통화 / IRDM
IRDM: Iridium Communications Inc
18.08 USD 0.67 (3.57%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IRDM 환율이 오늘 -3.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.03이고 고가는 18.83이었습니다.
Iridium Communications Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IRDM News
일일 변동 비율
18.03 18.83
년간 변동
17.08 35.85
- 이전 종가
- 18.75
- 시가
- 18.70
- Bid
- 18.08
- Ask
- 18.38
- 저가
- 18.03
- 고가
- 18.83
- 볼륨
- 6.358 K
- 일일 변동
- -3.57%
- 월 변동
- -26.65%
- 6개월 변동
- -33.99%
- 년간 변동율
- -41.05%
20 9월, 토요일