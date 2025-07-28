Devises / IRDM
IRDM: Iridium Communications Inc
18.08 USD 0.67 (3.57%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IRDM a changé de -3.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.03 et à un maximum de 18.83.
Suivez la dynamique Iridium Communications Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IRDM Nouvelles
Range quotidien
18.03 18.83
Range Annuel
17.08 35.85
- Clôture Précédente
- 18.75
- Ouverture
- 18.70
- Bid
- 18.08
- Ask
- 18.38
- Plus Bas
- 18.03
- Plus Haut
- 18.83
- Volume
- 6.358 K
- Changement quotidien
- -3.57%
- Changement Mensuel
- -26.65%
- Changement à 6 Mois
- -33.99%
- Changement Annuel
- -41.05%
20 septembre, samedi