FCF: First Commonwealth Financial Corporation
17.93 USD 0.51 (2.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FCF hat sich für heute um 2.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.46 bis zu einem Hoch von 17.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Commonwealth Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.46 17.93
Jahresspanne
13.54 19.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.42
- Eröffnung
- 17.46
- Bid
- 17.93
- Ask
- 18.23
- Tief
- 17.46
- Hoch
- 17.93
- Volumen
- 485
- Tagesänderung
- 2.93%
- Monatsänderung
- 1.70%
- 6-Monatsänderung
- 15.60%
- Jahresänderung
- 4.92%
