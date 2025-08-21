Valute / BTI
BTI: British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR
54.09 USD 0.61 (1.12%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BTI ha avuto una variazione del -1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.45 e ad un massimo di 54.29.
Segui le dinamiche di British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BTI News
Intervallo Giornaliero
53.45 54.29
Intervallo Annuale
34.17 59.29
- Chiusura Precedente
- 54.70
- Apertura
- 54.25
- Bid
- 54.09
- Ask
- 54.39
- Minimo
- 53.45
- Massimo
- 54.29
- Volume
- 4.298 K
- Variazione giornaliera
- -1.12%
- Variazione Mensile
- -1.21%
- Variazione Semestrale
- 31.10%
- Variazione Annuale
- 47.99%