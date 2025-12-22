RiskMaster EA Pro

RiskMaster EA Pro - Premium-Handelsassistent für MT5

RiskMaster EA Pro ist ein professioneller Trading-Assistent, der Ihre Orders automatisch verwaltet und die Losgrößen exakt nach dem definierten Risiko berechnet.

⚠️ Es handelt sich nicht um einen "magischen Roboter", sondern um ein zuverlässiges Werkzeug für diszipliniertes, effizientes und verantwortungsvolles Handeln.

🔹 Hauptmerkmale

✔ Vollständige Auftragsverwaltung: Kaufen, Verkaufen, Kauf-/Verkaufslimit, Kauf-/Verkaufsstopp
Sichere Verwaltung von schwebenden Aufträgen
- Direkte Preiseingabe aus dem Fenster
- Validierung blockiert, wenn Slippage 5 Pips übersteigt
Flexible Risikoberechnung
- Risiko ausgedrückt in Dollar ($) oder Lots
- Sicherheitssystem, das jeden Konflikt zwischen den beiden Modi verhindert
Kauf-/Verkaufsschaltflächen direkt im Chart
Einstellbare Stop Loss & Take Profit in Echtzeit über den Chart-Cursor
✔ Kompatibel mit allen unterstützten CFD-Paaren (siehe Liste unten)

🔐 Sicherer und verantwortungsvoller Handel

✔ Überprüfung des ASK / BID-Kurses vor jeder Ausführung
✔ Automatische Margin-Call-Prüfung
✔ Strenge Kontrolle des Lots und des tatsächlichen Risikos
→ Orders werden automatisch abgelehnt, wenn das Risiko den definierten Wert überschreitet
✔ Automatische Stornierung schwebender Orders, die nicht zum TP ausgeführt werden

⭐ Hauptvorteile

✔ Automatisiertes und sicheres Ordermanagement
✔ Intelligente Lotberechnung für perfekt kontrolliertes Risiko
✔ Zeitersparnis, Stressreduzierung und verbesserte Handelsdisziplin
✔ Ideales Werkzeug für Anfänger und professionelle Trader

🧩 Einfache Installation und Nutzung

✔ Einfache Installation, keine externen Dateien erforderlich
VPS-kompatibel für 24/7-Handel
✔ 100% sicher, virenfrei, optimiert für maximale Stabilität

📌 Beim Anhängen an den Chart:
Aktivieren Sie den algorithmischen Handel im MT5 und aktivieren Sie die entsprechende Option in den EA-Einstellungen.

💡 Tipp: Klicken Sie außerhalb der Eingabefelder, um das aktuelle Risiko zu aktualisieren.

ℹ️ Versionsinformationen

  • Maximales Lot: 50 Lots

  • Maximales Risiko: 100.000 $ pro Position

  • Verfügbar in Französisch / Englisch auf Anfrage

🔧 Premium-Option:
Individuelle Anpassung an Ihr Kapital und Ihre Strategie
(neue CFD-Paare hinzufügen, Risiko- und Lot-Limits ändern)
👉 Kontaktieren Sie uns für ein Angebot

🆕 Letzte Aktualisierung - Version 7.0

- Hinzufügen eines speziellen Fensters zur Verwaltung von Teilschließungen
- Verbesserte automatische Bereinigung geschlossener Aufträge
- Allgemeine Stabilitäts- und Leistungsoptimierungen

📊 Unterstützte CFDs

Metalle:

- XAUUSD
- XAGUSD

Indizes:

- DAX40 / GER40
- JPN225, JP225, NIKKEI225, NI225
- NAS100, NASDAQ100, US100, NDX, NASDAQ, NAS100cash, US100cash
- US500, SPX500, SPX, SP500, S&P500, SPXcash, US500cash
- US30, DJ30, DJI, DOW, US30cash, DJ30cash
- UK100, FTSE100, FTSE, UK100cash

Devisen:

- AUDCAD
- AUDCHF
- AUDNZD
- AUDUSD
- CADCHF
- CADJPY
- EURAUD
- EURCAD
- EURCHF
- EURGBP
- EURJPY
- EURNZD
- EURUSD
- GBPAUD
- GBPCAD
- GBPCHF
- GBPJPY
- GBPNZD
- USDCAD
- USDCHF
- USDJPY

Krypto:

-BTCUSD
-ETHUSD

Energie:

-XBRUSD
-XTIUSD


