BTI: British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR
54.91 USD 1.10 (1.96%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BTI hat sich für heute um -1.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.86 bis zu einem Hoch von 55.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
54.86 55.53
Jahresspanne
34.17 59.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.01
- Eröffnung
- 55.32
- Bid
- 54.91
- Ask
- 55.21
- Tief
- 54.86
- Hoch
- 55.53
- Volumen
- 6.248 K
- Tagesänderung
- -1.96%
- Monatsänderung
- 0.29%
- 6-Monatsänderung
- 33.08%
- Jahresänderung
- 50.23%
