RiskMaster EA Pro ist ein professioneller Trading-Assistent, der Ihre Orders automatisch verwaltet und die Losgrößen exakt nach dem definierten Risiko berechnet.

⚠️ Es handelt sich nicht um einen "magischen Roboter", sondern um ein zuverlässiges Werkzeug für diszipliniertes, effizientes und verantwortungsvolles Handeln.

🔹 Hauptmerkmale

✔ Vollständige Auftragsverwaltung: Kaufen, Verkaufen, Kauf-/Verkaufslimit, Kauf-/Verkaufsstopp

✔ Sichere Verwaltung von schwebenden Aufträgen

- Direkte Preiseingabe aus dem Fenster

- Validierung blockiert, wenn Slippage 5 Pips übersteigt

✔ Flexible Risikoberechnung

- Risiko ausgedrückt in Dollar ($) oder Lots

- Sicherheitssystem, das jeden Konflikt zwischen den beiden Modi verhindert

✔ Kauf-/Verkaufsschaltflächen direkt im Chart

✔ Einstellbare Stop Loss & Take Profit in Echtzeit über den Chart-Cursor

✔ Kompatibel mit allen unterstützten CFD-Paaren (siehe Liste unten)

🔐 Sicherer und verantwortungsvoller Handel

✔ Überprüfung des ASK / BID-Kurses vor jeder Ausführung

✔ Automatische Margin-Call-Prüfung

✔ Strenge Kontrolle des Lots und des tatsächlichen Risikos

→ Orders werden automatisch abgelehnt, wenn das Risiko den definierten Wert überschreitet

✔ Automatische Stornierung schwebender Orders, die nicht zum TP ausgeführt werden

⭐ Hauptvorteile

✔ Automatisiertes und sicheres Ordermanagement

✔ Intelligente Lotberechnung für perfekt kontrolliertes Risiko

✔ Zeitersparnis, Stressreduzierung und verbesserte Handelsdisziplin

✔ Ideales Werkzeug für Anfänger und professionelle Trader

🧩 Einfache Installation und Nutzung

✔ Einfache Installation, keine externen Dateien erforderlich

✔ VPS-kompatibel für 24/7-Handel

✔ 100% sicher, virenfrei, optimiert für maximale Stabilität

📌 Beim Anhängen an den Chart:

Aktivieren Sie den algorithmischen Handel im MT5 und aktivieren Sie die entsprechende Option in den EA-Einstellungen.

💡 Tipp: Klicken Sie außerhalb der Eingabefelder, um das aktuelle Risiko zu aktualisieren.

ℹ️ Versionsinformationen

Maximales Lot: 50 Lots

Maximales Risiko: 100.000 $ pro Position

Verfügbar in Französisch / Englisch auf Anfrage

🔧 Premium-Option:

Individuelle Anpassung an Ihr Kapital und Ihre Strategie

(neue CFD-Paare hinzufügen, Risiko- und Lot-Limits ändern)

👉 Kontaktieren Sie uns für ein Angebot

🆕 Letzte Aktualisierung - Version 7.0

- Hinzufügen eines speziellen Fensters zur Verwaltung von Teilschließungen

- Verbesserte automatische Bereinigung geschlossener Aufträge

- Allgemeine Stabilitäts- und Leistungsoptimierungen

📊 Unterstützte CFDs

Metalle:

- XAUUSD

- XAGUSD

Indizes:

- DAX40 / GER40

- JPN225, JP225, NIKKEI225, NI225

- NAS100, NASDAQ100, US100, NDX, NASDAQ, NAS100cash, US100cash

- US500, SPX500, SPX, SP500, S&P500, SPXcash, US500cash

- US30, DJ30, DJI, DOW, US30cash, DJ30cash

- UK100, FTSE100, FTSE, UK100cash

Devisen:



- AUDCAD

- AUDCHF

- AUDNZD

- AUDUSD

- CADCHF

- CADJPY

- EURAUD

- EURCAD

- EURCHF

- EURGBP

- EURJPY

- EURNZD

- EURUSD

- GBPAUD

- GBPCAD

- GBPCHF

- GBPJPY

- GBPNZD

- USDCAD

- USDCHF

- USDJPY

Krypto:

-BTCUSD

-ETHUSD

Energie:

-XBRUSD

-XTIUSD