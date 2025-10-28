Beschreibung

SilverEdge Trade Console ist eine schnelle, layerbasierte Handelskonsole für MT5, mit der Sie Trades mit nur wenigen Tastendrücken platzieren, verwalten und beenden können. Sie kombiniert One-Tap-Market-Orders, geführte Pending-Orders, TP/SL-Kontrolle pro Layer und eine integrierte Break-Even/Trailing-Engine - verpackt in einem übersichtlichen Dashboard, das überall auf Ihrem Chart andockt. Entwickelt für Scalper und Intraday-Händler, die Geschwindigkeit, Konsistenz und klare Protokolle benötigen.

Ebenenbasierter Workflow (1-9): Weisen Sie Ebenen zu und arbeiten Sie darin, um Strategien, Zeitrahmen oder Handelsideen zu trennen. Jeder Layer hat seine eigenen magischen und TP/SL-Regeln.

Sofortige Markt-Aktionen: Dedizierte Kauf-/Verkaufsfunktionen mit Hotkeys sowie "Exit Trades" mit einem Klick für den aktiven Layer.

Geführte Pending Orders: "Order Place" führt Sie durch die Platzierung des richtigen Pending-Typs mit vorkonfigurierten Abständen.

TP/SL-Automatisierung pro Ebene: Legen Sie Basis-TP/SL und optionale Pro-Layer-Inkremente fest; die Anwendung erfolgt sofort über das Panel.

3 TP/SL-Eingabemodi: Schalten Sie zwischen Preis → Pips → Betrag um, um Ziele so einzugeben, wie es für Sie sinnvoll ist.

Preise sperren Kontrolle: Frieren Sie Eingaben ein, um versehentliche Änderungen während schneller Märkte zu vermeiden; entsperren Sie sie, um TP/SL automatisch neu zu berechnen.

Break-Even- und Trailing-Manager: Optionale Engine, die Stops bis zum Break-Even verschiebt und dann schrittweise nachzieht, sobald der Preis im Gewinn ist.

Optionen für den Anwendungsbereich: Nur auf den aktuellen Layer wirken - oder bei Bedarf auf alle Layer anwenden.

Automatischer Pip-Multiplikator: Erkennt die Symbolpräzision (2/3/4/5 Dezimalstellen, Gold/Indizes), um die Pips/Punkte bei allen Brokern korrekt zu halten.

Dashboard andocken: Richten Sie die Konsole nach links/rechts/oben/unten aus oder setzen Sie sie zurück; blenden Sie das Info-Panel bei Bedarf ein/aus.

Klarheit im Handelslog: Saubere, gut lesbare Statuszeilen und Zähler; optionales Ein- und Ausschließen von EA/Nicht-EA-Elementen für Aktionen und Ansichten.

Sicherheit und Geschwindigkeit: Schnelle Bulk-Close-Option und Broker-Stop/Freeze-Level-Bewusstsein in den Manager integriert.

Ebene auswählen: Drücken Sie 1-9 → setzt den aktiven Layer N (aktualisiert das Panel).

Marktkauf: Drücken Sie B → platziert einen Kauf am Markt unter Verwendung der aktuellen Lot-/Layer-Einstellungen.

Market Sell: Drücken Sie S → platziert einen Sell at Market unter Verwendung der aktuellen Lot-/Layer-Einstellungen.

Trades beenden (aktive Ebene): Drücken Sie E → schließt die offenen Positionen für den ausgewählten Layer.

Alle löschen [EA-Bereich]: Drücken Sie D → entfernt EA-gesteuerte Aufträge (und den konfigurierten Umfang der Positionen) gemäß den Include-Einstellungen des Panels.

Preise sperren/entsperren: Drücken Sie L → schaltet "Preise sperren" um (verhindert versehentliche TP/SL-Bearbeitungen; automatische Neuberechnung nach Aufhebung der Sperre).

(Schaltflächen auf dem Bedienfeld) Auftrag platzieren: Geführte Platzierung von Pending (Buy/Sell Limit/Stop) mit voreingestellten Abständen. TP / SL: Schnelles Anwenden von Ziel und Stop für den aktiven Layer (ehrt den aktuellen Eingabemodus). TP/SL-Modus: Zyklen Preis → Pips → Betrag . Zurück / Weiter: Schrittweise durch die Ebenen. Links/Rechts/Oben/Unten/Rücksetzen andocken: Richten Sie die Konsole an der gewünschten Stelle aus. Info ein-/ausblenden: Schaltet die Bildschirmanweisungen ein und aus.



Für wen ist es geeignet

Scalper und Daytrader , die sofortige Ein- und Ausstiege mit gleichbleibendem Risiko benötigen.

Benutzer von mehrschichtigen Strategien , die mehrere Ideen für dasselbe Symbol verfolgen.

Gold-/Index-/FX-Händler, die zwischen Symbolen mit unterschiedlichen Kursziffern wechseln.

Was es löst

Schnelligkeit unter Druck: Hotkeys und One-Tap-Buttons reduzieren Klicks und Zögern.

Konsistenz: Pro Ebene geltende TP/SL-Regeln und eine optionale BE/Trailing-Engine sorgen für ein diszipliniertes Handelsmanagement.

Klarheit: Ein aufgeräumtes Bedienfeld und gut lesbare Protokolle sorgen dafür, dass Sie sich auf den Preis konzentrieren - und nicht auf das Terminal-Wirrwarr.

Wie Sie damit handeln (typischer Ablauf)

Wählen Sie Ihre Ebene (1-9): Trennen Sie die Trades nach Idee oder Zeitrahmen. TP/SL einstellen: Wählen Sie den Preis-, Pips- oder Betragsmodus; sperren Sie, wenn Sie versehentliche Änderungen verhindern möchten. Schnelle Eingabe: Drücken Sie B oder S für Marktaufträge - oder verwenden Sie Order Place für präzise Pending-Aufträge. Automatisch verwalten: Lassen Sie die Break-even/Trailing-Engine Gewinne schützen, sobald Sie im Gewinn sind. Beenden Sie auf Kommando: Verwenden Sie E, um die aktive Ebene schnell zu schließen, oder D, um Aufträge innerhalb des von Ihnen gewählten Bereichs zu löschen.

Warum Trader es mögen

Handeln aus dem Muskelgedächtnis: Ebenen auf Ziffern und Kernaktionen auf einzelnen Tasten.

Weniger Fehler: Festgelegte Preise, klare Beschriftung und begrenzte Aktionen.

Broker-agnostische Pips: Automatische Erkennung der Symbolgenauigkeit, damit Ihre Pips/Punkte korrekt bleiben.

Passt sich Ihrem Arbeitsbereich an: Docken Sie überall an; halten Sie den Chart sauber.

Highlights auf einen Blick

Ebenenbasierte Ausführung (1-9)

Market & Guided Pending Orders

3 Eingabemodi für TP/SL (Preis, Pips, Betrag)

Optionaler Break-Even- und Trailing-Stop-Manager

Lock Prices Sicherheit

Andockbare Konsole, saubere Protokolle

Automatischer Pip-Multiplikator & Symbolziffernbehandlung

MerkmaleFunktionen mit Shortcut-Tasten