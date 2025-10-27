SilverEdge Trade Console
- Utilidades
- Surya Kanta Maharana
- Versión: 4.4
- Actualizado: 28 octubre 2025
- Activaciones: 5
SilverEdge Trade Console es una consola de negociación rápida, basada en capas para MT5 que le permite colocar, gestionar y salir de las operaciones en unas pocas pulsaciones de teclas. Combina órdenes de mercado con un solo toque, órdenes pendientes guiadas, control de TP/SL por capa y un motor integrado de punto de equilibrio/trailing, todo ello en un panel de control limpio que se acopla a cualquier lugar de su gráfico. Diseñado para scalpers y traders intradía que necesitan velocidad, consistencia y registros claros.Características
-
Flujo de trabajo basado en capas (1-9): Asigne y trabaje dentro de capas para separar estrategias, plazos o ideas de operaciones. Cada capa tiene su propia magia y reglas TP/SL.
-
Acciones de mercado instantáneas: Compra/Venta dedicada con teclas de acceso rápido más "Salir de Operaciones" con un clic para la capa activa.
-
Órdenes pendientes guiadas: "Order Place" le guía a través de la colocación del tipo pendiente correcto con distancias preconfiguradas.
-
Automatización de TP/SL por capa: Establezca el TP/SL base y los incrementos opcionales por capa; aplíquelos instantáneamente desde el panel.
-
3 Modos de entrada TP/SL: Alterne entre Precio → Pips → Cantidad para introducir objetivos de la forma que tenga sentido para usted.
-
Bloquear Control de Precios: Congele las entradas para evitar ediciones accidentales durante mercados rápidos; desbloquee para auto-recalcular TP/SL.
-
Break-Even & Trailing Manager: Motor opcional que mueve los stops al punto de equilibrio, y luego los arrastra por pasos una vez que el precio está en beneficios.
-
Opciones de ámbito de aplicación: Actúa sobre la capa actual solamente-o aplica a todas las capas cuando sea necesario.
-
Multiplicador automático de pips: Detecta la precisión del símbolo (2/3/4/5 decimales, oro/índices) para mantener los pips/puntos correctos en todos los brokers.
-
Acoplamiento de la consola: Ajuste la consola a la izquierda/derecha/superior/inferior o reiníciela; muestre/oculte el panel de información cuando lo necesite.
-
Claridad del registro de operaciones: Líneas de estado y contadores limpios y legibles; inclusión/exclusión opcional de elementos EA/no EA para acciones y vistas.
-
Seguridad y velocidad: Opción de cierre masivo rápido y conocimiento del nivel de parada/congelación del broker integrados en el gestor.
-
Seleccionar capa: Pulse 1-9 → establece la Capa N activa (actualiza el panel).
-
Compra de mercado: Pulse B → coloca una Compra a mercado utilizando los ajustes de lote/capa actuales.
-
Mercado Vender: Pulse S → coloca una Venta en el mercado utilizando los ajustes de lote/capa actuales.
-
Salir de Operaciones (capa activa): Pulse E → cierra las posiciones abiertas para la capa seleccionada.
-
Borrar todo [Ámbito EA]: Pulse D → elimina las órdenes controladas por EA (y el ámbito de posiciones configurado) según los ajustes de inclusión del panel.
-
Bloquear/Desbloquear precios: Pulse L → activa "Bloquear precios" (evita ediciones accidentales de TP/SL; se vuelve a calcular automáticamente cuando se desbloquea).
-
(Botones en el panel)
-
Colocar Orden: Colocación guiada de pendientes (Compra / Venta Límite / Stop) con distancias prefijadas.
-
TP / SL: Aplicación rápida de objetivo y stop para la capa activa (honra el modo de entrada actual).
-
Modo TP/SL: Ciclos Precio → Pips → Cantidad.
-
Anterior / Siguiente: Recorre las capas.
-
Acoplar izquierda/derecha/arriba/abajo/reajustar: Fija la consola donde quieras.
-
Mostrar/Ocultar información: Activa o desactiva la guía en pantalla.
-
-
Scalpers y day traders que necesitan entradas/salidas instantáneas con riesgo consistente.
-
Usuarios de estrategias por capas que ejecutan varias ideas sobre el mismo símbolo.
-
Operadores de oro/índices/FX que cambian entre símbolos con diferentes dígitos de precios.
Qué soluciona
-
Rapidez bajo presión: las teclas de acceso rápido y los botones de un solo toque reducen los clics y las dudas.
-
Coherencia: Las reglas TP/SL por capa y un motor BE/Trailing opcional mantienen la disciplina en la gestión de operaciones.
-
Claridad: Un panel ordenado y unos registros legibles le permiten centrarse en el precio, no en el desorden de los terminales.
Cómo se negocia con él (flujo típico)
-
Elija su capa (1-9): Separe las operaciones por idea o marco temporal.
-
Establezca TP/SL: Elija el modo Precio, Pips o Cantidad; bloquéelo si desea evitar ediciones accidentales.
-
Introducir rápidamente: Pulse B o S para órdenes de mercado, o utilice Colocar orden para órdenes pendientes precisas.
-
Gestión automática: Deje que el motor de punto muerto/contrapunto proteja las ganancias una vez en beneficios.
-
Salga a tiempo: Utilice E para cerrar rápidamente la capa activa, o D para borrar órdenes dentro del ámbito elegido.
Por qué gusta a los operadores
-
Operaciones de memoria muscular: Capas en dígitos y acciones básicas en teclas individuales.
-
Menos errores: Precios de bloqueo, etiquetado claro y acciones con alcance.
-
Pips independientes del broker: Detecta automáticamente la precisión de los símbolos para que sus pips/puntos sean correctos.
-
Se adapta a su espacio de trabajo: Acoplar en cualquier lugar; mantener el gráfico limpio.
Lo más destacado de un vistazo
-
Ejecución por niveles (1-9)
-
Órdenes pendientes guiadas y de mercado
-
3 modos de entrada para TP/SL (Precio, Pips, Cantidad)
-
Gestor opcional de Break-Even + Trailing stop
-
Bloqueo de seguridad de precios
-
Consola acoplable, registros limpios
-
Multiplicador automático de pips y manejo de dígitos de símbolos