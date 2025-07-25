货币 / IRDM
IRDM: Iridium Communications Inc
18.56 USD 0.40 (2.20%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IRDM汇率已更改2.20%。当日，交易品种以低点18.12和高点18.65进行交易。
关注Iridium Communications Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IRDM新闻
日范围
18.12 18.65
年范围
17.08 35.85
- 前一天收盘价
- 18.16
- 开盘价
- 18.16
- 卖价
- 18.56
- 买价
- 18.86
- 最低价
- 18.12
- 最高价
- 18.65
- 交易量
- 1.855 K
- 日变化
- 2.20%
- 月变化
- -24.71%
- 6个月变化
- -32.24%
- 年变化
- -39.48%
