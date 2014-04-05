Super Signal Channel indicator

Der Super Signals Channel Indicator für MT5 ist ein effektives Forex-Handelsinstrument, mit dem Sie Marktbewegungen verfolgen können. Der MT5-Signalpunkt-Indikator erkennt effektiv Trendumkehrungen, nachdem sie bereits stattgefunden haben.

Der Super Signals Channel Indikator ist ein vollautomatisches technisches Tool, das eine Reihe von Parametern zur Verfolgung von Markttrends enthält. Er untersucht automatisch die sich ständig ändernde Preisdynamik des Marktes, vergleicht die Informationen mit früheren Daten und erzeugt ein Handelssignal.

Da das Indikatorsignal so einfach zu verstehen ist, können auch unerfahrene Händler es verwenden. Andererseits werden erfahrene Händler diesen Indikator bei ihrem täglichen Handel sehr nützlich finden (insbesondere als Zusammenfluss).

Wie man den Super Signals Channel Indikator für MT5 verwendet

Der Indikator bietet klare Einstiegspositionen. Ein grüner Punkt erscheint auf dem Chart als Kaufsignal. Dies ist der erste Indikator. Warten Sie auf die Bildung einer bullischen Engulfing-Kerze. Steigen Sie in den Handel ein, indem Sie einen Stop-Loss beim vorherigen Tiefstand setzen. Beenden Sie den Handel, wenn der rote Punkt auf dem Chart erscheint.





Ein roter Punkt erscheint auf dem Chart als Verkaufssignal. Warten Sie, bis sich eine bärische engulfing Kerze bildet. Steigen Sie in den Handel ein und platzieren Sie einen Stop-Loss beim vorherigen Höchststand. Beenden Sie den Handel, wenn ein grüner Punkt auf dem Chart erscheint.

Fazit

Der Super Signals Channel Indicator für MT5 ist ein großartiges Instrument zur Anzeige von Trendumkehrungen. Das Tool gibt Ihnen klare Einstiegssignale, die Sie in Verbindung mit der technischen Analyse nutzen können, um profitablere Trades einzugehen.