Währungen / CNDT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CNDT: Conduent Incorporated
2.95 USD 0.01 (0.34%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNDT hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.95 bis zu einem Hoch von 2.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Conduent Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNDT News
- Hohe Verschuldung: Moody’s stuft Conduent auf B2 herab
- Moody’s downgrades Conduent to B2 on high leverage concerns
- Bill Miller's MSTR Bitcoin Bet Soars 40% As His Fund Piles Into Housing, Energy And Autos In Bold Q2 Moves - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Repay Holdings appoints Robert Houser as new CFO effective Sept 8
- Conduent Q2 2025 slides: EBITDA margin improves amid continued revenue decline
- Conduent (CNDT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Conduent shares rise on narrower-than-feared Q2 loss
- Conduent earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Conduent Stock: Reorganization Provides Hope For Share Price (NASDAQ:CNDT)
- Conduent partners with Fairmarkit to enhance procurement solutions
- TriNet Group (TNET) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Conduent expands EBT security features to protect SNAP benefits
- Conduent names Harsha V. Agadi as board chairman, Scott Letier to lead audit committee
- Conduent Recognized as a Leader in 2025 NelsonHall NEATS Assessments on Benefits Administration & Experience-Led HR Transformation
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Conduent director Agadi buys $281,000 in shares
- Conduent Named to Newsweek’s 2025 Global Most Loved Workplaces ® List
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- Monday’s Top Insider Trades: Executives Make Strategic Moves
- Conduent CEO Skelton buys $101,699 in stock
- What's Going On With Conduent Stock On Wednesday? - Conduent (NASDAQ:CNDT)
- Conduent At A Crossroads: Will Investors Recognize Earnings Growth? (NASDAQ:CNDT)
- Goldman Sachs, J&J, To Report Earnings As Investors Watch Out For Retail Sales Data
- Conduent (CNDT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
2.95 2.98
Jahresspanne
1.90 4.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.96
- Eröffnung
- 2.97
- Bid
- 2.95
- Ask
- 3.25
- Tief
- 2.95
- Hoch
- 2.98
- Volumen
- 76
- Tagesänderung
- -0.34%
- Monatsänderung
- 8.46%
- 6-Monatsänderung
- 8.46%
- Jahresänderung
- -26.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K