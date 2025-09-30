CotaçõesSeções
DRH-PA: Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede

25.18 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DRH-PA para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.18 e o mais alto foi 25.25.

Veja a dinâmica do par de moedas Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
25.18 25.25
Faixa anual
24.43 25.84
Fechamento anterior
25.17
Open
25.25
Bid
25.18
Ask
25.48
Low
25.18
High
25.25
Volume
6
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
-1.25%
Mudança de 6 meses
0.28%
Mudança anual
0.28%
