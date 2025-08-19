Dövizler / BTI
BTI: British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR
54.70 USD 0.21 (0.38%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BTI fiyatı bugün -0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.37 ve Yüksek fiyatı olarak 55.03 aralığında işlem gördü.
British American Tobacco Industries, p.l.c. ADR hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
54.37 55.03
Yıllık aralık
34.17 59.29
- Önceki kapanış
- 54.91
- Açılış
- 54.98
- Satış
- 54.70
- Alış
- 55.00
- Düşük
- 54.37
- Yüksek
- 55.03
- Hacim
- 8.724 K
- Günlük değişim
- -0.38%
- Aylık değişim
- -0.09%
- 6 aylık değişim
- 32.57%
- Yıllık değişim
- 49.66%
21 Eylül, Pazar