three Months: Is the Stock Still a Buy?
- Top 3 Tech & Telecom Stocks That Could Blast Off In September - Iridium Communications (NASDAQ:IRDM), Kuke Music Hldg (NYSE:KUKE)
- Iridium-Aktie unter Druck: Raymond James stuft Rating nach SpaceX-Deal herab
- Iridium Communications stock rating downgraded by Raymond James on SpaceX deal
- Iridium Communications stock hits 52-week low at 19.89 USD
- BWS Financial downgrades Iridium Communications stock on Starlink threat
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- ASTS to Deploy 45-60 Satellites in Orbit by 2026: Stock to Benefit?
- Iridium at Oppenheimer Conference: Strategic Growth and IoT Focus
- ASTS Stock Before Q2 Earnings: A Smart Buy or Risky Investment?
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- The Zacks Analyst Blog Highlights Teck Resources, Republic Services, Iridium Communications and Comfort Systems USA
- Zacks Industry Outlook Highlights Globalstar, Iridium Communications and Gilat Satellite Networks
- Watch 4 Stocks That Announced Dividend Hikes Amid Rate-Cut Uncertainty
- 3 Stocks to Watch From the Satellite and Communication Industry
- CRSP, ABSI, IRDM: Cathie Wood Offloads $16.4M of CRISPR Therapeutics Stock, Buys Absci and Iridium - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys ABSCI, sells CRISPR
Tagesspanne
18.26 18.87
Jahresspanne
17.08 35.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.39
- Eröffnung
- 18.50
- Bid
- 18.75
- Ask
- 19.05
- Tief
- 18.26
- Hoch
- 18.87
- Volumen
- 5.133 K
- Tagesänderung
- 1.96%
- Monatsänderung
- -23.94%
- 6-Monatsänderung
- -31.54%
- Jahresänderung
- -38.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K