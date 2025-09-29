- Panorámica
DRH-PA: Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede
El tipo de cambio de DRH-PA de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.18, mientras que el máximo ha alcanzado 25.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DRH-PA hoy?
Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede (DRH-PA) se evalúa hoy en 25.18. El instrumento se negocia dentro de 0.04%; el cierre de ayer ha sido 25.17 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DRH-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede?
Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede se evalúa actualmente en 25.18. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.28% y USD. Monitoree los movimientos de DRH-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DRH-PA?
Puede comprar acciones de Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede (DRH-PA) al precio actual de 25.18. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.18 o 25.48, mientras que 6 y -0.28% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DRH-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DRH-PA?
Invertir en Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede implica tener en cuenta el rango anual 24.43 - 25.84 y el precio actual 25.18. Muchos comparan -1.25% y 0.28% antes de colocar órdenes en 25.18 o 25.48. Estudie los cambios diarios de precios de DRH-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Diamondrock Hospitality Co?
El precio más alto de Diamondrock Hospitality Co (DRH-PA) en el último año ha sido 25.84. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.43 - 25.84, una comparación con 25.17 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Diamondrock Hospitality Co?
El precio más bajo de Diamondrock Hospitality Co (DRH-PA) para el año ha sido 24.43. La comparación con los actuales 25.18 y 24.43 - 25.84 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DRH-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DRH-PA?
En el pasado, Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.17 y 0.28% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.17
- Open
- 25.25
- Bid
- 25.18
- Ask
- 25.48
- Low
- 25.18
- High
- 25.25
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- 0.04%
- Cambio mensual
- -1.25%
- Cambio a 6 meses
- 0.28%
- Cambio anual
- 0.28%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.