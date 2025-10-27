SilverEdge Trade Console

Descripción

SilverEdge Trade Console es una consola de negociación rápida, basada en capas para MT5 que le permite colocar, gestionar y salir de las operaciones en unas pocas pulsaciones de teclas. Combina órdenes de mercado con un solo toque, órdenes pendientes guiadas, control de TP/SL por capa y un motor integrado de punto de equilibrio/trailing, todo ello en un panel de control limpio que se acopla a cualquier lugar de su gráfico. Diseñado para scalpers y traders intradía que necesitan velocidad, consistencia y registros claros.

Características

  • Flujo de trabajo basado en capas (1-9): Asigne y trabaje dentro de capas para separar estrategias, plazos o ideas de operaciones. Cada capa tiene su propia magia y reglas TP/SL.

  • Acciones de mercado instantáneas: Compra/Venta dedicada con teclas de acceso rápido más "Salir de Operaciones" con un clic para la capa activa.

  • Órdenes pendientes guiadas: "Order Place" le guía a través de la colocación del tipo pendiente correcto con distancias preconfiguradas.

  • Automatización de TP/SL por capa: Establezca el TP/SL base y los incrementos opcionales por capa; aplíquelos instantáneamente desde el panel.

  • 3 Modos de entrada TP/SL: Alterne entre Precio → Pips → Cantidad para introducir objetivos de la forma que tenga sentido para usted.

  • Bloquear Control de Precios: Congele las entradas para evitar ediciones accidentales durante mercados rápidos; desbloquee para auto-recalcular TP/SL.

  • Break-Even & Trailing Manager: Motor opcional que mueve los stops al punto de equilibrio, y luego los arrastra por pasos una vez que el precio está en beneficios.

  • Opciones de ámbito de aplicación: Actúa sobre la capa actual solamente-o aplica a todas las capas cuando sea necesario.

  • Multiplicador automático de pips: Detecta la precisión del símbolo (2/3/4/5 decimales, oro/índices) para mantener los pips/puntos correctos en todos los brokers.

  • Acoplamiento de la consola: Ajuste la consola a la izquierda/derecha/superior/inferior o reiníciela; muestre/oculte el panel de información cuando lo necesite.

  • Claridad del registro de operaciones: Líneas de estado y contadores limpios y legibles; inclusión/exclusión opcional de elementos EA/no EA para acciones y vistas.

  • Seguridad y velocidad: Opción de cierre masivo rápido y conocimiento del nivel de parada/congelación del broker integrados en el gestor.

Funciones con teclas de acceso directo

  • Seleccionar capa: Pulse 1-9 → establece la Capa N activa (actualiza el panel).

  • Compra de mercado: Pulse B → coloca una Compra a mercado utilizando los ajustes de lote/capa actuales.

  • Mercado Vender: Pulse S → coloca una Venta en el mercado utilizando los ajustes de lote/capa actuales.

  • Salir de Operaciones (capa activa): Pulse E → cierra las posiciones abiertas para la capa seleccionada.

  • Borrar todo [Ámbito EA]: Pulse D → elimina las órdenes controladas por EA (y el ámbito de posiciones configurado) según los ajustes de inclusión del panel.

  • Bloquear/Desbloquear precios: Pulse L → activa "Bloquear precios" (evita ediciones accidentales de TP/SL; se vuelve a calcular automáticamente cuando se desbloquea).

  • (Botones en el panel)

    • Colocar Orden: Colocación guiada de pendientes (Compra / Venta Límite / Stop) con distancias prefijadas.

    • TP / SL: Aplicación rápida de objetivo y stop para la capa activa (honra el modo de entrada actual).

    • Modo TP/SL: Ciclos Precio → Pips → Cantidad.

    • Anterior / Siguiente: Recorre las capas.

    • Acoplar izquierda/derecha/arriba/abajo/reajustar: Fija la consola donde quieras.

    • Mostrar/Ocultar información: Activa o desactiva la guía en pantalla.

Para quién

  • Scalpers y day traders que necesitan entradas/salidas instantáneas con riesgo consistente.

  • Usuarios de estrategias por capas que ejecutan varias ideas sobre el mismo símbolo.

  • Operadores de oro/índices/FX que cambian entre símbolos con diferentes dígitos de precios.

Qué soluciona

  • Rapidez bajo presión: las teclas de acceso rápido y los botones de un solo toque reducen los clics y las dudas.

  • Coherencia: Las reglas TP/SL por capa y un motor BE/Trailing opcional mantienen la disciplina en la gestión de operaciones.

  • Claridad: Un panel ordenado y unos registros legibles le permiten centrarse en el precio, no en el desorden de los terminales.

Cómo se negocia con él (flujo típico)

  1. Elija su capa (1-9): Separe las operaciones por idea o marco temporal.

  2. Establezca TP/SL: Elija el modo Precio, Pips o Cantidad; bloquéelo si desea evitar ediciones accidentales.

  3. Introducir rápidamente: Pulse B o S para órdenes de mercado, o utilice Colocar orden para órdenes pendientes precisas.

  4. Gestión automática: Deje que el motor de punto muerto/contrapunto proteja las ganancias una vez en beneficios.

  5. Salga a tiempo: Utilice E para cerrar rápidamente la capa activa, o D para borrar órdenes dentro del ámbito elegido.

Por qué gusta a los operadores

  • Operaciones de memoria muscular: Capas en dígitos y acciones básicas en teclas individuales.

  • Menos errores: Precios de bloqueo, etiquetado claro y acciones con alcance.

  • Pips independientes del broker: Detecta automáticamente la precisión de los símbolos para que sus pips/puntos sean correctos.

  • Se adapta a su espacio de trabajo: Acoplar en cualquier lugar; mantener el gráfico limpio.

Lo más destacado de un vistazo

  • Ejecución por niveles (1-9)

  • Órdenes pendientes guiadas y de mercado

  • 3 modos de entrada para TP/SL (Precio, Pips, Cantidad)

  • Gestor opcional de Break-Even + Trailing stop

  • Bloqueo de seguridad de precios

  • Consola acoplable, registros limpios

  • Multiplicador automático de pips y manejo de dígitos de símbolos


Productos recomendados
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Asesores Expertos
BFG 9000 es un sistema único que negocia su cuenta 100% manos libres con algoritmos probados en vivo . Validado en operaciones reales durante 12 meses. No Grid, no Martingale. La parte más loca es, sin embargo, la capacidad de gestionar sus propias decisiones comerciales . La IA incorporada toma sus operaciones y las gestiona para obtener beneficios. Refugio seguro BFG incluye un algoritmo muy estable que funciona 100% en piloto automático. No utiliza Grid y no Martingale - por lo tanto usted p
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Asesores Expertos
Rosaline es un EA que opera con un refinamiento de una estrategia simple basada en RSI + bandas de bollinger + ATR principalmente en Oro, EU y OJ. El EA está diseñado con un ajuste manual de "protección de capital" que protege el capital de las caídas. ¿Qué significa esto? Si estás pensando en usarlo para pasar un reto puedes hacerlo porque gracias a esta 'característica' estás cubierto por la regla clásica de DD diario. Ejemplo: en una cuenta de 100k puedes establecer una cobertura del -4%.
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad : GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este sistema está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media . Las señales están enfocadas a minimizar los riesgos de trading, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Característi
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Asesores Expertos
Aquel día lo cambió todo. Comenzó tranquilo: un café con leche, una cafetería europea, el aroma de pasteles recién hechos. Entonces lo vi: elegante, con prisa, subiendo a un coche. Algo cayó: una memoria USB. No era común. Pesada, grabada con “R.D.”. Toqué el timbre del edificio del que había salido, pero no hubo respuesta. Me la guardé. Sentía que esto no era el final. Horas después, en el aeropuerto, la abrí. Una carpeta: alpha_1803 . Casi todo era código ilegible, salvo un archivo: un gráfic
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Combo All In One es un EA combo 10 estrategias , El EA es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados. Normalmente usted tendrá que pagar 10x cuota para comprar 10 EAs con diferentes estrategias. Pero con ALL IN ONE, sólo tiene que pagar 1 vez para poseer un EA que incluye 10 estrategias diferentes. Esta es una solución rentable y combina métodos eficaces. Timeframe M15, Depósito mínimo $1,000, Apalancamiento 1:500. ESTRATEGIA1: MEDIA MÓVIL ESTRATEGIA2: RSI ESTRATEGIA3: M
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Asesores Expertos
ET9 Nuevo en el mercado, ¡promoción de lanzamiento! Sólo quedan unas pocas copias a: $699 Siguiente precio: $799 Precio final: $1599 El mejor Asesor Experto en XAUUSD cualquier timeframes！ ET9 para MT5 Actualizado v4.80 !! Importante actualización: Fusionar estrategia de ruptura H4 de Dragon Ball, Optimizar parámetros , Añadir parámetros MaxStopLoss y MaxTakeProfit Incluye ET1 gratis para MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Actualizado v1.80 ! ! https://www.mql5.
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Los compradores de este producto también adquieren
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilidades
Esta Utilidad está diseñada para estrategias de acción de precios, banderas de trading y retests, como Guerrilla Trading y estrategias similares Permite colocar órdenes pendientes para retests (en la línea de Retest o a x PIPs de la línea de retest) colocar órdenes para formaciones de banderas calcular el tamaño de los lotes en función del tamaño de la cuenta, el par de divisas y el porcentaje de riesgo Divida las operaciones y coloque múltiples operaciones si el tamaño del lote excede el tamaño
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilidades
Una línea de productos de la serie FiboPlusWave Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible. Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico. Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal. Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push).    Peculiaridades : sin profundizarse en la
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilidades
Automaticé sus estrategias comerciales para uso de binarias en MT5 y con nuestro Mt5BridgeBinary envié las órdenes a su cuenta de Binary y listo, ¡comience a operar así de fácil! Los asesores expertos son fáciles de configurar, optimizar y realizar pruebas de robustez; además en el test podemos proyectar su rentabilidad a largo plazo, por eso hemos creado Mt5BridgeBinary para conectar sus mejores estrategias a Binary. Características: -Puede utilizar tantas estrategias como desee. (Expert Adv
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Utilidades
Xrade EA es un asesor experto como indicador técnico. Para el comercio a corto plazo es el mejor para las próximas previsiones de la tendencia del mercado. +--------------------------------------------------------------------------------------- Muy Importante Nuestro robot (data anylizer) no toma un procedimiento de comercio. Si utiliza sólo nuestro robot debe tomar posiciones por yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- El indicador
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
Utilidades
¡PROMOCIÓN! 499 $ hasta el 1 de marzo. Después, el EA costará $1,050 Desarrollado y probado durante más de 3 años, este es uno de los EAs más seguros del planeta para operar en el New York Open. Operar nunca podría ser más fácil. Opere en NASDAQ US30 (Promedio Industrial Dow Jones) S&P 500 ¿Qué hace el EA? El EA abrirá una Orden Stop de Compra y una Orden Stop de Venta (con SL y TP) a cada lado del mercado unos segundos antes de la apertura de NY. Tan pronto como 1 de las 2 operaciones se activ
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Utilidades
Guardar datos del libro de órdenes. Utilidad de reproducción de datos : https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Biblioteca para uso en el comprobador de estrategias : h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/81409 Quizás, entonces aparezca una librería para usar los datos guardados en el probador de estrategias, dependiendo del interés en este desarrollo. Ahora hay desarrollos de este tipo que utilizan memoria compartida, cuando sólo una copia de los datos está en la RAM. Esto no sólo res
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
Utilidades
El escáner de instrumentos de oro es el escáner de patrones de gráficos para detectar el patrón de triángulo, el patrón de cuña descendente, el patrón de cuña ascendente, el patrón de canal, etc. Gold Instrument Scanner utiliza un algoritmo de detección de patrones muy sofisticado. Sin embargo, lo hemos diseñado de una manera fácil de usar e intuitiva. Advanced Price Pattern Scanner le mostrará todos los patrones de su gráfico en el formato más eficiente para sus operaciones. Ya no tendrá que r
Gold Wire Trader MT5
Yu You Zhang
Utilidades
Gold Wire Trader MT5 opera con el indicador RSI. Ofrece muchos escenarios de negociación RSI personalizables y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. El EA implementa las siguientes estrategias de entrada, que pueden activarse o desactivarse a voluntad: Operar cuando el indicador RSI está sobrevendido o sobrecomprado. Operar cuando el RSI vuelve de una condici
Gold trend scanner MT5
Li Yun Zhang
Utilidades
Gold trend scanner MT5 un tablero de mandos multi símbolo multi timeframe que monitoriza y analiza el valor del indicador Average True Range en hasta 28 símbolos y 9 timeframes en 3 modos: Muestra el valor del indicador ATR en todos los pares y plazos y señala cuando el valor ATR alcanza un máximo o un mínimo en una duración determinada. Relación ATR a corto plazo/ATR a largo plazo: Muestra el ratio de 2 ATR con diferentes periodos. Es útil para detectar volatilidad a corto plazo y movimientos
Carousel Triple gold MT5
Hong En Wang
Utilidades
Atención: este es un EA multidivisa, que opera con varios pares desde un solo gráfico. Por lo tanto, para evitar operaciones duplicadas, es necesario adjuntar el EA sólo a un gráfico, ---> ¡todas las operaciones en todos los pares se realizan sólo desde un gráfico! podemos operar simultáneamente en tres pares diferentes, como por defecto (EURUSD + GBPUSD + AUDUSD), que tienen en cuenta la correlación al entrar en el mercado para los tres; podemos operar sólo EURUSD (o cualquier par de divisas) y
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
Utilidades
Una estrategia de arbitraje triangular explota las ineficiencias entre tres pares de divisas relacionados, colocando operaciones compensatorias que se anulan entre sí para obtener un beneficio neto cuando se resuelve la ineficiencia. Una operación implica tres transacciones, cambiando la divisa inicial por una segunda, la segunda divisa por una tercera y la tercera divisa por la inicial. Con la tercera operación, el arbitrajista obtiene un beneficio sin riesgo de la discrepancia que existe cuand
Golden Route home MT5
Gao Sun Liu
Utilidades
Golden Route home MT5 calcula los precios medios de las posiciones abiertas de COMPRA (LARGA) y VENTA (CORTA), teniendo en cuenta el tamaño de las posiciones abiertas, las comisiones y los swaps. El indicador construye la línea media de posiciones abiertas LARGAS, después de cruzar la cual, de abajo hacia arriba, el beneficio total de todas las posiciones LARGAS para el instrumento actual se hace mayor que 0. El indicador construye la línea media de posiciones abiertas CORTAS, tras cruzar la
Gold looks at several MT5
Yi Shan Hou
Utilidades
¿Quieres un EA con stoploss pequeño? ¿Quieres un EA que sólo entre y salga del mercado? Gold mira varios MT5 SOLO compra cuando el mercado abre y con una ventana de 10 minutos o menos. Utiliza el precio de pre-mercado, así que asegúrese de que su corredor tiene eso. ¡Estas estrategias (sí, son 2 estrategias diferentes que se pueden utilizar con 3 gráficos diferentes) tienen stoplosses apretados y un takeprofit que a menudo se alcanzará en cuestión de segundos! Las estrategias están bien pro
Bionic Forex
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
Utilidades
Bionic Forex - Humanos y Robots para obtener beneficios. La paciencia es la clave. Las estrategias se basan en: - Tendencia - Momentum + Alta Volatilidad - Dawn Scalper + Soporte Resistencia. Una vez más, la paciencia es la clave. Ningún bot es impecable, a veces funcionará a la perfección, a veces simplemente no lo hará. De ti depende gestionar su riesgo y convertirlo en un gran amigo para operar automáticamente con fantásticas estrategias. Un saludo, Buena suerte, Pablo Maruk.
GoodtradeGoodX Tradercropy A
Shan Chen Mei
Utilidades
Basado en el modelo/estrategia/sistema de trading de Arbitraje de Cobertura de Doble Posición de Oro lanzado por Goodtrade/GoodX Brokerage, los problemas encontrados en la operativa diaria: 1: La cuenta B sigue a la cuenta A para colocar una orden al instante. 2：Cuenta A Después de colocar una orden, la cuenta B escribe automáticamente el stop loss y take profit. 3: La cuenta A cierra la posición La cuenta B al mismo tiempo cierra la posición. 4: La cuenta B cerró la posición La cuenta A también
FTMO Sniper 7
Vyacheslav Izvarin
Utilidades
Dedicado a FTMO y otras Empresas de Objeto Retos 2020-2024 Comercie sólo con EMPRESAS DE APOYO BUENAS y verificadas Parámetros por defecto para el Desafío $100,000 Mejores resultados en ORO y US100 Utilice cualquier marco temporal Cierre todas las operaciones y Auto-trading antes de US HIGH NEWS, reapertura 2 minutos después Cierre todas las operaciones y Auto-trading antes de fin de semana a las 12:00 GMT + 3 Viernes Horario recomendado para operar 09:00-21:00 GMT+3 Para Prop Firms DEBE utili
TEAB Trading EA Builder
Suresh Kumar
Utilidades
Presentamos TEAB Builder - ¡El Asesor Experto MT5 definitivo para un Trading Profundamente Rentable y Personalizable ! ¿Está listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? Conozca TEAB Builder, un Asesor Experto avanzado para MT5 diseñado para proporcionar una flexibilidad sin precedentes, un alto potencial de ganancias y una serie de potentes funciones para mejorar su experiencia de trading. Con TEAB Builder, puede operar sin esfuerzo con cualquier señal de indicador, lo que le permite
Chart Walker Analysis Engine
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilidades
Motor Chart Walker X | Instintos guiados por la máquina Potente motor de análisis de gráficos MT5 equipado con un sofisticado algoritmo de red neuronal. Esta tecnología de vanguardia permite a los operadores realizar análisis gráficos exhaustivos sin esfuerzo en cualquier gráfico financiero. Gracias a sus avanzadas funciones, Chart Walker agiliza el proceso de negociación proporcionando entradas de operaciones muy precisas basadas en los conocimientos de la red neuronal. Sus cálculos de alta vel
The Wall Street Player master
Lancine Stanislas Traore
Utilidades
El Jugador de Wall Street (versión Master). Este EA adaptado como una herramienta de Disciplina, Dinero y Gestión de Riesgos es una poderosa utilidad de Estación de Comercio diseñada para Forex, Criptomonedas, Materias Primas, Acciones, Pares Derivados sintéticos y cualquier Mercado de CFDs. Está diseñado para adaptarse a su estrategia como un ganador, y tomar su Edge del mercado a la NEXT-NIVEL. Lo único que hay que hacer es conseguirlo en su gráfico y apreciar las posibilidades y habilidades d
The Wall Street Player ultimatum
Lancine Stanislas Traore
Utilidades
El jugador de Wall Street (versión Ultimatum). Este EA hecho a medida como una herramienta de Disciplina, Dinero y Gestión de Riesgo es una potente utilidad de Estación de Comercio diseñada para Forex, Criptomonedas, Materias Primas, Acciones, Pares sintéticos Derivados y cualquier Mercado de CFDs. Está diseñado para adaptarse a su estrategia como un ganador, y tomar su Edge del mercado a la NEXT-NIVEL. Lo único que hay que hacer es conseguirlo en su gráfico y apreciar las posibilidades y habili
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Utilidades
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Nuestro 1er EA creado usando tecnología ChatGPT Comercia sólo con BUENAS Y COMPROBADAS FIRMAS PROP Parámetros por defecto para Challenge $100,000 Probado en EURUSD y GBPUSD solamente Utilice 15MIN Time Frame Cierre todas las operaciones y Auto-trading antes de fin de semana a las 12:00 GMT + 3 Viernes Para Prop Firms DEBE utilizar Protector especial https://www.mql5.com/en/market/product/94362 ------------------------
Sabira Reactive
Gounteni Dambe Tchimbiandja
Utilidades
NOTA IMPORTANTE ESTE EA NO ES TOTALMENTE AUTOMATIZADO, SOLO TOMA POSICIONES EN ZONAS QUE USTED DEFINE LE ASISTE. POR LO QUE ES NECESARIO OBSERVAR EL GRÁFICO DE CERCA EL PUNTO PRINCIPAL DE ESTE EA ES FORZAR AL TRADER A RESPETAR LAS REGLAS DE ENTRADA <<LA CONFIRMACIÓN ES LA CLAVE>>. ASI QUE EL TRADER SOLO BUSCARA ZONAS EL EA BUSCARA VELAS DE CONFIRMACION Y ENTRARA SI ENCUENTRA UNA CONFIRMACION POR EJEMPLO: Si el precio está en una zona alcista. Regla, busca compras. Si el patrón de vela alcista o
News Trapper EA MT5
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
Utilidades
Hola a todos. News trapper EA Es un experto para el comercio de noticias experto muy seguro Trading automatizado en las noticias del calendario económico. Muestra comercio estable durante los últimos 10 años. EA no utiliza tecnologías peligrosas como martingala, rejilla. El Experto es muy simple de usar. como instalarlo y configurar archivos leer el blog despues de la compra contactame para agregarte al canal VIP El programa contiene ajustes flexibles para el comercio en las noticias del calenda
Centage
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilidades
Centage: Su bot de trading inteligente para la gestión del riesgo. A diferencia de los típicos bots de trading, Centage prioriza la gestión del riesgo incorporando una característica esencial: cierra todas las operaciones abiertas cuando el saldo de su cuenta alcanza un umbral predefinido. Esta característica hace que Centage sea ideal para los traders que quieren mantener un enfoque disciplinado y evitar la toma de decisiones emocionales. Deje que Centage sea su socio de confianza en el mundo d
Algorithmic Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilidades
A - Génesis: La redefinición de la eficiencia y la precisión en las operaciones Génesis es un panel de negociación de última generación diseñado para ofrecer a los operadores una precisión y versatilidad inigualables. Con dos modos gráficos : El gráfico de la ventana principal ofrece una visión completa de la dinámica del mercado, mientras que el gráfico de la ventana secundaria ofrece un análisis centrado en indicadores y patrones específicos. Este modo de visualización dual permite a los opera
MT5 OptiBooster
Andrey Dik
Utilidades
¡Estimados traders e inversores! Les presentamos el Optimization Booster MT5 - ¡un producto innovador que revolucionará su experiencia de optimización en MetaTrader 5! El Optimization Booster MT5 se basa en el innovador algoritmo Quantum Swap Protocol (QSP) - una estrategia de optimización patentada única que forma el núcleo del producto y eleva el proceso de búsqueda de soluciones óptimas a un nuevo nivel. Después de la compra , asegúrese de ponerse en contacto conmigo . El producto está diseñ
Copiador MT5
Luciana Andrea Maggiori
Utilidades
Copiador – La Mejor Herramienta para Copiar Operaciones en MetaTrader 4 Este no es un simple copiador de operaciones que   únicamente   permite copiar transacciones de forma local entre diferentes cuentas de MetaTrader 4 en cualquier dirección y cantidad. ¡Por supuesto que lo hace!   ¡Pero Copiador hace mucho más!     Descubre sus características y beneficios a continuación FUNCIONALIDADES DESTACADAS:   Copiado entre brokers diferentes : Puedes copiar operaciones desde una cuenta e
US SP 500 Scalper Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilidades
BREVE INTRODUCCIÓN : Este Panel está hecho para los índices bursátiles US SP 500. Ofrece un último y completo auto trading con un control de gestión de dinero opcional. Esta aplicación es un panel automatizado que trabaja en todas las situaciones del mercado de precios. Está equipado con un indicador automático adjunto en la parte inferior del panel. Hay otras funcionalidades como la estrategia de Martingala y un rango de detección de secuencia , que se activa automáticamente cuando el control
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario