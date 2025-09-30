KurseKategorien
DRH-PA: Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede

25.18 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DRH-PA hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.18 bis zu einem Hoch von 25.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DRH-PA heute?

Die Aktie von Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede (DRH-PA) notiert heute bei 25.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.17 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von DRH-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DRH-PA Dividenden?

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede wird derzeit mit 25.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.28% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DRH-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich DRH-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede (DRH-PA) zum aktuellen Kurs von 25.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.18 oder 25.48 platziert, während 6 und -0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DRH-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DRH-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede müssen die jährliche Spanne 24.43 - 25.84 und der aktuelle Kurs 25.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.25% und 0.28%, bevor sie Orders zu 25.18 oder 25.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DRH-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Diamondrock Hospitality Co?

Der höchste Kurs von Diamondrock Hospitality Co (DRH-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.84. Innerhalb von 24.43 - 25.84 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.17 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Diamondrock Hospitality Co?

Der niedrigste Kurs von Diamondrock Hospitality Co (DRH-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.43. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.18 und der Spanne 24.43 - 25.84 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DRH-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DRH-PA statt?

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.17 und 0.28% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.18 25.25
Jahresspanne
24.43 25.84
Vorheriger Schlusskurs
25.17
Eröffnung
25.25
Bid
25.18
Ask
25.48
Tief
25.18
Hoch
25.25
Volumen
6
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
-1.25%
6-Monatsänderung
0.28%
Jahresänderung
0.28%
