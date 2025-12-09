RiskMaster EA Pro es un asistente de trading profesional diseñado para gestionar automáticamente sus órdenes y calcular con precisión el tamaño de los lotes en función del riesgo definido.

⚠️ No se trata de un "robot mágico", sino de una herramienta fiable para un trading disciplinado, eficiente y responsable.

Características principales

✔ Gestión completa de órdenes: Compra, Venta, Límite de Compra/Venta, Stop de Compra/Venta

✔ Gestión segura de órdenes pendientes

- Entrada directa del precio desde la ventana

- Validación bloqueada si el deslizamiento supera los 5 pips

✔ Cálculo flexible del riesgo

- Riesgo expresado en dólares ($) o en lotes

- Sistema de seguridad que evita cualquier conflicto entre los dos modos

✔ Botones de Compra/Venta directamente en el gráfico

✔ Stop Loss & Take Profit en tiempo real a través del cursor del gráfico

✔ Compatible con todos los pares de CFDs soportados (ver lista más abajo)

🔐 Trading seguro y responsable

✔ Verificación del precio ASK / BID antes de cada ejecución

✔ Comprobación automática del margin call

✔ Control estricto del lote y del riesgo real

→ Las órdenes se rechazan automáticamente si el riesgo supera el valor definido

✔ Cancelación automática de órdenes pendientes no ejecutadas en TP.

⭐ Principales ventajas

✔ Gestión de órdenes automatizada y segura

✔ Cálculo inteligente de lotes para un riesgo perfectamente controlado

✔ Ahorro de tiempo, reducción del estrés y mejora de la disciplina de trading

✔ Herramienta ideal tanto para traders principiantes como profesionales.

🧩 Facilidad de instalación y uso

✔ Instalación sencilla, no requiere archivos externos

✔ Compatible con VPS para operar 24/7

✔ 100% seguro, libre de virus, optimizado para máxima estabilidad.

📌 Al adjuntar al gráfico:

Habilite el trading algorítmico en MT5 y marque la opción correspondiente en los ajustes del EA.

💡 Consejo: haga clic fuera de los campos de entrada para actualizar el riesgo real.

ℹ️ Información sobre la versión

Lote máximo: 50 lotes

Riesgo máximo: 100.000 $ por posición

Disponible en francés / inglés a petición

🔧 O pción Premium:

Adaptación personalizada a tu capital y estrategia

(añadir nuevos pares de CFD, modificar límites de riesgo y lote)

👉 Contacta con nosotros para solicitar presupuesto

🆕 Última actualización - Versión 7.0

- Añadida una ventana dedicada a la gestión de cierres parciales

- Mejorada la limpieza automática de órdenes cerradas

- Optimizaciones generales de estabilidad y rendimiento.

📊 CFDs soportados

Metales:

- XAUUSD

- XAGUSD

Índices:

- DAX40 / GER40

- JPN225, JP225, NIKKEI225, NI225

- NAS100, NASDAQ100, US100, NDX, NASDAQ, NAS100cash, US100cash

- US500, SPX500, SPX, SP500, S&P500, SPXcash, US500cash

- US30, DJ30, DJI, DOW, US30cash, DJ30cash

- UK100, FTSE100, FTSE, UK100cash

Divisas:



- AUDCAD

- AUDCHF

- AUDNZD

- AUDUSD

- CADCHF

- CADJPY

- EURAUD

- EURCAD

- EURCHF

- EURGBP

- EURJPY

- EURNZD

- EURUSD

- GBPAUD

- GBPCAD

- GBPCHF

- GBPJPY

- GBPNZD

- USDCAD

- USDCHF

- USDJPY

Cripto:

-BTCUSD

-ETHUSD

Energía:

-XBRUSD

-XTIUSD