Валюты / BTI
BTI: British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR
55.79 USD 0.23 (0.41%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTI за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.63, а максимальная — 55.99.
Следите за динамикой British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BTI
Дневной диапазон
55.63 55.99
Годовой диапазон
34.17 59.29
- Предыдущее закрытие
- 56.02
- Open
- 55.74
- Bid
- 55.79
- Ask
- 56.09
- Low
- 55.63
- High
- 55.99
- Объем
- 5.028 K
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 1.90%
- 6-месячное изменение
- 35.22%
- Годовое изменение
- 52.64%
