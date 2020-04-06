PylonEA MT5
- Experten
- Jakub Zach
- Version: 1.0
PylonEA - Kostenloses Grid-Handelssystem
Dies ist ein kostenloser EA, der nur 2 Strategien aus dem ThemisEA Portfolio enthält - beide Strategien handeln EURUSD.
Hauptmerkmale:
- Jede Position hat einen Stop-Loss
- Fortgeschrittenes Grid-System mit dynamischen Positionsabständen
- Maximale Positionen pro Strategie: 18 Positionen (nicht unendliches Raster - kontrolliertes Risiko)
- Empfohlene Mindestkontogröße: $2000 USD
- Hinweis: Weniger diversifiziert als ThemisEA - handelt nur mit einem Währungspaar, die Aktienkurve wird weniger glatt und volatiler sein
Einfache Installation:
- EA einfach an einen beliebigen Chart anhängen (z.B. EURUSD H1) - der EA erledigt alles automatisch
- Jede Position hat einen eindeutigen Kommentar, der zeigt, zu welcher Strategie sie gehört
- Der Symbolname kann in den Eingaben angepasst werden, wenn Ihr Broker eine etwas andere Bezeichnung verwendet (z.B. "EURUSD.m" statt "EURUSD")
Wichtige Haftungsausschlüsse:
- Dies ist KEIN KI-Bot oder überoptimiertes System
- Rechnen Sie mit Drawdowns und Verlustphasen - das ist normal
- Grid-basierter Handel birgt inhärente Risiken - Nutzung auf eigene Gefahr
- Alle Strategien wurden von 2012 bis heute unter Verwendung von 1/2 Out-of-Sample-Periode optimiert
- Es wurden nur Strategien ausgewählt, die auch vor 2012 erfolgreich waren.
Testmethodik:
- Jede Strategie wurde manuell auf drei Datensätzen erneut getestet: Roboforex, Darwinex, und Pepperstone
- Schwerpunkt war die Robustheit unter verschiedenen Marktbedingungen
Empfehlungen:
- Verwenden Sie Broker mit klassischer GMT+2/GMT+3 Zeitzone für beste Ergebnisse
- Beginnen Sie mit einer minimalen Losgröße (0,01)
- Passen Sie die Lotgröße auf der Grundlage Ihrer eigenen Backtest-Ergebnisse und Ihrer Risikotoleranz an.
- Testen Sie die Bedingungen Ihres Brokers vor dem Live-Handel
Für mehr Diversifikation und eine glattere Aktienkurve sollten Sie die vollständige ThemisEA-Version mit 13 Strategien für 3 Währungspaare in Betracht ziehen. Für Systeme, die nicht auf einem Raster basieren, sollten Sie sich meine AthenaEA-Version ansehen, die bereits erste Ergebnisse im Live-Handel erzielt hat (obwohl die Testphase noch kurz ist).