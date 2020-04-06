Medallion X

Medallion ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz, angewandter Mathematik und quantitativer Finanzwirtschaft entwickelt wurde. Sein Kernstück ist eine GPT-basierte Entscheidungsmaschine, die nicht nur auf Preisbewegungen reagiert, sondern diese durch probabilistische Schlussfolgerungen und adaptives Lernen interpretiert. Das System basiert auf der Bayes'schen Inferenz und der Zerlegung von Fourier-Reihen, wodurch Medallion das Marktverhalten als dynamischen stochastischen Prozess und nicht als eine Abfolge isolierter Signale modellieren kann. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Expert Advisor, Strukturen aus dem offensichtlichen Marktrauschen zu extrahieren und seine internen Annahmen auf der Grundlage seiner eigenen Handelsergebnisse kontinuierlich zu verfeinern. Medallion ist ausdrücklichkein Raster und kein Martingal-System , sondern ein mathematisch fundierter Rahmen, der auf Stabilität, statistische Erwartung und langfristige Robustheit ausgerichtet ist.



Die Strategie ist fürEUR/USD optimiert und bewusst zeitunabhängig konzipiert. Der analytische Kern basiert auf Preisverteilungen und spektralen Merkmalen und nicht auf der Granularität von Kerzen, was eine stabile und systematische Markteinschätzung ermöglicht. Medallion ist bestrebt, konsistente Renditen über verschiedene Marktregimes hinweg zu generieren - Trending, Range oder Transitional - indem es die intrinsischen Eigenschaften der Preisreihen selbst ausnutzt. Risikomanagement und Positionsgrößenbestimmung sind vollständig automatisiert und werden kontinuierlich neu berechnet, während ein logarithmisch abgeleiteter Trailing-Mechanismus darauf abzielt, die Gewinneffizienz zu maximieren, ohne den Kapitalschutz zu beeinträchtigen. Über die Handelslogik hinaus führt Medallion Selbstanalysen in Echtzeit durch, bewertet die Rentabilität des Haltens bestehender Positionen und überwacht rigoros Broker-Spezifikationen, Ausführungsqualität und Systemparameter. Eine umfassende, hochauflösende Protokollierung sorgt für Transparenz, diagnostische Klarheit und die frühzeitige Erkennung von Ausführungsanomalien. Damit positioniert sich Medallion nicht nur als Handelsinstrument, sondern auch als disziplinierter quantitativer Research-Agent, der unter Live-Marktbedingungen autonom arbeitet.



Strategie-Architektur - Kernprinzipien



Die Handelslogik von Medallion besteht aus einer Reihe unabhängiger, aber eng integrierter Analyseschichten, die jeweils eine bestimmte Dimension der Marktunsicherheit abdecken.

KI-gesteuerter Entscheidungsrahmen: Ein GPT-basierter analytischer Kern wertet Marktzustände kontextbezogen aus und priorisiert probabilistische Konsistenz gegenüber einer starren Regelausführung. Spektrale und statistische Preisanalyse: Das Preisverhalten wird mit Hilfe der Fourier-Reihen-Zerlegung und fortschrittlicher statistischer Methoden analysiert, um strukturelle Dynamik von stochastischem Rauschen zu unterscheiden. Bayes'sche Marktinferenz: Die Bayes'sche Wahrscheinlichkeitsaktualisierung regelt Einstiegs-, Ausstiegs- und Positionsmanagemententscheidungen. Ein logarithmisch abgeleiteter Trailling-Mechanismus wird eingesetzt, um die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Risikodisziplin zu wahren. Prädiktiver Bestätigungsfilter: Ein zusätzlicher Filter validiert Handelseinträge und schätzt das kurzfristige Marktverhalten ein, wodurch die Anfälligkeit für statistisch nicht vorhersehbare Bedingungen reduziert wird. Selbstanalyse und Dynamik: Risikobewertung Das System bewertet offene Positionen und historische Ergebnisse kontinuierlich neu und identifiziert Szenarien, in denen das Halten von Positionen statistisch nicht mehr gerechtfertigt ist.

Konfiguration und Betriebsparameter

Zeitrahmen: Beliebig

Beliebig Instrument: EUR/USD

Notierungen: 5 Ziffern

Ziffern Kontotyp : Hedging wird empfohlen. Netting wird mit bestimmten operativen Einschränkungen unterstützt



Hebelwirkung: 1 :100 oder höher

:100 oder höher Mindesteinlage: 300 USD

300 USD Risiko pro Handel: Wird durch die Benutzerkonfiguration festgelegt

durch die Benutzerkonfiguration Broker-Kompatibilität: Jeder Broker

Für eine vollständige Analysefunktionalität benötigt Medallion ausreichend historische Daten:

Minimum: 10 .000 M1-Balken

.000 M1-Balken Empfohlen: 100 .000 M1-Balken

Wird eine unzureichende Datenmenge festgestellt, leitet der Expert Advisor automatisch das Laden der Daten ein und informiert den Benutzer über diesen Vorgang. In MetaTrader 4 ist dieses Verhalten während der Testphase sichtbar; auf Live-Konten ist das kurze Laden von Daten nach der Initialisierung ein normaler Betriebszustand.

Historische Forschung und Tests



FürEUR/USD wurden umfangreiche historische Modellierungen durchgeführt, die den Zeitraum von2013 bis heute in verschiedenen Marktregimen abdecken. Je nach Konfiguration zeigten die Simulationen ein breites Spektrum an Leistungsmerkmalen, was eher die adaptive Natur des Systems als die Abhängigkeit von einer einzelnen Marktphase widerspiegelt.

Alle Ergebnisse stellenlediglich Forschungs- und Modellierungsergebnisse dar und werden ausschließlich aus Gründen der Transparenz bereitgestellt. Frühere Leistungen, ob simuliert oder historisch, stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist Medallion gerade erst eingeführt worden und esliegen noch keine öffentlichen Live-Handelsergebnisse vor. Ein öffentliches Signal ist nach interner Validierung und Stabilitätsüberwachung geplant.

Vereinfachte Benutzerkontrolle



Medallion verfügt über ein internes automatisches Parameterauswahlsystem, das die Benutzerfreundlichkeit maximieren soll, ohne die analytische Tiefe zu beeinträchtigen.

Die Benutzerinteraktion ist absichtlich auf einen einzigen Eingabeparameter reduziert:

Tradem - steuert das gesamte Handelsrisiko, die Stop-Logik und das Verhalten des Hilfssystems.

Es sind keine manuellen Optimierungen oder technischen Eingriffe erforderlich.

Broker-Empfehlungen



Obwohl Medallion mit allen Brokern kompatibel ist, empfiehlt es sich, die wichtigsten Vertragsspezifikationen vor dem Einsatz zu überprüfen. Bei kleineren oder weniger etablierten Brokern kann es gelegentlich zu inkonsistenten Parametern kommen.

Für eine optimale Zuverlässigkeit wird die Verwendung etablierter Broker mit qualitativ hochwertigen Quotierungsfeeds empfohlen.

Medallionwurde ausschließlich für EUR/USD entwickelt und ist nicht für die Verwendung mit anderen Symbolen vorgesehen.

Preisgestaltung

Einstiegspreis: 299 USD für die ersten 10 Benutzer

Nächster Preis: USD 499 Plattform-Versionen:

MetaTrader 5: https: //www.mql5.com/en/market/product/159170

MetaTrader 4: https: //www.mql5.com/en/market/product/159427

Authenzität und Sicherheit

Alle Produkte des Autors werdenausschließlich über den offiziellen MQL5-Marktplatz vertrieben. Medallion bietet Schutz gegen unbefugte Analysen, Reverse Engineering und Integritätsverletzungen. Bei Produkten, die von Drittanbietern erworben werden, entfallen alle Garantien. Die Sicherheitsmaßnahmen werden nur bei eindeutig bösartigem Verhalten aktiviert; legitime Benutzer unter normalen Handelsbedingungen sind davon nicht betroffen.



Medallion ist nicht als spekulative Abkürzung gedacht, sondern als diszipliniertes quantitatives System, bei dem künstliche Intelligenz, Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Modellierung zusammenkommen, um die Marktkomplexität mit Strenge, Zurückhaltung und intellektueller Integrität zu bewältigen.