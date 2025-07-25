Moedas / IRDM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IRDM: Iridium Communications Inc
18.76 USD 0.37 (2.01%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IRDM para hoje mudou para 2.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.26 e o mais alto foi 18.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Iridium Communications Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRDM Notícias
- Iridium Communications: Undervalued At $20, Licenses Alone Justify The Price (NASDAQ:IRDM)
- Can Globalstar's Bet on HIBLEO-XL Boost Its Satellite Market Share?
- Iridium & Deutsche Telekom Join Forces to Expand Global IoT Connectivity
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Globalstar Surges 37% in Three Months: Is the Stock Still a Buy?
- Top 3 Tech & Telecom Stocks That Could Blast Off In September - Iridium Communications (NASDAQ:IRDM), Kuke Music Hldg (NYSE:KUKE)
- Iridium Communications stock rating downgraded by Raymond James on SpaceX deal
- Iridium Communications stock hits 52-week low at 19.89 USD
- BWS Financial downgrades Iridium Communications stock on Starlink threat
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- ASTS to Deploy 45-60 Satellites in Orbit by 2026: Stock to Benefit?
- Iridium at Oppenheimer Conference: Strategic Growth and IoT Focus
- ASTS Stock Before Q2 Earnings: A Smart Buy or Risky Investment?
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- The Zacks Analyst Blog Highlights Teck Resources, Republic Services, Iridium Communications and Comfort Systems USA
- Zacks Industry Outlook Highlights Globalstar, Iridium Communications and Gilat Satellite Networks
- Watch 4 Stocks That Announced Dividend Hikes Amid Rate-Cut Uncertainty
- 3 Stocks to Watch From the Satellite and Communication Industry
- CRSP, ABSI, IRDM: Cathie Wood Offloads $16.4M of CRISPR Therapeutics Stock, Buys Absci and Iridium - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys ABSCI, sells CRISPR
- Iridium Falls 22% on Q2 Earnings Miss & Lowered View, Revenues Up Y/Y
- Iridium Communications (IRDM) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
Faixa diária
18.26 18.81
Faixa anual
17.08 35.85
- Fechamento anterior
- 18.39
- Open
- 18.50
- Bid
- 18.76
- Ask
- 19.06
- Low
- 18.26
- High
- 18.81
- Volume
- 1.335 K
- Mudança diária
- 2.01%
- Mudança mensal
- -23.89%
- Mudança de 6 meses
- -31.51%
- Mudança anual
- -38.83%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh