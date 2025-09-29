КотировкиРазделы
DRH-PA: Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede

25.18 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DRH-PA за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.18, а максимальная — 25.25.

Следите за динамикой Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DRH-PA сегодня?

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede (DRH-PA) сегодня оценивается на уровне 25.18. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.17, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRH-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede?

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede в настоящее время оценивается в 25.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.28% и USD. Отслеживайте движения DRH-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции DRH-PA?

Вы можете купить акции Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede (DRH-PA) по текущей цене 25.18. Ордера обычно размещаются около 25.18 или 25.48, тогда как 6 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRH-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DRH-PA?

Инвестирование в Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede предполагает учет годового диапазона 24.43 - 25.84 и текущей цены 25.18. Многие сравнивают -1.25% и 0.28% перед размещением ордеров на 25.18 или 25.48. Изучайте ежедневные изменения цены DRH-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Diamondrock Hospitality Co?

Самая высокая цена Diamondrock Hospitality Co (DRH-PA) за последний год составила 25.84. Акции заметно колебались в пределах 24.43 - 25.84, сравнение с 25.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Diamondrock Hospitality Co?

Самая низкая цена Diamondrock Hospitality Co (DRH-PA) за год составила 24.43. Сравнение с текущими 25.18 и 24.43 - 25.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRH-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DRH-PA?

В прошлом Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.17 и 0.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.18 25.25
Годовой диапазон
24.43 25.84
Предыдущее закрытие
25.17
Open
25.25
Bid
25.18
Ask
25.48
Low
25.18
High
25.25
Объем
6
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
-1.25%
6-месячное изменение
0.28%
Годовое изменение
0.28%
