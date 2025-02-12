货币 / CNDT
CNDT: Conduent Incorporated
2.78 USD 0.02 (0.72%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CNDT汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点2.75和高点2.80进行交易。
关注Conduent Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.75 2.80
年范围
1.90 4.90
- 前一天收盘价
- 2.76
- 开盘价
- 2.76
- 卖价
- 2.78
- 买价
- 3.08
- 最低价
- 2.75
- 最高价
- 2.80
- 交易量
- 1.073 K
- 日变化
- 0.72%
- 月变化
- 2.21%
- 6个月变化
- 2.21%
- 年变化
- -30.85%
