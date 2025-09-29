クォートセクション
通貨 / DRH-PA
DRH-PA: Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede

25.18 USD 0.01 (0.04%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DRH-PAの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.18の安値と25.25の高値で取引されました。

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Redeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DRH-PA株の現在の価格は？

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Redeの株価は本日25.18です。0.04%内で取引され、前日の終値は25.17、取引量は6に達しました。DRH-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Redeの株は配当を出しますか？

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Redeの現在の価格は25.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.28%やUSDにも注目します。DRH-PAの動きはライブチャートで確認できます。

DRH-PA株を買う方法は？

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Redeの株は現在25.18で購入可能です。注文は通常25.18または25.48付近で行われ、6や-0.28%が市場の動きを示します。DRH-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

DRH-PA株に投資する方法は？

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Redeへの投資では、年間の値幅24.43 - 25.84と現在の25.18を考慮します。注文は多くの場合25.18や25.48で行われる前に、-1.25%や0.28%と比較されます。DRH-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Diamondrock Hospitality Coの株の最高値は？

Diamondrock Hospitality Coの過去1年の最高値は25.84でした。24.43 - 25.84内で株価は大きく変動し、25.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Redeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Diamondrock Hospitality Coの株の最低値は？

Diamondrock Hospitality Co(DRH-PA)の年間最安値は24.43でした。現在の25.18や24.43 - 25.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DRH-PAの動きはライブチャートで確認できます。

DRH-PAの株式分割はいつ行われましたか？

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Redeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.17、0.28%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.18 25.25
1年のレンジ
24.43 25.84
以前の終値
25.17
始値
25.25
買値
25.18
買値
25.48
安値
25.18
高値
25.25
出来高
6
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
-1.25%
6ヶ月の変化
0.28%
1年の変化
0.28%
