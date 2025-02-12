Валюты / CNDT
CNDT: Conduent Incorporated
2.78 USD 0.02 (0.72%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNDT за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.75, а максимальная — 2.80.
Следите за динамикой Conduent Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CNDT
Дневной диапазон
2.75 2.80
Годовой диапазон
1.90 4.90
- Предыдущее закрытие
- 2.76
- Open
- 2.76
- Bid
- 2.78
- Ask
- 3.08
- Low
- 2.75
- High
- 2.80
- Объем
- 1.073 K
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- 2.21%
- 6-месячное изменение
- 2.21%
- Годовое изменение
- -30.85%
