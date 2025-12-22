RiskMaster EA Pro
- Utilitys
- Nicolas Bouche
- Version: 7.314
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
RiskMaster EA Pro - Premium-Handelsassistent für MT5
RiskMaster EA Pro ist ein professioneller Trading-Assistent, der Ihre Orders automatisch verwaltet und die Losgrößen exakt nach dem definierten Risiko berechnet.
⚠️ Es handelt sich nicht um einen "magischen Roboter", sondern um ein zuverlässiges Werkzeug für diszipliniertes, effizientes und verantwortungsvolles Handeln.
🔹 Hauptmerkmale
✔ Vollständige Auftragsverwaltung: Kaufen, Verkaufen, Kauf-/Verkaufslimit, Kauf-/Verkaufsstopp
✔ Sichere Verwaltung von schwebenden Aufträgen
- Direkte Preiseingabe aus dem Fenster
- Validierung blockiert, wenn Slippage 5 Pips übersteigt
✔ Flexible Risikoberechnung
- Risiko ausgedrückt in Dollar ($) oder Lots
- Sicherheitssystem, das jeden Konflikt zwischen den beiden Modi verhindert
✔ Kauf-/Verkaufsschaltflächen direkt im Chart
✔ Einstellbare Stop Loss & Take Profit in Echtzeit über den Chart-Cursor
✔ Kompatibel mit allen unterstützten CFD-Paaren (siehe Liste unten)
🔐 Sicherer und verantwortungsvoller Handel
✔ Überprüfung des ASK / BID-Kurses vor jeder Ausführung
✔ Automatische Margin-Call-Prüfung
✔ Strenge Kontrolle des Lots und des tatsächlichen Risikos
→ Orders werden automatisch abgelehnt, wenn das Risiko den definierten Wert überschreitet
✔ Automatische Stornierung schwebender Orders, die nicht zum TP ausgeführt werden
⭐ Hauptvorteile
✔ Automatisiertes und sicheres Ordermanagement
✔ Intelligente Lotberechnung für perfekt kontrolliertes Risiko
✔ Zeitersparnis, Stressreduzierung und verbesserte Handelsdisziplin
✔ Ideales Werkzeug für Anfänger und professionelle Trader
🧩 Einfache Installation und Nutzung
✔ Einfache Installation, keine externen Dateien erforderlich
✔ VPS-kompatibel für 24/7-Handel
✔ 100% sicher, virenfrei, optimiert für maximale Stabilität
📌 Beim Anhängen an den Chart:
Aktivieren Sie den algorithmischen Handel im MT5 und aktivieren Sie die entsprechende Option in den EA-Einstellungen.
💡 Tipp: Klicken Sie außerhalb der Eingabefelder, um das aktuelle Risiko zu aktualisieren.
ℹ️ Versionsinformationen
-
Maximales Lot: 50 Lots
-
Maximales Risiko: 100.000 $ pro Position
-
Verfügbar in Französisch / Englisch auf Anfrage
🔧 Premium-Option:
Individuelle Anpassung an Ihr Kapital und Ihre Strategie
(neue CFD-Paare hinzufügen, Risiko- und Lot-Limits ändern)
👉 Kontaktieren Sie uns für ein Angebot
🆕 Letzte Aktualisierung - Version 7.0
- Hinzufügen eines speziellen Fensters zur Verwaltung von Teilschließungen
- Verbesserte automatische Bereinigung geschlossener Aufträge
- Allgemeine Stabilitäts- und Leistungsoptimierungen
📊 Unterstützte CFDs
Metalle:
- XAUUSD
- XAGUSD
Indizes:
- DAX40 / GER40
- JPN225, JP225, NIKKEI225, NI225
- NAS100, NASDAQ100, US100, NDX, NASDAQ, NAS100cash, US100cash
- US500, SPX500, SPX, SP500, S&P500, SPXcash, US500cash
- US30, DJ30, DJI, DOW, US30cash, DJ30cash
- UK100, FTSE100, FTSE, UK100cash
Devisen:
- AUDCAD
- AUDCHF
- AUDNZD
- AUDUSD
- CADCHF
- CADJPY
- EURAUD
- EURCAD
- EURCHF
- EURGBP
- EURJPY
- EURNZD
- EURUSD
- GBPAUD
- GBPCAD
- GBPCHF
- GBPJPY
- GBPNZD
- USDCAD
- USDCHF
- USDJPY
Krypto:
-BTCUSD
-ETHUSD
Energie:
-XBRUSD
-XTIUSD