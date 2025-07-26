Valute / IRDM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IRDM: Iridium Communications Inc
18.08 USD 0.67 (3.57%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IRDM ha avuto una variazione del -3.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.03 e ad un massimo di 18.83.
Segui le dinamiche di Iridium Communications Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRDM News
- Iridium Communications: Undervalued At $20, Licenses Alone Justify The Price (NASDAQ:IRDM)
- Will Growing Prowess in Satellite Communication Drive Growth for ASTS?
- Can Globalstar's Bet on HIBLEO-XL Boost Its Satellite Market Share?
- Iridium & Deutsche Telekom Join Forces to Expand Global IoT Connectivity
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- 3 azioni USA nel settore comunicazione guadagnano posizioni nei ranking di valore - Benzinga Italia
- Globalstar Surges 37% in Three Months: Is the Stock Still a Buy?
- Top 3 Tech & Telecom Stocks That Could Blast Off In September - Iridium Communications (NASDAQ:IRDM), Kuke Music Hldg (NYSE:KUKE)
- Iridium Communications stock rating downgraded by Raymond James on SpaceX deal
- Iridium Communications stock hits 52-week low at 19.89 USD
- BWS Financial downgrades Iridium Communications stock on Starlink threat
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- ASTS to Deploy 45-60 Satellites in Orbit by 2026: Stock to Benefit?
- Iridium at Oppenheimer Conference: Strategic Growth and IoT Focus
- ASTS Stock Before Q2 Earnings: A Smart Buy or Risky Investment?
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- The Zacks Analyst Blog Highlights Teck Resources, Republic Services, Iridium Communications and Comfort Systems USA
- Zacks Industry Outlook Highlights Globalstar, Iridium Communications and Gilat Satellite Networks
- Watch 4 Stocks That Announced Dividend Hikes Amid Rate-Cut Uncertainty
- 3 Stocks to Watch From the Satellite and Communication Industry
- CRSP, ABSI, IRDM: Cathie Wood Offloads $16.4M of CRISPR Therapeutics Stock, Buys Absci and Iridium - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys ABSCI, sells CRISPR
Intervallo Giornaliero
18.03 18.83
Intervallo Annuale
17.08 35.85
- Chiusura Precedente
- 18.75
- Apertura
- 18.70
- Bid
- 18.08
- Ask
- 18.38
- Minimo
- 18.03
- Massimo
- 18.83
- Volume
- 6.358 K
- Variazione giornaliera
- -3.57%
- Variazione Mensile
- -26.65%
- Variazione Semestrale
- -33.99%
- Variazione Annuale
- -41.05%
20 settembre, sabato