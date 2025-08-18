KurseKategorien
BTI: British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR

54.91 USD 1.10 (1.96%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BTI hat sich für heute um -1.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.86 bis zu einem Hoch von 55.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
54.86 55.53
Jahresspanne
34.17 59.29
Vorheriger Schlusskurs
56.01
Eröffnung
55.32
Bid
54.91
Ask
55.21
Tief
54.86
Hoch
55.53
Volumen
6.248 K
Tagesänderung
-1.96%
Monatsänderung
0.29%
6-Monatsänderung
33.08%
Jahresänderung
50.23%
