QuotazioniSezioni
Valute / BTI
Tornare a Azioni

BTI: British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR

54.09 USD 0.61 (1.12%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BTI ha avuto una variazione del -1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.45 e ad un massimo di 54.29.

Segui le dinamiche di British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTI News

Intervallo Giornaliero
53.45 54.29
Intervallo Annuale
34.17 59.29
Chiusura Precedente
54.70
Apertura
54.25
Bid
54.09
Ask
54.39
Minimo
53.45
Massimo
54.29
Volume
4.298 K
Variazione giornaliera
-1.12%
Variazione Mensile
-1.21%
Variazione Semestrale
31.10%
Variazione Annuale
47.99%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev