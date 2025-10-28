SilverEdge Trade Console

Beschreibung

SilverEdge Trade Console ist eine schnelle, layerbasierte Handelskonsole für MT5, mit der Sie Trades mit nur wenigen Tastendrücken platzieren, verwalten und beenden können. Sie kombiniert One-Tap-Market-Orders, geführte Pending-Orders, TP/SL-Kontrolle pro Layer und eine integrierte Break-Even/Trailing-Engine - verpackt in einem übersichtlichen Dashboard, das überall auf Ihrem Chart andockt. Entwickelt für Scalper und Intraday-Händler, die Geschwindigkeit, Konsistenz und klare Protokolle benötigen.

Merkmale

  • Ebenenbasierter Workflow (1-9): Weisen Sie Ebenen zu und arbeiten Sie darin, um Strategien, Zeitrahmen oder Handelsideen zu trennen. Jeder Layer hat seine eigenen magischen und TP/SL-Regeln.

  • Sofortige Markt-Aktionen: Dedizierte Kauf-/Verkaufsfunktionen mit Hotkeys sowie "Exit Trades" mit einem Klick für den aktiven Layer.

  • Geführte Pending Orders: "Order Place" führt Sie durch die Platzierung des richtigen Pending-Typs mit vorkonfigurierten Abständen.

  • TP/SL-Automatisierung pro Ebene: Legen Sie Basis-TP/SL und optionale Pro-Layer-Inkremente fest; die Anwendung erfolgt sofort über das Panel.

  • 3 TP/SL-Eingabemodi: Schalten Sie zwischen Preis → Pips → Betrag um, um Ziele so einzugeben, wie es für Sie sinnvoll ist.

  • Preise sperren Kontrolle: Frieren Sie Eingaben ein, um versehentliche Änderungen während schneller Märkte zu vermeiden; entsperren Sie sie, um TP/SL automatisch neu zu berechnen.

  • Break-Even- und Trailing-Manager: Optionale Engine, die Stops bis zum Break-Even verschiebt und dann schrittweise nachzieht, sobald der Preis im Gewinn ist.

  • Optionen für den Anwendungsbereich: Nur auf den aktuellen Layer wirken - oder bei Bedarf auf alle Layer anwenden.

  • Automatischer Pip-Multiplikator: Erkennt die Symbolpräzision (2/3/4/5 Dezimalstellen, Gold/Indizes), um die Pips/Punkte bei allen Brokern korrekt zu halten.

  • Dashboard andocken: Richten Sie die Konsole nach links/rechts/oben/unten aus oder setzen Sie sie zurück; blenden Sie das Info-Panel bei Bedarf ein/aus.

  • Klarheit im Handelslog: Saubere, gut lesbare Statuszeilen und Zähler; optionales Ein- und Ausschließen von EA/Nicht-EA-Elementen für Aktionen und Ansichten.

  • Sicherheit und Geschwindigkeit: Schnelle Bulk-Close-Option und Broker-Stop/Freeze-Level-Bewusstsein in den Manager integriert.

Funktionen mit Shortcut-Tasten

  • Ebene auswählen: Drücken Sie 1-9 → setzt den aktiven Layer N (aktualisiert das Panel).

  • Marktkauf: Drücken Sie B → platziert einen Kauf am Markt unter Verwendung der aktuellen Lot-/Layer-Einstellungen.

  • Market Sell: Drücken Sie S → platziert einen Sell at Market unter Verwendung der aktuellen Lot-/Layer-Einstellungen.

  • Trades beenden (aktive Ebene): Drücken Sie E → schließt die offenen Positionen für den ausgewählten Layer.

  • Alle löschen [EA-Bereich]: Drücken Sie D → entfernt EA-gesteuerte Aufträge (und den konfigurierten Umfang der Positionen) gemäß den Include-Einstellungen des Panels.

  • Preise sperren/entsperren: Drücken Sie L → schaltet "Preise sperren" um (verhindert versehentliche TP/SL-Bearbeitungen; automatische Neuberechnung nach Aufhebung der Sperre).

  • (Schaltflächen auf dem Bedienfeld)

    • Auftrag platzieren: Geführte Platzierung von Pending (Buy/Sell Limit/Stop) mit voreingestellten Abständen.

    • TP / SL: Schnelles Anwenden von Ziel und Stop für den aktiven Layer (ehrt den aktuellen Eingabemodus).

    • TP/SL-Modus: Zyklen Preis → Pips → Betrag.

    • Zurück / Weiter: Schrittweise durch die Ebenen.

    • Links/Rechts/Oben/Unten/Rücksetzen andocken: Richten Sie die Konsole an der gewünschten Stelle aus.

    • Info ein-/ausblenden: Schaltet die Bildschirmanweisungen ein und aus.

Für wen ist es geeignet

  • Scalper und Daytrader, die sofortige Ein- und Ausstiege mit gleichbleibendem Risiko benötigen.

  • Benutzer von mehrschichtigen Strategien, die mehrere Ideen für dasselbe Symbol verfolgen.

  • Gold-/Index-/FX-Händler, die zwischen Symbolen mit unterschiedlichen Kursziffern wechseln.

Was es löst

  • Schnelligkeit unter Druck: Hotkeys und One-Tap-Buttons reduzieren Klicks und Zögern.

  • Konsistenz: Pro Ebene geltende TP/SL-Regeln und eine optionale BE/Trailing-Engine sorgen für ein diszipliniertes Handelsmanagement.

  • Klarheit: Ein aufgeräumtes Bedienfeld und gut lesbare Protokolle sorgen dafür, dass Sie sich auf den Preis konzentrieren - und nicht auf das Terminal-Wirrwarr.

Wie Sie damit handeln (typischer Ablauf)

  1. Wählen Sie Ihre Ebene (1-9): Trennen Sie die Trades nach Idee oder Zeitrahmen.

  2. TP/SL einstellen: Wählen Sie den Preis-, Pips- oder Betragsmodus; sperren Sie, wenn Sie versehentliche Änderungen verhindern möchten.

  3. Schnelle Eingabe: Drücken Sie B oder S für Marktaufträge - oder verwenden Sie Order Place für präzise Pending-Aufträge.

  4. Automatisch verwalten: Lassen Sie die Break-even/Trailing-Engine Gewinne schützen, sobald Sie im Gewinn sind.

  5. Beenden Sie auf Kommando: Verwenden Sie E, um die aktive Ebene schnell zu schließen, oder D, um Aufträge innerhalb des von Ihnen gewählten Bereichs zu löschen.

Warum Trader es mögen

  • Handeln aus dem Muskelgedächtnis: Ebenen auf Ziffern und Kernaktionen auf einzelnen Tasten.

  • Weniger Fehler: Festgelegte Preise, klare Beschriftung und begrenzte Aktionen.

  • Broker-agnostische Pips: Automatische Erkennung der Symbolgenauigkeit, damit Ihre Pips/Punkte korrekt bleiben.

  • Passt sich Ihrem Arbeitsbereich an: Docken Sie überall an; halten Sie den Chart sauber.

Highlights auf einen Blick

  • Ebenenbasierte Ausführung (1-9)

  • Market & Guided Pending Orders

  • 3 Eingabemodi für TP/SL (Preis, Pips, Betrag)

  • Optionaler Break-Even- und Trailing-Stop-Manager

  • Lock Prices Sicherheit

  • Andockbare Konsole, saubere Protokolle

  • Automatischer Pip-Multiplikator & Symbolziffernbehandlung


Empfohlene Produkte
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experten
Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experten
LESEN SIE DIESES !! bis zum Ende Expert Advisor Beschreibung: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Wichtiger Hinweis : Keine Martingale, Mittelwertbildung oder Raster Stark abhängig von der Ausführungsqualität und niedrigen Spreads XAUUSD Reversal Pattern EA ist ein fortschrittlicher automatischer Handelsroboter, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold vs. USD) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet eine robuste Kombination von Candlestick-Mustern , Volatilitäts-/Volu
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert. Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen. Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle. Wichtigste Merkmale Ha
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Benutzerhandbuch Überblick Dieser Expert Advisor implementiert ein komplettes Renko-basiertes Handelssystem mit benutzerdefinierter Brick-Berechnung, visueller Anzeige und automatisierter Handelslogik. -Der EA nur für Miete unbegrenzte Version kommt bald. Eigenschaften 1. Renko-Engine Benutzerdefinierte Renko-Berechnung : Von Grund auf neu entwickelt, keine Offline-Charts erforderlich Keine Neuberechnung : Verwendet nur geschlossene Renko-Bausteine Konfigurie
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Experten
Rosaline ist ein EA, der mit einer Verfeinerung einer einfachen Strategie arbeitet, die auf RSI + Bollinger Bands + ATR hauptsächlich auf Gold, EU und OJ basiert. Der EA wurde mit einem manuell einstellbaren "Equity Protect" entwickelt, um das Kapital vor Drawdowns zu schützen. Was bedeutet das für Sie? Wenn Sie daran denken, den EA zu benutzen, um eine Herausforderung zu bestehen, können Sie das tun, weil Sie dank dieser "Funktion" durch die klassische tägliche DD-Regel abgedeckt sind. Beis
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde : GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieses System wurde unter Berücksichtigung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt und ist somit die ideale Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hohem Trend und mittlerer Volatilität . Die Signale sind darauf ausgerichtet, die Handelsrisiken zu minimieren und die Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Die wicht
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Experten
Dieser Tag veränderte alles. Er begann wie jeder andere - ein Milchkaffee, ein europäisches Café, der Duft von frischem Gebäck. Dann sah ich ihn: elegant, in Eile, in ein schnittiges Auto steigend. Als er sich bewegte, fiel etwas herunter - ein USB-Stick. Er war nicht gewöhnlich. Schwer. Eingraviert: "R.D." Das Auto verschwand. Ich hob es auf und drückte auf die Türklingel des Gebäudes, aus dem er gekommen war. Stille. Ich steckte ihn in meine Tasche und spürte, dass dies nur der Anfang war. St
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experten
GoldRobotics EA: Automatisierter Goldhandel mit Präzision und Geschwindigkeit GoldRobotics ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel auf dem XAUUSD (Gold) Markt. Dieser EA verwendet eine einzigartige Strategie, die auf einer präzisen Erkennung von Kerzenmustern und einer Volumenanalyse basiert und schnelle Ein- und Ausstiege für eine optimale Performance unter volatilen Marktbedingungen ermöglicht . Er legt den Schwerpunkt auf schnelle Reaktionen auf Marktschwank
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Combo All In One ist ein EA Combo 10 Strategien , Der EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Normalerweise müssen Sie 10x Gebühren bezahlen, um 10 EAs mit verschiedenen Strategien zu kaufen. Aber mit ALL IN ONE brauchen Sie nur 1 Mal zu zahlen, um einen EA zu besitzen, der 10 verschiedene Strategien enthält. Dies ist eine kosteneffektive Lösung und kombiniert effektive Methoden. Zeitrahmen M15, Mindesteinlage $1.000, Hebel 1:500. STRATEGIE1: GLEITENDER DURCHSCHNITT S
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Experten
ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT5 Aktualisiert v4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren , MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Käufer dieses Produkts erwarben auch
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde für Preisaktionsstrategien, Handelsflaggen und Retests entwickelt, wie z.B. Guerrilla Trading und ähnliche Strategien. Es erlaubt zu: Pending Orders für Retests zu platzieren (auf der Retest-Linie oder x PIPs von der Retest-Linie entfernt) Aufträge für Flaggenformationen zu platzieren Lotsizes auf der Grundlage von Kontogröße, Währungspaar und Risikoprozentsatz zu berechnen Trades aufteilen und mehrere Trades platzieren, wenn die Lotgröße die vom Broker vorgegebene ma
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Produktserie unter dem Markennamen FiboPlusWave Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich. Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an. Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal. Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen). Merkmale : Ohne auf die Elliott-Wellen-Theorie einzugeh
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilitys
Ich habe seine kaufmännischen Strategien für Gebrauch von binäre in MT5 automatisiert und mit unserem Mt5BridgeBinary habe ich die Ordnungen an seine Rechnung von Binary gesendet und ich liste auf: beginnen Sie so von leichter zu handeln! Die sachkundigen Berater sind leicht zu gestalten zu optimieren und Kraftbeweise zu verwirklichen; außerdem können wir im Test seine Rentabilität langfristig schleudern, haben deshalb Mt5BridgeBinary geschaffen, um seine besten Strategien mit Binary zu verbin
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Utilitys
Xrade EA ist ein Expert Advisor als technischer Indikator. Für den kurzfristigen Handel ist es das Beste für die nächsten Vorhersagen des Trends des Marktes. +--------------------------------------------------------------------------------------- Sehr wichtig Unser Roboter (data anylizer) nimmt keinen Handelsvorgang vor. Wenn Sie nur unseren Roboter benutzen müssen Sie Ihre Positionen selbst einnehmen +--------------------------------------------------------------------------------------- D
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
Utilitys
PROMOTION!! $499 bis zum 1. März. Danach kostet der EA $1,050 Entwickelt und getestet seit über 3 Jahren, ist dies einer der sichersten EAs auf dem Planeten für den Handel der New York Open. Der Handel könnte nie einfacher sein. Handeln Sie an NASDAQ US30 (Dow Jones Industrial Average) S&P 500 Was macht der EA? Der EA öffnet eine Buy Stop Order und eine Sell Stop Order (mit SL und TP) auf beiden Seiten des Marktes nur wenige Sekunden vor der NY Open. Sobald einer der beiden Trades ausgelöst wir
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Utilitys
Speichern von Daten aus dem Orderbuch. Dienstprogramm für die Datenwiedergabe : https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Bibliothek zur Verwendung im Strategie-Tester : h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/81409 Vielleicht erscheint dann eine Bibliothek zur Nutzung der gespeicherten Daten im Strategietester, je nach Interesse an dieser Entwicklung. Inzwischen gibt es Entwicklungen dieser Art, die Shared Memory verwenden, wenn nur eine Kopie der Daten im RAM liegt. Dies löst nicht nur d
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
Utilitys
Der Gold Instrument Scanner ist ein Chartmuster-Scanner, der Dreiecksmuster, fallende Keilmuster, steigende Keilmuster, Kanalmuster und so weiter erkennt. Gold Instrument Scanner verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Mustererkennung. Wir haben ihn jedoch so gestaltet, dass er einfach und intuitiv zu bedienen ist. Der Advanced Price Pattern Scanner zeigt Ihnen alle Muster in Ihrem Chart in einem effizienten Format für Ihren Handel. Sie müssen keine mühsame manuelle Mustererkennung meh
Gold Wire Trader MT5
Yu You Zhang
Utilitys
Gold Wire Trader MT5 handelt mit dem RSI-Indikator. Er bietet viele anpassbare RSI-Handelsszenarien und flexible Positionsmanagement-Einstellungen sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingale- und einen inversen Martingale-Modus. Der EA implementiert die folgenden Einstiegsstrategien, die nach Belieben aktiviert oder deaktiviert werden können: Handeln, wenn der RSI-Indikator überverkauft oder überkauft ist Handel, wenn der RSI von einem überverkauften ode
Gold trend scanner MT5
Li Yun Zhang
Utilitys
Gold Trend Scanner MT5 ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Dashboard, das den Average True Range Indikatorwert in bis zu 28 Symbolen und 9 Timeframes in 3 Modi überwacht und analysiert: Es zeigt den ATR-Indikatorwert in allen Paaren und Zeitrahmen an und signalisiert, wenn der ATR-Wert innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein Maximum oder Minimum erreicht. Kurzfristiges ATR/Langfristiges ATR-Verhältnis: Es zeigt das Verhältnis von 2 ATRs mit unterschiedlichen Zeiträumen an. Es ist nützlich, u
Carousel Triple gold MT5
Hong En Wang
Utilitys
Achtung: dies ist ein Multicurrency EA, der mit mehreren Paaren von einem Chart aus handelt! Um doppelte Trades zu vermeiden, ist es daher notwendig, den EA nur mit einem Chart zu verbinden, ---> der Handel in allen Paaren wird nur von einem Chart aus durchgeführt! Wir können gleichzeitig in drei verschiedenen Paaren handeln, wie standardmäßig (EURUSD + GBPUSD + AUDUSD), die die Korrelation beim Eintritt in den Markt für alle drei berücksichtigen; Wir können nur EURUSD (oder ein beliebiges Währu
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
Utilitys
Bei einer Dreiecksarbitrage-Strategie werden Ineffizienzen zwischen drei verbundenen Währungspaaren ausgenutzt, indem gegenläufige Transaktionen getätigt werden, die sich gegenseitig aufheben, um einen Nettogewinn zu erzielen, wenn die Ineffizienz behoben ist. Ein Geschäft umfasst drei Transaktionen, bei denen die erste Währung gegen eine zweite, die zweite Währung gegen eine dritte und die dritte Währung gegen die erste getauscht wird. Mit dem dritten Geschäft sichert sich der Arbitrageur einen
Golden Route home MT5
Gao Sun Liu
Utilitys
Golden Route home MT5 berechnet die Durchschnittspreise der offenen KAUFEN (LONG) und VERKAUFEN (SHORT) Positionen, wobei die Größe der offenen Positionen, Kommissionen und Swaps berücksichtigt werden. Der Indikator bildet die Durchschnittslinie der offenen LONG-Positionen, nach deren Überschreiten, von unten nach oben, der Gesamtgewinn für alle LONG-Positionen für das aktuelle Instrument größer als 0 wird. Der Indikator bildet die Durchschnittslinie der offenen SHORT-Positionen, nach deren Ü
Gold looks at several MT5
Yi Shan Hou
Utilitys
Wollen Sie einen EA mit kleinem Stoploss? Wollen Sie einen EA, der nur in und aus dem Markt ist? Gold schaut auf mehrere MT5 Es ist NUR kaufen, wenn der Markt öffnet und mit einem Fenster von 10 Minuten oder weniger. Es verwendet vorbörslichen Preis so sicher sein, dass Ihr Broker hat, dass. Diese Strategien (ja, es sind 2 verschiedene Strategien, die mit 3 verschiedenen Charts verwendet werden können) haben enge Stoplosses und einen Takeprofit, der oft innerhalb von Sekunden erreicht wird!
Bionic Forex
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
Utilitys
Bionic Forex - Humans and Robots for profit. Geduld ist der Schlüssel. Die Strategien basieren auf: - Tendenz - Momentum + Hohe Volatilität - Dawn Scalper + Support Resistence. Auch hier ist Geduld der Schlüssel. Kein Bot ist fehlerfrei, manchmal funktioniert er reibungslos, manchmal einfach nicht. Es liegt an Ihnen, sein Risiko zu managen und ihn zu einem guten Freund zu machen, der automatisch mit fantastischen Strategien handelt. Mit freundlichen Grüßen, Viel Glück., Pablo Maruk.
GoodtradeGoodX Tradercropy A
Shan Chen Mei
Utilitys
Basierend auf dem Handelsmodell/der Strategie/dem System von Gold Dual Position Hedging Arbitrage, das von Goodtrade/GoodX Brokerage eingeführt wurde, sind die Probleme im täglichen Betrieb aufgetreten: 1: Konto B folgt dem Konto A, um sofort einen Auftrag zu erteilen. 2：Konto A Nach der Auftragserteilung notiert Konto B automatisch den Stop-Loss und Take-Profit. 3: Konto A hat die Position geschlossen, Konto B hat die Position zur gleichen Zeit geschlossen. 4: Konto B hat Position geschlossen K
FTMO Sniper 7
Vyacheslav Izvarin
Utilitys
Dedicated for FTMO and other Prop Firms Herausforderungen 2020-2024 Handel nur mit GUTEN und geprüften PROP-FIRMEN Standardparameter für die Herausforderung $100.000 Beste Ergebnisse bei GOLD und US100 Verwenden Sie einen beliebigen Zeitrahmen Alle Geschäfte und Auto-Trading vor US HIGH NEWS schließen , 2 Minuten danach wieder öffnen Schließen Sie alle Geschäfte und Auto-Trading vor dem Wochenende um 12:00 GMT+3 Freitag Empfohlene Zeit für den Handel 09:00-21:00 GMT+3 Für Prop-Firmen MUSS spez
TEAB Trading EA Builder
Suresh Kumar
Utilitys
Wir stellen vor: TEAB Builder - Der ultimative MT5 Expert Advisor für profitablen und anpassbaren Handel ! Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? Lernen Sie den TEAB Builder kennen, einen fortschrittlichen MT5 Expert Advisor, der Ihnen eine unvergleichliche Flexibilität, ein hohes Gewinnpotenzial und eine Reihe von leistungsstarken Funktionen bietet, um Ihr Trading-Erlebnis zu verbessern. Mit dem TEAB Builder können Sie mühelos mit jedem Indikatorsignal handeln und so von
Chart Walker Analysis Engine
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilitys
Chart Walker X Engine | Maschinengesteuerte Instinkte Leistungsstarke MT5-Chartanalyse-Engine, ausgestattet mit einem hochentwickelten neuronalen Netzwerk-Algorithmus. Diese Spitzentechnologie ermöglicht Händlern die mühelose Durchführung umfassender Chartanalysen auf jedem Finanzchart. Mit seinen fortschrittlichen Fähigkeiten rationalisiert Chart Walker den Handelsprozess, indem er auf der Grundlage der Erkenntnisse des neuronalen Netzwerks hochpräzise Handelseinträge liefert. Seine Hochgeschwi
The Wall Street Player master
Lancine Stanislas Traore
Utilitys
Der Wall Street Player (Master-Version). Diese EA als Disziplin, Geld und Risiko-Management-Tool zugeschnitten ist ein leistungsfähiges Dienstprogramm Trade Station für Forex, Kryptos, Rohstoffe, Aktien, Derivate synthetische Paare und alle CFDs Markt entwickelt. Es wurde entwickelt, um Ihre Strategie als ein Gewinner zu passen, und nehmen Sie Ihre Edge des Marktes auf die NEXT-LEVEL. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, es auf Ihren Chart zu bekommen und die Möglichkeiten und Chart-Management-
The Wall Street Player ultimatum
Lancine Stanislas Traore
Utilitys
Der Wall Street Player (Ultimatum-Version). Diese EA als Disziplin, Geld und Risiko-Management-Tool zugeschnitten ist eine leistungsstarke Trade Station Dienstprogramm für Forex, Kryptos, Rohstoffe, Aktien, Derivate synthetische Paare und alle CFDs Markt entwickelt. Es ist entworfen, um Ihre Strategie als Gewinner zu passen, und nehmen Sie Ihre Edge des Marktes auf die NEXT-LEVEL. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, es auf Ihren Chart zu bekommen und die Möglichkeiten und Chart-Management-Fähi
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Utilitys
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Unser 1. EA erstellt mit ChatGPT Technologie Handel nur mit GUTEN und geprüften PROP-FIRMEN Standard-Parameter für Challenge $100,000 Getestet nur auf EURUSD und GBPUSD Verwenden Sie 15MIN Time Frame Schließen Sie alle Geschäfte und Auto-Trading vor dem Wochenende um 12:00 GMT+3 Freitag Für Prop Firms MUSS spezieller Protector verwendet werden https://www.mql5.com/en/market/product/94362 ------------------------------
Sabira Reactive
Gounteni Dambe Tchimbiandja
Utilitys
WICHTIGER HINWEIS: DIESES EA IST NICHT VOLLSTÄNDIG AUTOMATISIERT, ES NIMMT NUR POSITIONEN IN VON IHNEN DEFINIERTEN ZONEN EIN ES UNTERSTÜTZT SIE. SIE MÜSSEN ALSO DAS DIAGRAMM GENAU BEOBACHTEN. DER HAUPTPUNKT DIESES EA IST ES, DEN HÄNDLER ZU ZWINGEN, EINSTIEGSREGELN ZU RESPEKTIEREN <<BESTÄTIGUNG IST DER SCHLÜSSEL>>. DER TRADER WIRD ALSO NUR NACH ZONEN SUCHEN. DIE EA SUCHT NACH BESTÄTIGUNGSKERZEN UND STEIGT EIN, WENN EINE BESTÄTIGUNG GEFUNDEN WIRD BEISPIEL: Wenn der Preis in einer bullischen Zone
News Trapper EA MT5
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
Utilitys
Hallo zusammen, News Trapper EA ist ein Experte für den Handel mit Nachrichten sehr sicherer Experte für den automatisierten Handel mit den Nachrichten des Wirtschaftskalenders. Es zeigt stabilen Handel während der letzten 10 Jahre. EA verwendet keine gefährlichen Technologien wie Martingale, Grid. Der Experte ist sehr einfach zu bedienen. wie man ihn installiert und Dateien einstellt lesen Sie den Blog nach dem Kauf kontaktieren Sie mich, um Sie zum VIP-Kanal hinzuzufügen Das Programm enthält f
Centage
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilitys
Centage: Ihr intelligenter Trading-Bot für das Risikomanagement. Im Gegensatz zu typischen Trading-Bots legt Centage den Schwerpunkt auf das Risikomanagement, indem es eine wesentliche Funktion integriert: Es schließt alle offenen Trades, wenn Ihr Kontostand einen vordefinierten Schwellenwert erreicht. Diese Funktion macht Centage ideal für Händler, die einen disziplinierten Ansatz beibehalten und emotionale Entscheidungen vermeiden wollen. Lassen Sie Centage Ihr zuverlässiger Partner in der Wel
Algorithmic Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
A - Genesis: Die Neudefinition von Effizienz und Präzision im Handel Genesis ist ein hochmodernes Trading-Panel, das Händlern unübertroffene Präzision und Vielseitigkeit bietet. Es verfügt über zwei grafische Modi: Das Main Window Graph bietet einen umfassenden Überblick über die Dynamik des Marktes, während das Sub Window Graph eine gezielte Analyse spezifischer Indikatoren und Muster bietet. Dank dieser Dual-Mode-Visualisierung können Händler nahtlos zwischen der Makro- und der Mikro-Perspekti
MT5 OptiBooster
Andrey Dik
Utilitys
Liebe Trader und Investoren! Wir präsentieren Ihnen den MT5 Optimization Booster - ein innovatives Produkt, das Ihre Optimierungserfahrung auf dem MetaTrader 5 revolutionieren wird! Der MT5 Optimization Booster basiert auf dem innovativen Quantum Swap Protocol (QSP) Algorithmus - einer einzigartigen, proprietären Optimierungsstrategie, die den Kern des Produkts bildet und den Prozess der Suche nach optimalen Lösungen auf eine neue Ebene hebt. Wenden Sie sich nach dem Kauf unbedingt an me . Das
Copiador MT5
Luciana Andrea Maggiori
Utilitys
Copier - Das beste MetaTrader 4 Handelskopier-Tool Dies ist kein einfacher Trade Copier, der Ihnen nur erlaubt, Trades lokal zwischen verschiedenen MetaTrader 4 Konten in jeder Richtung und in jeder Höhe zu kopieren - natürlich tut er das! Aber Copier kann noch viel mehr . Entdecken Sie seine Funktionen und Vorteile weiter unten. FUNKTIONALITÄTEN IM ÜBERBLICK: Kopieren zwischen verschiedenen Brokern : Sie können Trades von einem Konto bei einem Broker auf ein anderes bei einem ander
US SP 500 Scalper Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel ist für die US SP 500 Aktienindizes konzipiert. Es bietet ein ultimatives und vollständiges Auto-Trading mit einer optionalen Geldmanagement-Kontrolle. Diese Anwendung ist ein automatisiertes Panel, das in allen Situationen des Kursmarktes funktioniert. Es ist mit einem automatischen Indikator ausgestattet, der an der Unterseite des Panels angebracht ist. Es gibt weitere Funktionen wie die Martingale-Strategie und eine Range-Sequence-Erkennung , die automatisch
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension