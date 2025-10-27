Descripción

SilverEdge Trade Console es una consola de negociación rápida, basada en capas para MT5 que le permite colocar, gestionar y salir de las operaciones en unas pocas pulsaciones de teclas. Combina órdenes de mercado con un solo toque, órdenes pendientes guiadas, control de TP/SL por capa y un motor integrado de punto de equilibrio/trailing, todo ello en un panel de control limpio que se acopla a cualquier lugar de su gráfico. Diseñado para scalpers y traders intradía que necesitan velocidad, consistencia y registros claros.

Flujo de trabajo basado en capas (1-9): Asigne y trabaje dentro de capas para separar estrategias, plazos o ideas de operaciones. Cada capa tiene su propia magia y reglas TP/SL.

Acciones de mercado instantáneas: Compra/Venta dedicada con teclas de acceso rápido más "Salir de Operaciones" con un clic para la capa activa.

Órdenes pendientes guiadas: "Order Place" le guía a través de la colocación del tipo pendiente correcto con distancias preconfiguradas.

Automatización de TP/SL por capa: Establezca el TP/SL base y los incrementos opcionales por capa; aplíquelos instantáneamente desde el panel.

3 Modos de entrada TP/SL: Alterne entre Precio → Pips → Cantidad para introducir objetivos de la forma que tenga sentido para usted.

Bloquear Control de Precios: Congele las entradas para evitar ediciones accidentales durante mercados rápidos; desbloquee para auto-recalcular TP/SL.

Break-Even & Trailing Manager: Motor opcional que mueve los stops al punto de equilibrio, y luego los arrastra por pasos una vez que el precio está en beneficios.

Opciones de ámbito de aplicación: Actúa sobre la capa actual solamente-o aplica a todas las capas cuando sea necesario.

Multiplicador automático de pips: Detecta la precisión del símbolo (2/3/4/5 decimales, oro/índices) para mantener los pips/puntos correctos en todos los brokers.

Acoplamiento de la consola: Ajuste la consola a la izquierda/derecha/superior/inferior o reiníciela; muestre/oculte el panel de información cuando lo necesite.

Claridad del registro de operaciones: Líneas de estado y contadores limpios y legibles; inclusión/exclusión opcional de elementos EA/no EA para acciones y vistas.