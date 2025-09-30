- Aperçu
DRH-PA: Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede
Le taux de change de DRH-PA a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.18 et à un maximum de 25.25.
Suivez la dynamique Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DRH-PA aujourd'hui ?
L'action Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede est cotée à 25.18 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.04%, a clôturé hier à 25.17 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de DRH-PA présente ces mises à jour.
L'action Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede verse-t-elle des dividendes ?
Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede est actuellement valorisé à 25.18. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DRH-PA.
Comment acheter des actions DRH-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede au cours actuel de 25.18. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.18 ou de 25.48, le 6 et le -0.28% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DRH-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DRH-PA ?
Investir dans Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.43 - 25.84 et le prix actuel 25.18. Beaucoup comparent -1.25% et 0.28% avant de passer des ordres à 25.18 ou 25.48. Consultez le graphique du cours de DRH-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Diamondrock Hospitality Co ?
Le cours le plus élevé de Diamondrock Hospitality Co l'année dernière était 25.84. Au cours de 24.43 - 25.84, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.17 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Diamondrock Hospitality Co ?
Le cours le plus bas de Diamondrock Hospitality Co (DRH-PA) sur l'année a été 24.43. Sa comparaison avec 25.18 et 24.43 - 25.84 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DRH-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DRH-PA a-t-elle été divisée ?
Diamondrock Hospitality Company 8.250% Series A Cumulative Rede a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.17 et 0.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.17
- Ouverture
- 25.25
- Bid
- 25.18
- Ask
- 25.48
- Plus Bas
- 25.18
- Plus Haut
- 25.25
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- 0.04%
- Changement Mensuel
- -1.25%
- Changement à 6 Mois
- 0.28%
- Changement Annuel
- 0.28%
