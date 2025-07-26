QuotazioniSezioni
IRDM: Iridium Communications Inc

18.08 USD 0.67 (3.57%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IRDM ha avuto una variazione del -3.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.03 e ad un massimo di 18.83.

Segui le dinamiche di Iridium Communications Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.03 18.83
Intervallo Annuale
17.08 35.85
Chiusura Precedente
18.75
Apertura
18.70
Bid
18.08
Ask
18.38
Minimo
18.03
Massimo
18.83
Volume
6.358 K
Variazione giornaliera
-3.57%
Variazione Mensile
-26.65%
Variazione Semestrale
-33.99%
Variazione Annuale
-41.05%
