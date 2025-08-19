CotationsSections
Devises / BTI
Retour à Actions

BTI: British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR

54.70 USD 0.21 (0.38%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BTI a changé de -0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.37 et à un maximum de 55.03.

Suivez la dynamique British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTI Nouvelles

Range quotidien
54.37 55.03
Range Annuel
34.17 59.29
Clôture Précédente
54.91
Ouverture
54.98
Bid
54.70
Ask
55.00
Plus Bas
54.37
Plus Haut
55.03
Volume
8.724 K
Changement quotidien
-0.38%
Changement Mensuel
-0.09%
Changement à 6 Mois
32.57%
Changement Annuel
49.66%
20 septembre, samedi