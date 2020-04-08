Avex Pro Signal
- Indikatoren
- Md Anawar Hossain
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Avex Pro Signal ist ein fortschrittlicher Multi-Timeframe-Handelsindikator für MetaTrader 4, der die EMA-Energy-Analyse mit der Trend-Technologie kombiniert, um präzise Einstiegssignale, dynamische Stop-Loss-Levels und optimale Take-Profit-Ziele zu liefern. Dieser Indikator ist sowohl für Scalping als auch für Swing Trading über alle Währungspaare und Zeitrahmen hinweg geeignet.
Hauptmerkmale
|Funktion
|Einzelheiten
|EMA-Energie-System
|15 synchronisierte EMAs zur Anzeige von Aufwärts-/Abwärtsmomentum mit visueller Bestätigung in Echtzeit
|SuperTrend-Algorithmus
|Keltner Channel-basierte Trenderkennung mit adaptiver Empfindlichkeit (Bereich 0,5-10,0)
|Signalgenerierung
|Kauf-/Verkaufspfeile mit automatischer Berechnung des Einstiegspunkts auf der Grundlage des Preis-Crossover
|Stop Loss (fraktal-basiert)
|Optionale Fraktal-Level-Erkennung für präzises Risikomanagement oder ATR-basierter Fallback
|Take Profit-Ziele
|Drei abgestufte TP-Levels bei 1R, 3R und 4,5R Vielfachen des Risikoabstands
|Interaktives Dashboard
|Echtzeit-Überwachungspanel mit Anzeige von Trendstatus, Signalalter, EMA-Energie und Fraktal-Levels
|Multi-Warnsystem
|E-Mail-Benachrichtigungen, akustische Alarme und Push-Benachrichtigungen für die Signalerzeugung
|Anpassbare Visuals
|Drei professionelle Chart-Farbschemata (Classic Dark, Classic 2 Dark, Classic 3 White)
|Chart-Objekte
|Trendlinien mit Entry/SL/TP-Kennzeichnungen zur sofortigen Visualisierung von Handels-Setups
Technische Spezifikationen
|Komponente
|Spezifikation
|Primärer Indikator
|Trend (kanalbasiert)
|Sekundärer Indikator
|15-Perioden-EMA-Band
|Volatilitätsmaß
|ATR (14-Perioden-Standard) für dynamische SL/TP-Berechnung
|Signal-Puffer
|32 (30 EMA-Paare + 2 Pfeilpuffer)
|Kompatible Plattformen
|MetaTrader 4 / MetaTrader 5
|Timeframe-Unterstützung
|Alle Zeitrahmen (M1 bis MN)
|Währungsunterstützung
|Alle Forex-Paare, Rohstoffe, Indizes, Kryptowährungen
Eingabe-Parameter
|Parameter
|Voreinstellung
|Bereich
|Funktion
|emaEnergie
|WAHR
|ein/aus
|Aktivieren/Deaktivieren der EMA-Bandanzeige
|Empfindlichkeit
|10.0
|0.5-10.0
|SuperTrend-Empfindlichkeitsstufe
|KeltnerLänge
|10
|1-50
|Berechnungszeitraum des Keltner-Kanals
|atrPeriode
|10
|1-50
|ATR-Periode für die Volatilitätsberechnung
|Faktor
|3.5
|0.1-10.0
|SuperTrend-Band-Multiplikator
|Fraktal verwenden
|WAHR
|ein/aus
|Fraktalebenen für die SL-Erkennung verwenden
|showLabels
|TRUE
|ein/aus
|Eingabe/SL/TP-Preisetiketten anzeigen
|offsetBars
|5
|1-20
|Visueller Offset für Chart-Objekte
|lenLine
|5
|1-20
|Länge der Trendlinien in Balken
|linieBreite
|1
|1-5
|Dicke der gezeichneten Linien
|DiagrammFarbe
|Farbe1
|0-2
|Farbschema für das Diagramm auswählen
|Anzeige der Anzeigetafel
|TRUE
|ein/aus
|Echtzeit-Überwachungspanel anzeigen
|Armaturenbrett_X/Y
|10, 20
|Bildpunkte
|Position des Dashboards im Diagramm
|Senden_E-Mail
|TRUE
|ein/aus
|E-Mail-Warnungen einschalten
|Akustische_Warnungen
|TRUE
|ein/aus
|Akustische Benachrichtigungen einschalten
|Push_Benachrichtigungen
|TRUE
|ein/aus
|MetaQuotes-Benachrichtigungen einschalten
Dashboard-Informationsleiste
Das interaktive Dashboard wird angezeigt:
|Panel-Element
|Beschreibung
|Symbol/Zeitrahmen
|Aktuelles Handelspaar und Chartperiode
|Trend-Status
|Bullish (Aufwärts) / Bearish (Abwärts) / Neutral
|EMA-Energie
|Anzahl der bullischen EMAs (0-15 Skala)
|Aktuelles Signal
|Aktiver BUY/SELL/None Status
|Signal-Alter
|Anzahl der Balken seit dem letzten Signal
|Fraktale Niveaus
|Letzte Höchst-/Tiefstkurse des Fraktals
|Visuelle EMA-Balken
|13-Balken-Farbindikator, der das Momentum anzeigt
Alarmsystem
Der Indikator löst Alarme aus, wenn:
- ✓ Neues BUY-Signal generiert wird
- ✓ Neues SELL-Signal generiert wird
Methoden zur Übermittlung von Alarmen:
- 📧 E-Mail-Benachrichtigung an das registrierte Konto
- 🔊 Audio-Benachrichtigung im MetaTrader
- 📱 Push-Benachrichtigung an mobile Geräte
- 📝 Eintrag in die Protokolldatei (Signal.txt)
Farbschema
|Element
|Farbe
|Verwendung
|Bullisches Signal
|Limonengrün
|Kaufpfeile, bullische EMA-Energie
|Bärisches Signal
|Orchidee/Rot
|Verkaufspfeile, bärische EMA-Energie
|Einstiegslinie
|Orange
|Preiseinstiegsniveau
|Stop-Loss-Linie
|Rot
|Niveau des Risikomanagements
|Gewinnmitnahme-Linien
|Grün
|Gewinnzielebenen
|Neutral
|Grau
|Kein aktives Signal
Handelsempfehlungen
Am besten geeignet für:
- Scalping (Zeitrahmen M5-M15)
- Day Trading (Zeitrahmen H1-H4)
- Swing Trading (D1-Zeitrahmen)
- Alle Forex-Paare, Indizes, Rohstoffe
Empfohlene Einstellungen nach Zeitrahmen:
|Zeitrahmen
|Empfindlichkeit
|KeltnerLänge
|Am besten für
|M5-M15
|5.0-7.0
|8-10
|Skalieren
|H1-H4
|7.0-9.0
|10-12
|Daytrading
|D1-W1
|8.0-10.0
|12-15
|Swing-Handel
⚠️ Wichtige Hinweise
- Kein Repainting: Die Signale werden bei Bar-Close abgeschlossen und ändern sich nicht
- Ressourcenschonend: Optimierter Code für reibungslose Leistung auf mehreren Charts
- Alert-Historie: Signale werden in der Datei Signal.txt im MT4-Datenordner gespeichert
- Dashboard beweglich: Ziehen Sie den Dashboard-Hintergrund, um ihn neu zu positionieren (Position wird pro Chart gespeichert)
- Multi-Chart-Unterstützung: Unbegrenzt viele Charts gleichzeitig laufen lassen