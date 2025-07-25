Валюты / IRDM
IRDM: Iridium Communications Inc
18.16 USD 0.02 (0.11%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IRDM за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.83, а максимальная — 18.29.
Следите за динамикой Iridium Communications Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IRDM
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Globalstar Surges 37% in Three Months: Is the Stock Still a Buy?
- Top 3 Tech & Telecom Stocks That Could Blast Off In September - Iridium Communications (NASDAQ:IRDM), Kuke Music Hldg (NYSE:KUKE)
- Iridium Communications stock rating downgraded by Raymond James on SpaceX deal
- Iridium Communications stock hits 52-week low at 19.89 USD
- BWS Financial downgrades Iridium Communications stock on Starlink threat
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- ASTS to Deploy 45-60 Satellites in Orbit by 2026: Stock to Benefit?
- Iridium at Oppenheimer Conference: Strategic Growth and IoT Focus
- ASTS Stock Before Q2 Earnings: A Smart Buy or Risky Investment?
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- The Zacks Analyst Blog Highlights Teck Resources, Republic Services, Iridium Communications and Comfort Systems USA
- Zacks Industry Outlook Highlights Globalstar, Iridium Communications and Gilat Satellite Networks
- Watch 4 Stocks That Announced Dividend Hikes Amid Rate-Cut Uncertainty
- 3 Stocks to Watch From the Satellite and Communication Industry
- CRSP, ABSI, IRDM: Cathie Wood Offloads $16.4M of CRISPR Therapeutics Stock, Buys Absci and Iridium - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys ABSCI, sells CRISPR
- Iridium Falls 22% on Q2 Earnings Miss & Lowered View, Revenues Up Y/Y
- Iridium Communications (IRDM) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- After Plunging 14.4% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Iridium (IRDM)
- Cathie Wood Bets Big on This Satellite Stock, Exits COIN and RBLX Positions - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK boosts Tesla, trims Coinbase and Roblox stock
Дневной диапазон
17.83 18.29
Годовой диапазон
17.08 35.85
- Предыдущее закрытие
- 18.18
- Open
- 18.19
- Bid
- 18.16
- Ask
- 18.46
- Low
- 17.83
- High
- 18.29
- Объем
- 6.567 K
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- -26.33%
- 6-месячное изменение
- -33.70%
- Годовое изменение
- -40.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.