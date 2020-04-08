Avex Pro Signal ist ein fortschrittlicher Multi-Timeframe-Handelsindikator für MetaTrader 4, der die EMA-Energy-Analyse mit der Trend-Technologie kombiniert, um präzise Einstiegssignale, dynamische Stop-Loss-Levels und optimale Take-Profit-Ziele zu liefern. Dieser Indikator ist sowohl für Scalping als auch für Swing Trading über alle Währungspaare und Zeitrahmen hinweg geeignet.

Hauptmerkmale

Funktion Einzelheiten EMA-Energie-System 15 synchronisierte EMAs zur Anzeige von Aufwärts-/Abwärtsmomentum mit visueller Bestätigung in Echtzeit SuperTrend-Algorithmus Keltner Channel-basierte Trenderkennung mit adaptiver Empfindlichkeit (Bereich 0,5-10,0) Signalgenerierung Kauf-/Verkaufspfeile mit automatischer Berechnung des Einstiegspunkts auf der Grundlage des Preis-Crossover Stop Loss (fraktal-basiert) Optionale Fraktal-Level-Erkennung für präzises Risikomanagement oder ATR-basierter Fallback Take Profit-Ziele Drei abgestufte TP-Levels bei 1R, 3R und 4,5R Vielfachen des Risikoabstands Interaktives Dashboard Echtzeit-Überwachungspanel mit Anzeige von Trendstatus, Signalalter, EMA-Energie und Fraktal-Levels Multi-Warnsystem E-Mail-Benachrichtigungen, akustische Alarme und Push-Benachrichtigungen für die Signalerzeugung Anpassbare Visuals Drei professionelle Chart-Farbschemata (Classic Dark, Classic 2 Dark, Classic 3 White) Chart-Objekte Trendlinien mit Entry/SL/TP-Kennzeichnungen zur sofortigen Visualisierung von Handels-Setups

Technische Spezifikationen

Komponente Spezifikation Primärer Indikator Trend (kanalbasiert) Sekundärer Indikator 15-Perioden-EMA-Band Volatilitätsmaß ATR (14-Perioden-Standard) für dynamische SL/TP-Berechnung Signal-Puffer 32 (30 EMA-Paare + 2 Pfeilpuffer) Kompatible Plattformen MetaTrader 4 / MetaTrader 5 Timeframe-Unterstützung Alle Zeitrahmen (M1 bis MN) Währungsunterstützung Alle Forex-Paare, Rohstoffe, Indizes, Kryptowährungen

Eingabe-Parameter

Parameter Voreinstellung Bereich Funktion emaEnergie WAHR ein/aus Aktivieren/Deaktivieren der EMA-Bandanzeige Empfindlichkeit 10.0 0.5-10.0 SuperTrend-Empfindlichkeitsstufe KeltnerLänge 10 1-50 Berechnungszeitraum des Keltner-Kanals atrPeriode 10 1-50 ATR-Periode für die Volatilitätsberechnung Faktor 3.5 0.1-10.0 SuperTrend-Band-Multiplikator Fraktal verwenden WAHR ein/aus Fraktalebenen für die SL-Erkennung verwenden showLabels TRUE ein/aus Eingabe/SL/TP-Preisetiketten anzeigen offsetBars 5 1-20 Visueller Offset für Chart-Objekte lenLine 5 1-20 Länge der Trendlinien in Balken linieBreite 1 1-5 Dicke der gezeichneten Linien DiagrammFarbe Farbe1 0-2 Farbschema für das Diagramm auswählen Anzeige der Anzeigetafel TRUE ein/aus Echtzeit-Überwachungspanel anzeigen Armaturenbrett_X/Y 10, 20 Bildpunkte Position des Dashboards im Diagramm Senden_E-Mail TRUE ein/aus E-Mail-Warnungen einschalten Akustische_Warnungen TRUE ein/aus Akustische Benachrichtigungen einschalten Push_Benachrichtigungen TRUE ein/aus MetaQuotes-Benachrichtigungen einschalten

Dashboard-Informationsleiste

Das interaktive Dashboard wird angezeigt:

Panel-Element Beschreibung Symbol/Zeitrahmen Aktuelles Handelspaar und Chartperiode Trend-Status Bullish (Aufwärts) / Bearish (Abwärts) / Neutral EMA-Energie Anzahl der bullischen EMAs (0-15 Skala) Aktuelles Signal Aktiver BUY/SELL/None Status Signal-Alter Anzahl der Balken seit dem letzten Signal Fraktale Niveaus Letzte Höchst-/Tiefstkurse des Fraktals Visuelle EMA-Balken 13-Balken-Farbindikator, der das Momentum anzeigt

Alarmsystem

Der Indikator löst Alarme aus, wenn:

✓ Neues BUY-Signal generiert wird

✓ Neues SELL-Signal generiert wird

Methoden zur Übermittlung von Alarmen:

📧 E-Mail-Benachrichtigung an das registrierte Konto

🔊 Audio-Benachrichtigung im MetaTrader

📱 Push-Benachrichtigung an mobile Geräte

📝 Eintrag in die Protokolldatei (Signal.txt)

Farbschema

Element Farbe Verwendung Bullisches Signal Limonengrün Kaufpfeile, bullische EMA-Energie Bärisches Signal Orchidee/Rot Verkaufspfeile, bärische EMA-Energie Einstiegslinie Orange Preiseinstiegsniveau Stop-Loss-Linie Rot Niveau des Risikomanagements Gewinnmitnahme-Linien Grün Gewinnzielebenen Neutral Grau Kein aktives Signal

Handelsempfehlungen

Am besten geeignet für:

Scalping (Zeitrahmen M5-M15)

Day Trading (Zeitrahmen H1-H4)

Swing Trading (D1-Zeitrahmen)

Alle Forex-Paare, Indizes, Rohstoffe

Empfohlene Einstellungen nach Zeitrahmen:

Zeitrahmen Empfindlichkeit KeltnerLänge Am besten für M5-M15 5.0-7.0 8-10 Skalieren H1-H4 7.0-9.0 10-12 Daytrading D1-W1 8.0-10.0 12-15 Swing-Handel

⚠️ Wichtige Hinweise

Kein Repainting : Die Signale werden bei Bar-Close abgeschlossen und ändern sich nicht

: Die Signale werden bei Bar-Close abgeschlossen und ändern sich nicht Ressourcenschonend : Optimierter Code für reibungslose Leistung auf mehreren Charts

: Optimierter Code für reibungslose Leistung auf mehreren Charts Alert-Historie : Signale werden in der Datei Signal.txt im MT4-Datenordner gespeichert

: Signale werden in der Datei Signal.txt im MT4-Datenordner gespeichert Dashboard beweglich : Ziehen Sie den Dashboard-Hintergrund, um ihn neu zu positionieren (Position wird pro Chart gespeichert)

: Ziehen Sie den Dashboard-Hintergrund, um ihn neu zu positionieren (Position wird pro Chart gespeichert) Multi-Chart-Unterstützung: Unbegrenzt viele Charts gleichzeitig laufen lassen



























