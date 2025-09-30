QuotazioniSezioni
DRH-PA: Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede

25.18 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DRH-PA ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.18 e ad un massimo di 25.25.

Segui le dinamiche di Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DRH-PA oggi?

Oggi le azioni Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede sono prezzate a 25.18. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 25.17 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DRH-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede pagano dividendi?

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede è attualmente valutato a 25.18. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DRH-PA.

Come acquistare azioni DRH-PA?

Puoi acquistare azioni Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede al prezzo attuale di 25.18. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.18 o 25.48, mentre 6 e -0.28% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DRH-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DRH-PA?

Investire in Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede implica considerare l'intervallo annuale 24.43 - 25.84 e il prezzo attuale 25.18. Molti confrontano -1.25% e 0.28% prima di effettuare ordini su 25.18 o 25.48. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DRH-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Diamondrock Hospitality Co?

Il prezzo massimo di Diamondrock Hospitality Co nell'ultimo anno è stato 25.84. All'interno di 24.43 - 25.84, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.17 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Diamondrock Hospitality Co?

Il prezzo più basso di Diamondrock Hospitality Co (DRH-PA) nel corso dell'anno è stato 24.43. Confrontandolo con gli attuali 25.18 e 24.43 - 25.84 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DRH-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DRH-PA?

Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.17 e 0.28%.

Intervallo Giornaliero
25.18 25.25
Intervallo Annuale
24.43 25.84
Chiusura Precedente
25.17
Apertura
25.25
Bid
25.18
Ask
25.48
Minimo
25.18
Massimo
25.25
Volume
6
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
-1.25%
Variazione Semestrale
0.28%
Variazione Annuale
0.28%
