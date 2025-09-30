- Visão do mercado
DRH-PA: Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede
A taxa do DRH-PA para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.18 e o mais alto foi 25.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DRH-PA hoje?
Hoje Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede (DRH-PA) está avaliado em 25.18. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 25.17, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DRH-PA em tempo real.
As ações de Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede pagam dividendos?
Atualmente Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede está avaliado em 25.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.28% e USD. Monitore os movimentos de DRH-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DRH-PA?
Você pode comprar ações de Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede (DRH-PA) pelo preço atual 25.18. Ordens geralmente são executadas perto de 25.18 ou 25.48, enquanto 6 e -0.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DRH-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DRH-PA?
Investir em Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede envolve considerar a faixa anual 24.43 - 25.84 e o preço atual 25.18. Muitos comparam -1.25% e 0.28% antes de enviar ordens em 25.18 ou 25.48. Estude as mudanças diárias de preço de DRH-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Diamondrock Hospitality Co?
O maior preço de Diamondrock Hospitality Co (DRH-PA) no último ano foi 25.84. As ações oscilaram bastante dentro de 24.43 - 25.84, e a comparação com 25.17 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Diamondrock Hospitality Co?
O menor preço de Diamondrock Hospitality Co (DRH-PA) no ano foi 24.43. A comparação com o preço atual 25.18 e 24.43 - 25.84 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DRH-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DRH-PA?
No passado Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.17 e 0.28% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.17
- Open
- 25.25
- Bid
- 25.18
- Ask
- 25.48
- Low
- 25.18
- High
- 25.25
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- -1.25%
- Mudança de 6 meses
- 0.28%
- Mudança anual
- 0.28%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4