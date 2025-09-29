- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DRH-PA: Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede
DRH-PAの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.18の安値と25.25の高値で取引されました。
Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Redeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DRH-PA株の現在の価格は？
Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Redeの株価は本日25.18です。0.04%内で取引され、前日の終値は25.17、取引量は6に達しました。DRH-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Redeの株は配当を出しますか？
Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Redeの現在の価格は25.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.28%やUSDにも注目します。DRH-PAの動きはライブチャートで確認できます。
DRH-PA株を買う方法は？
Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Redeの株は現在25.18で購入可能です。注文は通常25.18または25.48付近で行われ、6や-0.28%が市場の動きを示します。DRH-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
DRH-PA株に投資する方法は？
Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Redeへの投資では、年間の値幅24.43 - 25.84と現在の25.18を考慮します。注文は多くの場合25.18や25.48で行われる前に、-1.25%や0.28%と比較されます。DRH-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Diamondrock Hospitality Coの株の最高値は？
Diamondrock Hospitality Coの過去1年の最高値は25.84でした。24.43 - 25.84内で株価は大きく変動し、25.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Redeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Diamondrock Hospitality Coの株の最低値は？
Diamondrock Hospitality Co(DRH-PA)の年間最安値は24.43でした。現在の25.18や24.43 - 25.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DRH-PAの動きはライブチャートで確認できます。
DRH-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Redeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.17、0.28%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.17
- 始値
- 25.25
- 買値
- 25.18
- 買値
- 25.48
- 安値
- 25.18
- 高値
- 25.25
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- -1.25%
- 6ヶ月の変化
- 0.28%
- 1年の変化
- 0.28%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前