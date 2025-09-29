报价部分
货币 / DRH-PA
DRH-PA: Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede

25.18 USD 0.01 (0.04%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DRH-PA汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.18和高点25.25进行交易。

关注Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DRH-PA股票今天的价格是多少？

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede股票今天的定价为25.18。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为25.17，交易量达到6。DRH-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede股票是否支付股息？

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede目前的价值为25.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.28%和USD。实时查看图表以跟踪DRH-PA走势。

如何购买DRH-PA股票？

您可以以25.18的当前价格购买Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede股票。订单通常设置在25.18或25.48附近，而6和-0.28%显示市场活动。立即关注DRH-PA的实时图表更新。

如何投资DRH-PA股票？

投资Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede需要考虑年度范围24.43 - 25.84和当前价格25.18。许多人在以25.18或25.48下订单之前，会比较-1.25%和。实时查看DRH-PA价格图表，了解每日变化。

Diamondrock Hospitality Co股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Diamondrock Hospitality Co的最高价格是25.84。在24.43 - 25.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede的绩效。

Diamondrock Hospitality Co股票的最低价格是多少？

Diamondrock Hospitality Co（DRH-PA）的最低价格为24.43。将其与当前的25.18和24.43 - 25.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRH-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DRH-PA股票是什么时候拆分的？

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.17和0.28%中可见。

日范围
25.18 25.25
年范围
24.43 25.84
前一天收盘价
25.17
开盘价
25.25
卖价
25.18
买价
25.48
最低价
25.18
最高价
25.25
交易量
6
日变化
0.04%
月变化
-1.25%
6个月变化
0.28%
年变化
0.28%
