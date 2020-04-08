Super Signal Channel indicator

El indicador Super Signals Channel para MT5 es una eficaz herramienta de trading en Forex diseñada para seguir los movimientos del mercado. El indicador de canal de señales para MT5 detecta eficazmente los cambios de tendencia cuando ya se han producido.

El indicador Super Signals Channel es una herramienta técnica totalmente automatizada que incluye una serie de parámetros para seguir las tendencias del mercado. Examina automáticamente la dinámica de precios en constante cambio del mercado, compara la información con datos anteriores y genera una señal de trading.

Dado que la señal del indicador es tan fácil de entender, incluso los operadores sin experiencia pueden utilizarlo. Por otro lado, los operadores experimentados encontrarán este indicador muy útil (especialmente como confluencia) en sus operaciones diarias.

Cómo utilizar el indicador Super Signals Channel para MT5

El indicador ofrece posiciones de entrada claras. Un punto verde aparecerá en el gráfico como señal de compra. Este es el primer indicador. Espere a que se forme una vela envolvente alcista. Entre en la operación colocando un stop loss en el mínimo anterior. Salga de la operación cuando aparezca el punto rojo en el gráfico.


Un punto rojo aparecerá en el gráfico como señal de venta. Espere a que se forme una vela envolvente bajista. Entre en la operación y coloque un stop loss en el máximo anterior. Salga de la operación cuando aparezca un punto verde en el gráfico.

Conclusión

El indicador Super Signals Channel para MT5 es una gran herramienta para mostrar los cambios de tendencia. La herramienta le da señales de entrada claras que puede utilizar junto con el análisis técnico para entrar en operaciones más rentables.


Productos recomendados
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indicadores
Asistente de Opciones Binarias (BOA) BOIL Indicador de Señales proporciona señales basadas en Ana Trader Estrategia de Opciones Binarias. Indicadores: Estocástico Deje de perder operaciones, deje de saltar de un gráfico a otro en busca de configuraciones comerciales y obtenga todas las señales en 1 gráfico. Utilice cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el Asistente de Opciones Binarias (BOA) . Todos los ajustes del Indicador de Señales BOA son ajustables para ofrecerle más combinaci
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Limitless MT5 es un indicador universal apto para todos los traders principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, cryptocurrencies, acciones en bruto Limitless MT5 - ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué Limitless MT5? 1 ausencia total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en trading 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 buen rendimiento en el comercio durante la publi
Scalping and Binary Signal Detector MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Scalping and Binary Signal Detector : indicador de especulación que proporciona señales direccionales para abrir posiciones a lo largo de la tendencia. El indicador es un sistema comercial completo que se puede utilizar para Forex y opciones binarias. El sistema de algoritmos permite reconocer movimientos intensos de precios en varias barras consecutivas. El indicador proporciona varios tipos de alertas para las flechas. Funciona en cualquier instrumento comercial y marco de tiempo (se recomiend
BinaryPinMt5
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryPinMt5 es un indicador desarrollado y adaptado específicamente para el comercio de opciones binarias a corto plazo. El algoritmo del indicador, antes de emitir la señal, analiza muchos factores, como la volatilidad del mercado, busca el patrón PinBar, calcula la probabilidad de éxito al realizar una operación. El indicador se configura de la forma habitual. El indicador en sí consiste en una ventana de información donde se muestra el nombre del instrumento de negociación, la probabilidad
Spartan MT5
Joseph Saeidian
Indicadores
La última frontera. Spartan es un "indicador alimentado por IA" de primera calidad diseñado para identificar la dirección de los movimientos de los precios y los posibles puntos de reversión y agotamiento. Esta herramienta es especialmente beneficiosa para las personas que buscan un movimiento de precios más claro. Puede funcionar como una mejora de los sistemas de trading existentes, operar de forma independiente o ayudar en estrategias de scalping. Precio $499 para los primeros 5 clientes, lu
HandleTrend
Kirill Subot
Indicadores
Indicador de tendencia, una solución única y revolucionaria para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencia importantes integradas en una sola herramienta. Se trata de un indicador 100% sin repintado, multi-marco de tiempo y multi-moneda que se puede utilizar en todos los pares de divisas. HandleTrend es un eficaz indicador de seguimiento de tendencias que da señales de tendencia en forma de flechas en el gráfico.
BOA Burn Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indicadores
Asistente de Opciones Binarias (BOA) BURN Indicador de señales proporciona señales basadas en la estrategia de opciones binarias Ana Trader. Indicadores: MACD & Estocástico Deje de perder operaciones, deje de saltar de un gráfico a otro en busca de configuraciones comerciales y obtenga todas las señales en 1 gráfico. Utilice cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el Asistente de Opciones Binarias (BOA) . Todos los ajustes del Indicador de Señales BOA son ajustables para ofrecerle más
Consolidation Zone MT5
Suvashish Halder
5 (4)
Indicadores
El indicador de zonas de consolidación es una potente herramienta diseñada para que los operadores identifiquen y aprovechen las pautas de consolidación del mercado. Este innovador indicador detecta las zonas de consolidación y proporciona alertas oportunas cuando el precio rompe por encima o por debajo de estas zonas, lo que permite a los operadores tomar decisiones comerciales informadas. Versión MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/118734 Únete para aprender profundidad de mercado -
FREE
Powerful Hidden Cross Signal
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicadores
¡El último indicador de flecha de opciones binarias más solicitado de la línea de productos Garuda Signals está ahora en MT5! Señal de opciones binarias basada en el análisis cruzado de múltiples marcos temporales. Obtiene confirmación de las señales más consistentes conocidas por el hombre; Ichimoku, SMA, Bandas de Bollinger; y también utiliza el marco de tiempo de 1 hora como confirmación de tendencia, por lo que no tiene que abrir múltiples gráficos y perder el tiempo. - Puede ser usado para
Sequential R MT5 Version
Antony Augustine
Indicadores
En el mercado actual, una técnica de contratendencia objetiva puede ser el activo más valioso de un operador. La mayoría de los operadores del mercado financiero deben estar familiarizados con el nombre "TD Sequential" y "Range Exhaustion". La R Secuencial es un Sistema de Trading Contratendencia con Agotamiento de Rango Simple. La R Secuencial es útil para identificar los puntos de agotamiento de la tendencia y mantenerle un paso por delante de la multitud que sigue la tendencia. La "R Secuenci
Scalping Entry Points MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Scalping Entry Points - es un sistema de comercio manual que puede ajustarse a los movimientos de precios y dar señales para abrir operaciones sin volver a dibujar. El indicador determina la dirección de la tendencia por el nivel central de soporte y resistencia. El indicador de puntos proporciona señales para entradas y salidas. Adecuado para operaciones intradía manuales, reventa y opciones binarias. Funciona en todos los plazos e instrumentos comerciales. El indicador da varios tipos de alert
Dynamic Velocity Oscillator Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona. - Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar. - Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir un EA GRATIS como regalo. Oscilador Dinámico de Velocidad Pro: Vea el verdadero impulso del mercado Desbloquee un nuevo nivel de conocimiento del mercado con el Dynamic Velocity Oscil
Crystal ball
Nickey Magale
Asesores Expertos
Crystal Ball - EA de reversión media basado en tendencias para MT5 Crystal Ball no es sólo otro robot de trading, es un motor de precisión diseñado para capturar el ritmo natural del mercado. Combinando el poder de la reversión a la baja de la reversión a la media con la lógica de seguimiento del impulso de las operaciones tendenciales , Crystal Ball entra en las operaciones con intención y sale con propósito. Está diseñado para evitar el ruido aleatorio, aprovechar la estructura y adaptars
Fast Directional Indicator System
VÜqar Famİl Qanbarov
Indicadores
FDIS v1.08 es un indicador de tendencia y señal de múltiples capas diseñado para ofrecer una visión precisa de la dirección del mercado, la volatilidad y el impulso. Combinando el poder del suavizado del RSI, las bandas de volatilidad y las alertas cruzadas de señales, FDIS ayuda a los operadores a tomar decisiones más rápidas e informadas. Características principales: Línea Verde : RSI suavizado (Línea de precio RSI). Línea Roja : Línea de señal de comercio Línea Naranja : Línea base del
Ultra AS MT5
Yaroslav Varankin
3 (2)
Indicadores
El indicador está diseñado para operar con opciones binarias. El parámetro "periodo" se puede ajustar para adaptarlo a su estrategia de negociación, lo que le permite personalizar el número y la calidad de las señales. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una señal de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba indica una señal de compra. El tiempo de expiración recomendado es de una vela. Puede realizar una operación cuando aparezca la señal o en la siguiente vela. Atenc
Deriv Boom sell
Yaovi Inoussa Atchou
Indicadores
Nuestro indicador BOOM SELL ALERT está diseñado específicamente para tomar velas en BOOM 1000 , BOOM 500 es una herramienta optimizada para el marco temporal M1 (1 minuto), asegurando que usted reciba información oportuna y procesable. El indicador es una combinación de muchos indicadores. - Oscilador AO - Estocástico COMO USAR ESTE INDICADOR Para usar bien este indicador, necesita usar SCHAFF TREND RSX ( 5 MIN O M5) SI SCHAFF TREND RSX es VERDE y tiene una señal entonces VENDA cuando tenga ENTR
Multi Timeframe RSI Kinvest
Jiri Kafka
Indicadores
Indicador RSI Multitemporal ¡Libere el poder del análisis multitemporal con nuestro intuitivo indicador RSI! Obtenga una perspectiva integral del impulso del mercado en varios marcos de tiempo, todo en un solo gráfico. Nuestro indicador RSI Multitemporal le permite rastrear el Índice de Fuerza Relativa (RSI) con un período consistente en cinco marcos de tiempo personalizables, lo que le permite tomar decisiones comerciales más informadas. Características clave: Vista multitemporal simultánea: Mo
Alien Scalper MTF
Gianfranco Piccolo
Indicadores
Revolucione sus operaciones con el indicador de señales de scalping en múltiples plazos Descubra el secreto del éxito en el trading con nuestro exclusivo Indicador de Señales de Scalping de Múltiples Plazos. Esta herramienta avanzada está diseñada para encontrar señales eficientes y precisas, ayudándole a maximizar los beneficios y reducir los riesgos asociados al trading rápido El indicador de señales MTF Alien Scalper es una herramienta de análisis técnico muy eficaz diseñada para identificar
Signal Option
Konstantin Chechnev
Indicadores
用于二元期权的信号指标，也可以在外汇以及其他市场上高效使用。适合在 M1–M5 上进行短线网格交易，并包含逐步加仓的信号。 免费版本仅适用于 XAUUSD 货币对。MetaTrader 5 的完整版在这里： https://www.mql5.com/en/market/product/156185 该指标使用两级自适应机制：基础速度轮廓（从一开始就可设置为“快速/平滑”）以及基于交易结果的自动自适应，根据当前市场调整过滤器，并考虑连续获利和亏损信号的情况。 模型在图表上寻找短暂的定向脉冲，并在 K 线收盘时用 CALL（买入）和 PUT（卖出）箭头标记出来，不会重绘。该指标也可以用于传统的 Forex/CFD 账户，但由于持仓周期较短，务必控制点差和佣金，避免成本“吞噬”大部分价格波动。 工作原理 使用自有的多级自适应预测模型，而不是标准的经典指标组合； 分析价格运动的形态与斜率、趋势以及局部波动率； 通过多层噪音和异常波动过滤来分析信号； 只有在通过所有内部检查后才给出箭头信号：智能平滑、过滤逆趋势逻辑、自适应极值过滤器（尽量避免在可能的反转点给出信号）、以及在线自适应市场的轻量级神
FREE
Volume Confluence
Mussadiq Abdul Rahim
Indicadores
¡Atención! Antes de utilizar nuestro producto, es importante leer detenidamente el descargo de responsabilidad en inglés. Nuestro producto está diseñado para proporcionar información sobre posibles tendencias del mercado y movimientos de precios. Sin embargo, no se puede garantizar la obtención de ganancias o resultados específicos en la negociación. La negociación en los mercados financieros implica riesgos, y no asumimos responsabilidad por posibles pérdidas. Toda la información adicional se p
Binary Options Momentum Signals Mt5
Majeed Odubela
Indicadores
INTRODUCCIÓN AL SISTEMA : El Sistema Momentum de Opciones Binarias está diseñado específicamente para el comercio de opciones binarias. A diferencia de otros sistemas e indicadores que fueron adoptados de otros entornos comerciales para las opciones binarias. No es de extrañar por qué muchos de estos sistemas no hacer dinero. Un hecho muy importante que debe tenerse en cuenta es el hecho de que la aplicación de Martingala no es necesario. Por lo tanto lo que es más seguro para el uso de los com
STRAT Price Action Scanner
Daniel Frank
5 (7)
Indicadores
STRAT Price Action Scanner - Ver la configuración, dimensionar el riesgo, colocar la operación. Importante Para colocar operaciones directamente desde el panel del Asistente de Operaciones, también debe instalar el STRAT Price Action Trade Manager EA (consulte la sección de comentarios) en el mismo terminal. El indicador envía las instrucciones de operación; el EA es el componente que realmente coloca y gestiona las órdenes. Instrucciones de Instalación (por favor leer) Guía de la Estrategia
FREE
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indicadores
¡ Hola Allí, Hoy quiero mostrarles mi nuevo indicador investigable fore COMPRA VENTA, funciona todos los activos, y también funciona Derive activo volatilidad! que el trabajo de todos los plazos, pero recomiendo empezar 5 minutos a H1 cuando reciba una señal acaba de tomar el comercio y la estancia esperar a que su toma de beneficios activo Todos los principales pares y menores TRABAJA TAMBIÉN XAUUSD resultados fantásticos, para obtener más información,,, mensaje gracias
STFX Binary Technologies
Abigail Refiati
Asesores Expertos
EA STFX TECNOLOGÍAS BINARIAS EA STFX Binary Technologies está diseñado específicamente para productos binarios MT5 Índice de volatilidad 75 y 100 El Asesor de Expertos se puede utilizar para el comercio totalmente automático y semi-automatizado. EA STFX tiene varias estrategias tales como: Day Trade, Averagging , Martingala, Anti Martingala y o combinar los dos Las posiciones de negociación se pueden cerrar fácilmente utilizando paneles como cerrar sólo ganancias, cerrar compras, cerrar ventas,
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
MT5 Binary Trend Follower
Mi Chaei Jardin
Indicadores
El indicador Binary Tend Follower ha sido diseñado especialmente para el comercio de opciones binarias. El mejor marco de tiempo para utilizar el indicador es un gráfico de 1M con vencimiento de 1Min tan pronto como la vela de señal se cierra. No hay necesidad de complicar su comercio como todo el pensamiento se ha hecho para usted. El indicador fue diseñado tan simple como sea posible para eliminar toda la subjetividad de tratar de seguir una estrategia complicada, y permitiendo que el comercia
Boom tragos
David Chokumanyara
Indicadores
Boom Tragos - El indicador definitivo de scalping para índices Boom El Boom Tragos es una poderosa herramienta de scalping diseñada específicamente para los índices Boom 300, 500, 600, 900 y 1000 . Construido para los comerciantes que quieren precisión y consistencia, este indicador le ayuda a vender con seguridad en los mercados Boom evitando picos innecesarios. Plazos: M1 y M5 Enfoque Scalping: Entradas de venta sólo en índices en auge Poder de retención seguro: M1: Mantener operacion
Slow AMA
David Ben Svaiter
Indicadores
En comparación con las medias móviles simples o exponenciales, las líneas de tendencia de adaptación lenta podrían ofrecer una visión más matizada de la tendencia al ajustar su sensibilidad en función de las condiciones del mercado. Sin embargo, su naturaleza lenta también puede significar que son tardías a la hora de señalar retrocesos cuando las condiciones del mercado cambian rápidamente, y esa es la diferencia entre ellas y nuestro SlowAMA . SlowAMA fue diseñado para ser un mejor indicador
AndeanOscillator by Gerega
Illia Hereha
Indicadores
El   Oscilador Andino   es un indicador de impulso diseñado para ayudar a los traders a identificar tendencias, reversiones y la fuerza del mercado con alta precisión. Inspirado en osciladores clásicos como el MACD y RSI, este indicador suaviza las fluctuaciones del precio y proporciona señales más claras para entrar y salir del mercado. Características principales: •   Detección de impulso y tendencia   – ayuda a identificar cambios alcistas y bajistas a tiempo. •   Oscilador suavizado   – re
FREE
Dvv
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador DVV es un indicador informativo multifacético para el mercado Forex o el mercado Cryptocurrency . El indicador da señales claras y fiables sin redibujar . El indicador puede ser utilizado en bots tomando lecturas de su buffer cero. Tenga en cuenta que para diferentes pares de divisas, los ajustes deben seleccionarse por separado, esto no es difícil. El cambio de los parámetros de entrada afecta en gran medida a la visualización. Voy a mostrar cuatro opciones para utilizar el indi
Los compradores de este producto también adquieren
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indicadores
Indicador de sistema holográfico de mercado adaptativo AI basado en la teoría de la microestructura y el campo Resumen: El objetivo de este artículo es explorar los principios de construcción y el mecanismo de aplicación de una novedosa herramienta de análisis de los mercados financieros: el sistema de autorregulación de IA por regresión de microgravedad. Este sistema fusiona la teoría de la microestructura del mercado, la mecánica clásica (modelos de elasticidad y gravedad), la teoría de la ent
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Desglose cuántico PRO       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas ob
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Indicador de Armónicos es un tablero de patrones armónicos. Reconoce todos los patrones principales. MonsterDash es un tablero que muestra todos los patrones detectados para todos los símbolos y (casi) todos los plazos en formato ordenable y desplazable . Los usuarios pueden añadir sus propios patrones definidos por el usuario . MonsterDash puede abrir y actualizar gráficos con el patrón encontrado. Configuración Los ajustes por defecto de MonsterDash son lo suficientemente buenos l
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indicadores
Este indicador es una herramienta de transacción única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una fórmula secreta.   Con solo un gráfico, da Alertas para los 28 pares de divisas.   ¡Imagina cómo mejorarás porque puedes identificar el punto de activación exacto de una nueva tendencia u oportunidad de crecimiento! Basado en   nuevos algoritmos subyacentes , hace que sea aún más fácil identificar y confirmar   operaciones potenciales . Esto se d
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indicadores
Stargogs Spike Catcher V4.0 Este indicador se desarrolla para ordeñar los índices BOOM y CRASH . Ahora también funciona en weltrade para los índices PAIN y GAIN. Envíeme Mensaje si usted necesita cualquier ayuda con el indicador. ECHA UN VISTAZO A LA STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: HAGA CLIC AQUÍTAMBIÉN ECHA UN VISTAZO A LA SEGUNDA A NONEFX SPIKE CATCHER: HAGA CLIC AQUÍ STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 ¡QUE ES NUEVO! Marca Nueva Estrategia. Este es el indicador que necesita para 2025. Nuevo filt
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario