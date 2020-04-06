PylonEA MT5

PylonEA - Kostenloses Grid-Handelssystem

Dies ist ein kostenloser EA, der nur 2 Strategien aus dem ThemisEA Portfolio enthält - beide Strategien handeln EURUSD.

Hauptmerkmale:

  • Jede Position hat einen Stop-Loss
  • Fortgeschrittenes Grid-System mit dynamischen Positionsabständen
  • Maximale Positionen pro Strategie: 18 Positionen (nicht unendliches Raster - kontrolliertes Risiko)
  • Empfohlene Mindestkontogröße: $2000 USD
  • Hinweis: Weniger diversifiziert als ThemisEA - handelt nur mit einem Währungspaar, die Aktienkurve wird weniger glatt und volatiler sein

Einfache Installation:

  • EA einfach an einen beliebigen Chart anhängen (z.B. EURUSD H1) - der EA erledigt alles automatisch
  • Jede Position hat einen eindeutigen Kommentar, der zeigt, zu welcher Strategie sie gehört
  • Der Symbolname kann in den Eingaben angepasst werden, wenn Ihr Broker eine etwas andere Bezeichnung verwendet (z.B. "EURUSD.m" statt "EURUSD")

Wichtige Haftungsausschlüsse:

  • Dies ist KEIN KI-Bot oder überoptimiertes System
  • Rechnen Sie mit Drawdowns und Verlustphasen - das ist normal
  • Grid-basierter Handel birgt inhärente Risiken - Nutzung auf eigene Gefahr
  • Alle Strategien wurden von 2012 bis heute unter Verwendung von 1/2 Out-of-Sample-Periode optimiert
  • Es wurden nur Strategien ausgewählt, die auch vor 2012 erfolgreich waren.

Testmethodik:

  • Jede Strategie wurde manuell auf drei Datensätzen erneut getestet: Roboforex, Darwinex, und Pepperstone
  • Schwerpunkt war die Robustheit unter verschiedenen Marktbedingungen

Empfehlungen:

  • Verwenden Sie Broker mit klassischer GMT+2/GMT+3 Zeitzone für beste Ergebnisse
  • Beginnen Sie mit einer minimalen Losgröße (0,01)
  • Passen Sie die Lotgröße auf der Grundlage Ihrer eigenen Backtest-Ergebnisse und Ihrer Risikotoleranz an.
  • Testen Sie die Bedingungen Ihres Brokers vor dem Live-Handel

Für mehr Diversifikation und eine glattere Aktienkurve sollten Sie die vollständige ThemisEA-Version mit 13 Strategien für 3 Währungspaare in Betracht ziehen. Für Systeme, die nicht auf einem Raster basieren, sollten Sie sich meine AthenaEA-Version ansehen, die bereits erste Ergebnisse im Live-Handel erzielt hat (obwohl die Testphase noch kurz ist).


