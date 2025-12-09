RiskMaster EA Pro
RiskMaster EA Pro - Asistente de Trading Premium para MT5
RiskMaster EA Pro es un asistente de trading profesional diseñado para gestionar automáticamente sus órdenes y calcular con precisión el tamaño de los lotes en función del riesgo definido.
⚠️ No se trata de un "robot mágico", sino de una herramienta fiable para un trading disciplinado, eficiente y responsable.
Características principales
✔ Gestión completa de órdenes: Compra, Venta, Límite de Compra/Venta, Stop de Compra/Venta
✔ Gestión segura de órdenes pendientes
- Entrada directa del precio desde la ventana
- Validación bloqueada si el deslizamiento supera los 5 pips
✔ Cálculo flexible del riesgo
- Riesgo expresado en dólares ($) o en lotes
- Sistema de seguridad que evita cualquier conflicto entre los dos modos
✔ Botones de Compra/Venta directamente en el gráfico
✔ Stop Loss & Take Profit en tiempo real a través del cursor del gráfico
✔ Compatible con todos los pares de CFDs soportados (ver lista más abajo)
🔐 Trading seguro y responsable
✔ Verificación del precio ASK / BID antes de cada ejecución
✔ Comprobación automática del margin call
✔ Control estricto del lote y del riesgo real
→ Las órdenes se rechazan automáticamente si el riesgo supera el valor definido
✔ Cancelación automática de órdenes pendientes no ejecutadas en TP.
⭐ Principales ventajas
✔ Gestión de órdenes automatizada y segura
✔ Cálculo inteligente de lotes para un riesgo perfectamente controlado
✔ Ahorro de tiempo, reducción del estrés y mejora de la disciplina de trading
✔ Herramienta ideal tanto para traders principiantes como profesionales.
🧩 Facilidad de instalación y uso
✔ Instalación sencilla, no requiere archivos externos
✔ Compatible con VPS para operar 24/7
✔ 100% seguro, libre de virus, optimizado para máxima estabilidad.
📌 Al adjuntar al gráfico:
Habilite el trading algorítmico en MT5 y marque la opción correspondiente en los ajustes del EA.
💡 Consejo: haga clic fuera de los campos de entrada para actualizar el riesgo real.
ℹ️ Información sobre la versión
-
Lote máximo: 50 lotes
-
Riesgo máximo: 100.000 $ por posición
-
Disponible en francés / inglés a petición
🔧 O pción Premium:
Adaptación personalizada a tu capital y estrategia
(añadir nuevos pares de CFD, modificar límites de riesgo y lote)
👉 Contacta con nosotros para solicitar presupuesto
🆕 Última actualización - Versión 7.0
- Añadida una ventana dedicada a la gestión de cierres parciales
- Mejorada la limpieza automática de órdenes cerradas
- Optimizaciones generales de estabilidad y rendimiento.
📊 CFDs soportados
Metales:
- XAUUSD
- XAGUSD
Índices:
- DAX40 / GER40
- JPN225, JP225, NIKKEI225, NI225
- NAS100, NASDAQ100, US100, NDX, NASDAQ, NAS100cash, US100cash
- US500, SPX500, SPX, SP500, S&P500, SPXcash, US500cash
- US30, DJ30, DJI, DOW, US30cash, DJ30cash
- UK100, FTSE100, FTSE, UK100cash
Divisas:
- AUDCAD
- AUDCHF
- AUDNZD
- AUDUSD
- CADCHF
- CADJPY
- EURAUD
- EURCAD
- EURCHF
- EURGBP
- EURJPY
- EURNZD
- EURUSD
- GBPAUD
- GBPCAD
- GBPCHF
- GBPJPY
- GBPNZD
- USDCAD
- USDCHF
- USDJPY
Cripto:
-BTCUSD
-ETHUSD
Energía:
-XBRUSD
-XTIUSD