IRDM: Iridium Communications Inc
18.39 USD 0.23 (1.27%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IRDM de hoy ha cambiado un 1.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.12, mientras que el máximo ha alcanzado 18.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Iridium Communications Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRDM News
- Can Globalstar's Bet on HIBLEO-XL Boost Its Satellite Market Share?
- Iridium & Deutsche Telekom Join Forces to Expand Global IoT Connectivity
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- 3 acciones sobrevendidas en comunicación ofrecen oportunidades de compra en EE. UU. | Benzinga España
- Globalstar Surges 37% in Three Months: Is the Stock Still a Buy?
- Top 3 Tech & Telecom Stocks That Could Blast Off In September - Iridium Communications (NASDAQ:IRDM), Kuke Music Hldg (NYSE:KUKE)
- Raymond James rebaja la calificación de las acciones de Iridium Communications por acuerdo con SpaceX
- Iridium Communications stock rating downgraded by Raymond James on SpaceX deal
- Iridium Communications stock hits 52-week low at 19.89 USD
- BWS Financial downgrades Iridium Communications stock on Starlink threat
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- ASTS to Deploy 45-60 Satellites in Orbit by 2026: Stock to Benefit?
- Iridium at Oppenheimer Conference: Strategic Growth and IoT Focus
- ASTS Stock Before Q2 Earnings: A Smart Buy or Risky Investment?
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- The Zacks Analyst Blog Highlights Teck Resources, Republic Services, Iridium Communications and Comfort Systems USA
- Zacks Industry Outlook Highlights Globalstar, Iridium Communications and Gilat Satellite Networks
- Watch 4 Stocks That Announced Dividend Hikes Amid Rate-Cut Uncertainty
- 3 Stocks to Watch From the Satellite and Communication Industry
- CRSP, ABSI, IRDM: Cathie Wood Offloads $16.4M of CRISPR Therapeutics Stock, Buys Absci and Iridium - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys ABSCI, sells CRISPR
- Iridium Falls 22% on Q2 Earnings Miss & Lowered View, Revenues Up Y/Y
Rango diario
18.12 18.80
Rango anual
17.08 35.85
- Cierres anteriores
- 18.16
- Open
- 18.16
- Bid
- 18.39
- Ask
- 18.69
- Low
- 18.12
- High
- 18.80
- Volumen
- 5.904 K
- Cambio diario
- 1.27%
- Cambio mensual
- -25.40%
- Cambio a 6 meses
- -32.86%
- Cambio anual
- -40.04%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B