Moedas / BTI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BTI: British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR
56.01 USD 0.22 (0.39%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BTI para hoje mudou para 0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 55.84 e o mais alto foi 56.27.
Veja a dinâmica do par de moedas British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTI Notícias
- Altria Stock Trading at a Discount: What's the Next Best Move?
- 5 Best High-Yield Dividend Stocks to Buy Now
- 10 Quality High Yield In Rose's Income Garden Portfolio: 5 Winners To Buy
- Searching For A Retirement Income Powerhouse? Energy Transfer Is My Answer (NYSE:ET)
- FDA To Expedite Nicotine Pouch Reviews In Pilot Program Under Trump Pressure: Report - Altria Group (NYSE:MO), British American Tobacco (NYSE:BTI)
- Exclusive-US FDA to fast-track nicotine pouch reviews amid White House pressure
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Altria’s Stock: Great Margins, High Dividends, But No Growth Potential (NYSE:MO)
- British American Tobacco stock rating downgraded by RBC on New Categories concerns
- BAT CFO Soraya Benchikh steps down after 15 months in role
- Philip Morris: Historically Low Dividend Yield Justifies A Sell (NYSE:PM)
- Stop Buying British American Tobacco And Start Buying Altria (NYSE:BTI)
- Global funds shift to semiconductors, away from industrials
- Altria: Why I Am Not Trimming My Top 3 Position (NYSE:MO)
- Tracking Ray Dalio’s Bridgewater Associates 13F Portfolio – Q2 2025 Update (NASDAQ:ALLW)
- Should You Buy Altria Stock as it Hits a New 52-Week High?
- Battling unregulated vapes, Big Tobacco tries a new strategy: joining in
- PM Stock Trades at Premium Value: Should You Buy, Hold or Sell?
- Coca-Cola Europacific Partners buys back shares on multiple exchanges
- Organigram: The Capital Efficient Market Leader Trading At A Discount (NASDAQ:OGI)
- Coca-Cola Europacific Partners launches third tranche of share buyback program
- USPS blocks major vape distributor over unregulated product shipments - Reuters
- This 4 Fund Portfolio Gives You The Whole Shebang
Faixa diária
55.84 56.27
Faixa anual
34.17 59.29
- Fechamento anterior
- 55.79
- Open
- 56.20
- Bid
- 56.01
- Ask
- 56.31
- Low
- 55.84
- High
- 56.27
- Volume
- 7.128 K
- Mudança diária
- 0.39%
- Mudança mensal
- 2.30%
- Mudança de 6 meses
- 35.75%
- Mudança anual
- 53.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh