DRH-PA: Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede

25.18 USD 0.01 (0.04%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DRH-PA de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.18, mientras que el máximo ha alcanzado 25.25.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DRH-PA hoy?

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede (DRH-PA) se evalúa hoy en 25.18. El instrumento se negocia dentro de 0.04%; el cierre de ayer ha sido 25.17 y el volumen comercial ha alcanzado 6.

¿Se pagan dividendos en acciones de Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede?

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede se evalúa actualmente en 25.18. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.28% y USD.

¿Cómo comprar acciones de DRH-PA?

Puede comprar acciones de Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede (DRH-PA) al precio actual de 25.18. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.18 o 25.48, mientras que 6 y -0.28% muestran la actividad del mercado.

¿Cómo invertir en acciones de DRH-PA?

Invertir en Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede implica tener en cuenta el rango anual 24.43 - 25.84 y el precio actual 25.18. Muchos comparan -1.25% y 0.28% antes de colocar órdenes en 25.18 o 25.48.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Diamondrock Hospitality Co?

El precio más alto de Diamondrock Hospitality Co (DRH-PA) en el último año ha sido 25.84. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.43 - 25.84, una comparación con 25.17 ayuda a revelar los niveles de resistencia.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Diamondrock Hospitality Co?

El precio más bajo de Diamondrock Hospitality Co (DRH-PA) para el año ha sido 24.43. La comparación con los actuales 25.18 y 24.43 - 25.84 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DRH-PA?

En el pasado, Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.17 y 0.28% después de las acciones corporativas.

Rango diario
25.18 25.25
Rango anual
24.43 25.84
Cierres anteriores
25.17
Open
25.25
Bid
25.18
Ask
25.48
Low
25.18
High
25.25
Volumen
6
Cambio diario
0.04%
Cambio mensual
-1.25%
Cambio a 6 meses
0.28%
Cambio anual
0.28%
