BTI: British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR
54.70 USD 0.21 (0.38%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BTI a changé de -0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.37 et à un maximum de 55.03.
Suivez la dynamique British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BTI Nouvelles
Range quotidien
54.37 55.03
Range Annuel
34.17 59.29
- Clôture Précédente
- 54.91
- Ouverture
- 54.98
- Bid
- 54.70
- Ask
- 55.00
- Plus Bas
- 54.37
- Plus Haut
- 55.03
- Volume
- 8.724 K
- Changement quotidien
- -0.38%
- Changement Mensuel
- -0.09%
- Changement à 6 Mois
- 32.57%
- Changement Annuel
- 49.66%
20 septembre, samedi