Avex Pro Signal

Avex Pro Signal ist ein fortschrittlicher Multi-Timeframe-Handelsindikator für MetaTrader 4, der die EMA-Energy-Analyse mit der Trend-Technologie kombiniert, um präzise Einstiegssignale, dynamische Stop-Loss-Levels und optimale Take-Profit-Ziele zu liefern. Dieser Indikator ist sowohl für Scalping als auch für Swing Trading über alle Währungspaare und Zeitrahmen hinweg geeignet.

Hauptmerkmale

Funktion Einzelheiten
EMA-Energie-System 15 synchronisierte EMAs zur Anzeige von Aufwärts-/Abwärtsmomentum mit visueller Bestätigung in Echtzeit
SuperTrend-Algorithmus Keltner Channel-basierte Trenderkennung mit adaptiver Empfindlichkeit (Bereich 0,5-10,0)
Signalgenerierung Kauf-/Verkaufspfeile mit automatischer Berechnung des Einstiegspunkts auf der Grundlage des Preis-Crossover
Stop Loss (fraktal-basiert) Optionale Fraktal-Level-Erkennung für präzises Risikomanagement oder ATR-basierter Fallback
Take Profit-Ziele Drei abgestufte TP-Levels bei 1R, 3R und 4,5R Vielfachen des Risikoabstands
Interaktives Dashboard Echtzeit-Überwachungspanel mit Anzeige von Trendstatus, Signalalter, EMA-Energie und Fraktal-Levels
Multi-Warnsystem E-Mail-Benachrichtigungen, akustische Alarme und Push-Benachrichtigungen für die Signalerzeugung
Anpassbare Visuals Drei professionelle Chart-Farbschemata (Classic Dark, Classic 2 Dark, Classic 3 White)
Chart-Objekte Trendlinien mit Entry/SL/TP-Kennzeichnungen zur sofortigen Visualisierung von Handels-Setups

Technische Spezifikationen

Komponente Spezifikation
Primärer Indikator Trend (kanalbasiert)
Sekundärer Indikator 15-Perioden-EMA-Band
Volatilitätsmaß ATR (14-Perioden-Standard) für dynamische SL/TP-Berechnung
Signal-Puffer 32 (30 EMA-Paare + 2 Pfeilpuffer)
Kompatible Plattformen MetaTrader 4 / MetaTrader 5
Timeframe-Unterstützung Alle Zeitrahmen (M1 bis MN)
Währungsunterstützung Alle Forex-Paare, Rohstoffe, Indizes, Kryptowährungen

Eingabe-Parameter

Parameter Voreinstellung Bereich Funktion
emaEnergie WAHR ein/aus Aktivieren/Deaktivieren der EMA-Bandanzeige
Empfindlichkeit 10.0 0.5-10.0 SuperTrend-Empfindlichkeitsstufe
KeltnerLänge 10 1-50 Berechnungszeitraum des Keltner-Kanals
atrPeriode 10 1-50 ATR-Periode für die Volatilitätsberechnung
Faktor 3.5 0.1-10.0 SuperTrend-Band-Multiplikator
Fraktal verwenden WAHR ein/aus Fraktalebenen für die SL-Erkennung verwenden
showLabels TRUE ein/aus Eingabe/SL/TP-Preisetiketten anzeigen
offsetBars 5 1-20 Visueller Offset für Chart-Objekte
lenLine 5 1-20 Länge der Trendlinien in Balken
linieBreite 1 1-5 Dicke der gezeichneten Linien
DiagrammFarbe Farbe1 0-2 Farbschema für das Diagramm auswählen
Anzeige der Anzeigetafel TRUE ein/aus Echtzeit-Überwachungspanel anzeigen
Armaturenbrett_X/Y 10, 20 Bildpunkte Position des Dashboards im Diagramm
Senden_E-Mail TRUE ein/aus E-Mail-Warnungen einschalten
Akustische_Warnungen TRUE ein/aus Akustische Benachrichtigungen einschalten
Push_Benachrichtigungen TRUE ein/aus MetaQuotes-Benachrichtigungen einschalten

Dashboard-Informationsleiste

Das interaktive Dashboard wird angezeigt:

Panel-Element Beschreibung
Symbol/Zeitrahmen Aktuelles Handelspaar und Chartperiode
Trend-Status Bullish (Aufwärts) / Bearish (Abwärts) / Neutral
EMA-Energie Anzahl der bullischen EMAs (0-15 Skala)
Aktuelles Signal Aktiver BUY/SELL/None Status
Signal-Alter Anzahl der Balken seit dem letzten Signal
Fraktale Niveaus Letzte Höchst-/Tiefstkurse des Fraktals
Visuelle EMA-Balken 13-Balken-Farbindikator, der das Momentum anzeigt

Alarmsystem

Der Indikator löst Alarme aus, wenn:

  • ✓ Neues BUY-Signal generiert wird
  • ✓ Neues SELL-Signal generiert wird

Methoden zur Übermittlung von Alarmen:

  • 📧 E-Mail-Benachrichtigung an das registrierte Konto
  • 🔊 Audio-Benachrichtigung im MetaTrader
  • 📱 Push-Benachrichtigung an mobile Geräte
  • 📝 Eintrag in die Protokolldatei (Signal.txt)

Farbschema

Element Farbe Verwendung
Bullisches Signal Limonengrün Kaufpfeile, bullische EMA-Energie
Bärisches Signal Orchidee/Rot Verkaufspfeile, bärische EMA-Energie
Einstiegslinie Orange Preiseinstiegsniveau
Stop-Loss-Linie Rot Niveau des Risikomanagements
Gewinnmitnahme-Linien Grün Gewinnzielebenen
Neutral Grau Kein aktives Signal

Handelsempfehlungen

Am besten geeignet für:

  • Scalping (Zeitrahmen M5-M15)
  • Day Trading (Zeitrahmen H1-H4)
  • Swing Trading (D1-Zeitrahmen)
  • Alle Forex-Paare, Indizes, Rohstoffe

Empfohlene Einstellungen nach Zeitrahmen:

Zeitrahmen Empfindlichkeit KeltnerLänge Am besten für
M5-M15 5.0-7.0 8-10 Skalieren
H1-H4 7.0-9.0 10-12 Daytrading
D1-W1 8.0-10.0 12-15 Swing-Handel

⚠️ Wichtige Hinweise

  • Kein Repainting: Die Signale werden bei Bar-Close abgeschlossen und ändern sich nicht
  • Ressourcenschonend: Optimierter Code für reibungslose Leistung auf mehreren Charts
  • Alert-Historie: Signale werden in der Datei Signal.txt im MT4-Datenordner gespeichert
  • Dashboard beweglich: Ziehen Sie den Dashboard-Hintergrund, um ihn neu zu positionieren (Position wird pro Chart gespeichert)
  • Multi-Chart-Unterstützung: Unbegrenzt viele Charts gleichzeitig laufen lassen









Empfohlene Produkte
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Der Binary Profit Maker, Dieser Indikator funktioniert auf MT4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von diesem Indikator erhalten, warten Sie, bis die Kerze mit dem Signal geschlossen ist, und gehen Sie zu Beginn der nächsten neuen Kerze in den Handel. Ein lila Pfeil nach oben bedeutet Kaufen und ein lila Pfeil nach unten bedeutet Verkaufen. Alle Pfeile sind mit einem Warnsignal versehen, damit Sie das Handelssignal leicht erkennen können. Sind Sie damit einverstanden? How To
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator liefert Signale, die auf der gkNextLevel Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: 2 Bollinger Bänder & Stochastik Hören Sie auf, Trades zu verpassen, hören Sie auf, von Chart zu Chart zu springen, um nach Handels-Setups zu suchen und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikator mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle Einstellungen des BOA Signalindikators sind anp
FREE
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
Energy Signal
Pavlo Stoliar
Indikatoren
ein Werkzeug für die Arbeit mit binären Optionen identifiziert gut den Trend und mögliche Marktumkehrungen kann für Forex Scalping verwendet werden es funktioniert sehr gut mit binären Optionen, wenn es mit schrägen Ebenen oder Wellenanalyse verwendet wird, wird es ein guter Assistent bei der Bestimmung des Einstiegspunktes sein empfohlene Verfallszeit von 1-15, je nach gewähltem Zeitrahmen das nächste Update wird die Möglichkeit bieten, das Tool anzupassen.
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Binäre Optionen Unterstützung-Widerstand-Indikator Dieser Indikator wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und zeigt effektiv Rückschritte von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an. Die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Ein roter Pfeil, der nach unten zeigt, weist auf eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit hin, während ein blauer Pfeil, der nach oben zeigt, auf Kaufgelegenheiten hindeutet. Lediglich die Farbe der Signalpfeile muss angepasst werden. Es wird empfohlen, i
Binary Fx System
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Dieses Tool wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und konzipiert. Es wurde festgestellt, dass es auch an den Aktienmärkten und auf dem Forex verwendet werden kann. Es gibt 2 Optionen für den Handel mit binären Optionen mit diesem Indikator Option 1 Wir öffnen ein Geschäft auf der nächsten Kerze nach einem Signal für einen Schnitt der aktuellen Periode Kaufen oder Verkaufen je nach Signal Der blaue Pfeil nach oben ist Kaufen Der rote Pfeil nach unten ist Verkaufen / Wir geben nur a
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster , einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-O
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
Strategy for Binary Options Galaxy
Ivan Frolov
Indikatoren
Dies ist eine fertige Strategie für binäre Optionen! Unterstützungs-/Widerstandsniveaus werden zur Bildung eines Signals verwendet, während eine Reihe von eingebauten Indikatoren zum Aussortieren der eingehenden Signale verwendet werden. Während der Signalbildung erscheint ein Pfeil. Wenn das Signal aktiv ist, bleibt der Pfeil nach dem Schließen des Balkens stehen; wenn das Signal nicht stark genug ist, verschwindet der Pfeil. Bei einer geringen Anzahl von Signalen und einer geringen Handelszeit
Shark Trading
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Der Indikator ist für den Handel mit binären Optionen auf kleinen Zeitrahmen bis zu m 30 Signale Der blaue Pfeil nach oben ist ein Kaufsignal. Der rote Pfeil nach unten ist ein Verkaufssignal. Das Signal erscheint mit dem Aufkommen einer neuen Kerze und während der Bildung Signale auf der aktuellen Kerze Verfallszeit eine Kerze vom Zeitrahmen, auf dem Sie handeln Sie können gleitenden Durchschnitt verwenden, um falsche Signale herauszufiltern. Oder begleiten Sie Unterstützungsniveaus. Dieses Too
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Dieser Indikator funktioniert auf MT4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von diesem Indikator erhalten, warten Sie, bis die Kerze mit dem Signal geschlossen ist, und gehen Sie zu Beginn der nächsten neuen Kerze in den Handel . Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. Alle Pfeile sind mit einem Warnsignal versehen, damit Sie das Handelssignal leicht erkennen können. Sind Sie damit einverstanden? 1 minute candle 1 minute expire
PipFinite Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.93 (487)
Indikatoren
Der fehlende Vorteil, den Sie brauchen, um Ausbrüche wie ein Profi zu fangen. Folgen Sie einem Schritt-für-Schritt-System, das die stärksten Ausbrüche erkennt! Entdecken Sie Marktmuster, die auf der Grundlage einer bewährten und getesteten Strategie massive Gewinne generieren. Entriegeln Sie Ihren seriösen Vorsprung Wichtige Informationen hier www.mql5.com/en/blogs/post/723208 Die zuverlässige Expert Advisor Version Automatisieren Sie Breakout EDGE Signale mit "EA Breakout EDGE" Hier klick
Scalping Sniper Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator SCALPING SNIPER PRO für MT4, Handelssystem ohne Repainting. Scalping Sniper Pro – ein fortschrittliches System (Indikator) zur präzisen Anzeige des Kursmomentums! – Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen Scalping Sniper Pro Indikator für MT4. – Dieses System liefert sehr präzise, ​​aber seltene Signale mit einer Gewinnrate von bis zu 90 %. – Das System sucht nach Signalen mithilfe vieler Paare, um eine geringe Anzahl von Signalen pro Paar auszugleich
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
MV-Pfeil-Signalsystem Indikator-Übersicht Das MV Arrow Signal System ist ein umfassendes Multi-Indikator-Handelssystem für MetaTrader 4, das potenzielle Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der Erkennung von Swing-Points in Kombination mit mehreren technischen Bestätigungsfiltern identifiziert. Kernkonzept Das System scannt Kurscharts, um Swing-Hochs und Swing-Tiefs zu identifizieren, und wendet dann ein auf mehreren technischen Indikatoren basierendes Scoring-System an, um diese potenzie
Good Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Der Indikator ist für binäre Optionen und kurzfristige Transaktionen auf dem Forex entwickelt, um einen Handel einzugehen, wenn ein Signal erscheint blauer Pfeil nach oben kaufen roter Pfeil nach unten Verkaufssignal Für Forex auf ein Signal eingeben Ausstieg auf das entgegengesetzte Signal oder Take-Profit Für binäre Optionen Geben Sie auf 1 Kerze, wenn das Geschäft geht negativ, setzen Sie einen Fang auf die nächste Kerze Funktioniert auf allen Zeitrahmen Wenn Sie einen Filter wie Rsi anwenden
Naomi Binary Options
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Der Indikator ist für den Handel mit binären Optionen auf kleinen Zeitrahmen bis zu 15 m konzipiert Einfach zu bedienen benötigt keine zusätzlichen Einstellungen und kann ohne zusätzliche Filter verwendet werden Empfehlungen für den Handel Wenn ein Signal erscheint (blaue Pfeile, die nach oben zeigen), müssen Sie die Kaufrichtung zu betrachten Wenn ein Signal erscheint (die rote Linie zeigt den Boden), müssen Sie die Verkaufsrichtung in Erwägung ziehen Der Abschluss eines Geschäfts erfolgt an de
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
Experten
Trend PRO Expert Advisor wurde auf der Basis des PipFinite Trend PRO Indikators entwickelt, dem bisher besten Indikator auf dem Markt. Der intelligente Algorithmus von PipFinite Trend Pro erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegsleveln. Dieser EA eröffnet Aufträge, wenn der Indikator Kauf-/Verkaufssignale gibt und setzt SL/TP entsprechend den Regeln des Indikators. Weitere Informationen zum PipFinite Trend PRO Indikator finden Sie hier . Wichtige I
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Quantum Balance ist ein moderner Pfeilindikator, der wichtige Kursumkehrpunkte auf dem Markt mit hoher Genauigkeit identifiziert. Er basiert auf einer Kombination aus WPR (Williams %R) und RSI (Relative Strength Index), die es Ihnen ermöglicht, überkaufte/überverkaufte Momente zu erkennen und an Punkten mit maximalem Potenzial zu handeln. Der Indikator analysiert die Preisdynamik und die Marktbedingungen und erzeugt nur dann Signale, wenn mehrere bestätigende Faktoren zusammentreffen. Dadurch w
Binary Scalper 6
Roman Lomaev
Indikatoren
Binary Scalper 6 – Leistungsstarker Indikator für binäre Optionen für MT4 Binary Scalper 6 ist ein fortschrittliches Tool zur Trendanalyse und zum Handel mit binären Optionen auf MetaTrader 4 (MT4) . Geeignet für Trader aller Erfahrungsstufen, bietet er klare Signale und detaillierte Statistiken. Hauptmerkmale: Trend-Erkennung : Präzise Identifikation von Trendmärkten. Unterstützt alle Währungspaare : Flexibilität für bevorzugte Märkte. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen : Von 1-Minuten- bis zu
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
Indikatoren
Der Gvs Undefeated Trend Indikator ist für den Trend- und Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Sie können nur mit diesem Indikator handeln. Die generierten Signale werden auf dem grafischen Bilds
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Cub ist ein Indikator für den Erhalt hochwertiger Einstiegspunkte. Der Indikator wurde entwickelt, um mathematische Berechnungen zu erleichtern und die Suche nach Einstiegspunkten in eine Position zu vereinfachen. Die Handelsstrategie, für die der Indikator geschrieben wurde, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ihr großer Vorteil liegt in der Einfachheit der Handelsstrategie, die es auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, erfolgreich damit zu handeln. VR Cub berechnet Positionseröffnungspunkt
Alpha Trend
Evgeny Belyaev
3 (4)
Indikatoren
Alpha Trend ist ein Trendindikator für die MetaTrader 4 Plattform, der von einer Gruppe professioneller Trader entwickelt wurde. Der Alpha Trend-Indikator findet die wahrscheinlichsten Trendumkehrpunkte, was es ermöglicht, Trades gleich zu Beginn eines Trends zu machen. Dieser Indikator verfügt über Benachrichtigungen, die immer dann generiert werden, wenn ein neues Signal erscheint (Alarm, E-Mail, Push-Benachrichtigung). Dies ermöglicht es Ihnen, eine Position rechtzeitig zu eröffnen. Alpha Tre
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Insider Scalper Binary Dieses Tool ist für den Handel mit binären Optionen konzipiert. für kurze temporäre Ausgaben. um ein Geschäft zu machen, lohnt sich der Moment des Empfangs des Signals und nur 1 Kerze, wenn es m1 ist, dann nur für eine Minute und so in Übereinstimmung mit dem Zeitrahmen. für bessere Ergebnisse, müssen Sie gut volatile Charts auswählen.... empfohlene währungspaare eur | usd, usd | jpy .... Der Indikator ist bereits konfiguriert, Sie müssen ihn nur noch zum Chart hinzuf
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indikatoren
Advanced Stochastic Scalper - ist ein professioneller Indikator, der auf dem beliebten Stochastik Oszillator basiert. Advanced Stochastic Scalper ist ein Oszillator mit dynamischen überkauften und überverkauften Niveaus, während diese Niveaus beim Standard-Stochastik-Oszillator statisch sind und sich nicht ändern. Dadurch kann sich der Advanced Stochastic Scalper an den sich ständig verändernden Markt anpassen. Wenn ein Kauf- oder Verkaufssignal erscheint, wird ein Pfeil auf dem Diagramm gezeich
Magic Trades
Kamel Zerki
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den "Magic Trades" für MetaTrader 4 vor - Ihr ultimatives Werkzeug für präzises Handeln in dynamischen Märkten. Dieser innovative Indikator revolutioniert die Art und Weise, wie Sie Markttrends wahrnehmen, indem er die Leistung fortschrittlicher Analysen nutzt, um subtile Veränderungen des Charakters zu erkennen und so den Weg für optimale Handelsmöglichkeiten zu ebnen. Der Magic Trades-Indikator wurde entwickelt, um Händlern aufschlussreiche Einstiegspunkte und klar definiert
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den F-16 Plane Indicator vor, ein hochmodernes MT4-Tool, das Ihr Trading-Erlebnis revolutionieren wird. Inspiriert von der unvergleichlichen Geschwindigkeit und Präzision des F-16-Kampfflugzeugs kombiniert dieser Indikator fortschrittliche Algorithmen und modernste Technologie, um eine beispiellose Leistung auf den Finanzmärkten zu bieten. Mit dem F-16 Plane Indicator schweben Sie über der Konkurrenz, da er Echtzeit-Analysen liefert und äußerst präzise Trading-Signale generiert
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indikatoren
SHOGUN Handel Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange Sie ein "Infanterist" sind, der nur den Feind vor sich bekämpft, werden Sie nicht in der Lage sein, weiterhin beim Handel zu gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Befehlshabers", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, gleichzeitig sieben Zeitrahmen kontrolliert, die Reife des Marktes beurteilt und seine Kräfte nur dann ruhig bewegt, wenn eine hohe Wahrsc
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryIndicator ist ein hochpräziser Indikator für den Handel mit binären Optionen. Er zeigt hervorragende Ergebnisse beim Scalping. Dieser Indikator basiert auf einer multifaktoriellen Analyse von Trendindikatoren sowie Bestätigungsoszillatoren, was letztendlich zu einer erhöhten Genauigkeit der Signale führt. Vorteile des Indikators Erhöhte Genauigkeit der Signale. Hervorragende Ergebnisse beim Handel mit binären Optionen mit einer kurzen Ablaufzeit von M30 bis M1 . Funktioniert auf jedem Zei
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
Indikatoren
Titel: BBMA Strukturführer - BBMA Strukturführer Beschreibung: BBMA Strukturführer ist ein spezialisiertes MQL4-Indikator, der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die Entwicklung der BBMA-Struktur einfacher und effizienter zu verstehen. BBMA, oder "Bollinger Bands Moving Average", ist bekannt für sein Motto "Einen Schritt voraus", das die Bedeutung eines tiefen Verständnisses der Marktstruktur hervorhebt. Mit BBMA Strukturführer können Sie schnell die grundlegenden Marktstrukturmuster id
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Golden Gendut
Anthonius Soruh
5 (1)
Indikatoren
Gendel Gendut ist Binäre Option Indikator von @realTatino Handel mit abgelaufener Zeit Paare : Alle Forex-Paare Zeitrahmen : Nur M5 Handelszeit Alle Zeit Warnung : Alert Nachricht, Alert E-Mail, Alerts Push Puffer : 4 Puffer (0,2 (Kauf) || 1,3 (Verkauf) Broker geeignet : Alle Broker Binary mit Forex Pair Automatischer Handel : Ja Wiederholen : NEIN Verzögerung : NEIN Andere Binär-Indikatoren : https://www.mql5.com/en/market/product/70915 https://www.mql5.com/en/market/product/71054 https://www.
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Indikatoren
Dieser Indikator ist SO EINFACH... wenn der grüne "Rise Coming"-Pfeil erscheint, könnte ein Kursrückgang bevorstehen! Schlichte und einfache Gewinne! Wenn Sie in einem Abwärtstrend mehr als ein "Rise Coming"-Text-Signal erhalten, bedeutet dies, dass sich das Momentum für einen Bullenlauf vergrößert. WIE ZU BENUTZEN 1. Wenn der grüne "Rise Coming"-Text erscheint, könnte ein Kurssprung bevorstehen! Dieser Indikator ändert sich nie! Um die beste Einstellung zu erhalten, müssen Sie den Indikator so
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indikatoren
Einführung in den Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator bezieht sich auf einen technischen Indikator, der die fraktale Geometrie des Finanzmarktes nutzt. Fractal Pattern Scanner ist ein fortschrittlicher Fraktalindikator, der nach umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der fraktalen Geometrie auf dem Finanzmarkt die neueste Handelstechnologie bietet. Das wichtigste Merkmal von Fractal Pattern Scanner ist die Fähigkeit, die Wahrscheinlichkeit des Wendepunkts sowie die
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indikatoren
Wie oft haben Sie schon einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Nachweisen der Live-Kontoleistung mit fantastischen Zahlen und überall Statistiken gekauft, aber nachdem Sie ihn verwendet haben, sprengen Sie Ihr Konto? Sie sollten einem Signal nicht einfach so vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt erschienen ist, und das ist es, was RelicusRoad Pro am besten kann! Benutzerhandbuch + Strategien + Schulungsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version verfügbar Ein
The Hurricane Indicator
Paul Nicholas Clevett
5 (1)
Indikatoren
Zurzeit bin ich auf den 4-Stunden-Chart umgestiegen - verwende aber auch andere Zeitrahmen zur Bestätigung :-) Ich ändere meinen Hauptzeitrahmen je nach der Marktbewegung zu dieser Zeit. Der Hurricane Forex Indicator ist ein Multi-Time-Frame-Indikator, der u.a. Handelsbenachrichtigungen, Handelsrechner, Momentum-Indikator, Risiko-Belohnung und vieles mehr beinhaltet. Wir haben auch einen kostenlosen Handelsraum für unsere Benutzer. Bitte sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie dieser In
Market Structure Visualizer PRO
Ikumi Watanabe
Indikatoren
Auf welchen Indikator schauen Sie bei Ihren MT4-Charts am häufigsten? Ich glaube nicht, dass die Standard-Gitterlinien auf MT4-Charts - die Sie wahrscheinlich hunderte oder tausende Male sehen - mit der Absicht entwickelt wurden, dem Benutzer zu helfen, zu gewinnen. Aus diesem Grund verwenden MT4-Benutzer verschiedene Indikatoren und gehen durch Versuch und Irrtum. Da es sich um ein Diagramm handelt, auf das Sie jeden Tag schauen, muss es zuverlässige Informationen liefern, die wir Menschen int
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indikatoren
OrderFlow Absorption – Professioneller Delta- & Absorptionssignal-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft echter Orderflow-Analyse mit OrderFlow Absorption – dem ultimativen Delta-Histogramm- und Absorptionssignal-Indikator für MetaTrader 4. Entwickelt für Trader, die wissen wollen, was wirklich hinter jeder Kursbewegung steckt, zeigt dieses Tool versteckten Kauf-/Verkaufsdruck und Absorptionsereignisse, die den Markt bewegen. Funktionen Delta-Histogramm-Visualisierung:   Sehen Sie Kauf- und
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indikatoren
MT4-Erkennungsanzeige für Auftragsblöcke mit mehreren Zeitrahmen. Eigenschaften - Vollständig anpassbar auf dem Diagrammbedienfeld, bietet vollständige Interaktion. - Verstecken und zeigen Sie das Bedienfeld, wo immer Sie möchten. - Erkennen Sie OBs in mehreren Zeiträumen. - Wählen Sie die anzuzeigende OB-Menge aus. - Verschiedene OBs Benutzeroberfläche. - Verschiedene Filter an OBs. - OB-Näherungsalarm. - ADR High- und Low-Leitungen. - Benachrichtigungsdienst (Bildschirmwarnungen | P
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Das technische Handelssystem von BB Reverse Arrows wurde entwickelt, um umgekehrte Punkte für Einzelhandelsentscheidungen vorherzusagen. Die aktuelle Marktsituation wird durch den Indikator analysiert und für mehrere Kriterien strukturiert: die Erwartung von Umkehrmomenten, potenziellen Wendepunkten, Kauf- und Verkaufssignalen. Der Indikator enthält keine überschüssigen Informationen, verfügt über eine visuelle verständliche Schnittstelle, mit der Händler angemessene Entscheidungen treffen könn
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Stra
Delta Volume Indicator
Azeez Abdul Jimoh
Indikatoren
Einführung des Delta Volume Profile Indicator - Entfesseln Sie die Kraft der institutionellen Präzision! Technischer Indikator: Sind Sie bereit, wie die Profis zu handeln? Der Delta-Volumenprofil-Indikator ist kein gewöhnliches Werkzeug. Er ist ein hochpräziser, innovativer Indikator, der Ihnen die Macht des institutionellen Handels in die Hand gibt. Dieser einzigartige Indikator analysiert die Verteilung des Delta-Volumens in Echtzeit und deckt die verborgenen Ungleichgewichte zwischen Käufen u
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indikatoren
Der We-Spread mt4-Indikator ist ein Spread-Trading-Tool und eignet sich für diejenigen, die die Märkte mit einem anderen Ansatz studieren wollen als die Inhalte, die normalerweise in Online-Trading-Buchläden verfügbar sind. Ich denke, die Spread Trading Strategie ist eine der besten, die ich in den letzten Jahren verwendet habe. Dies ist ein einzigartiger Indikator für den Spread-Handel, denn er erlaubt es Ihnen, bis zu 3 Spreads auf einmal zu studieren. Was ist Spread Trading auf Forex Das Spre
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
Weitere Produkte dieses Autors
Astro Pro EA
Md Anawar Hossain
Experten
Astro Pro EA: Leistungsstarker Nicht-Martingale-Grid-Handelsroboter Astro Pro EA ist Ihre erste Wahl für robusten Grid-Handel mit festen Losgrößen, der unter verschiedenen Marktbedingungen konsistente Ergebnisse liefert. Dieser Non-Martingale-Lot EA verwendet eine Grid-Trading-Strategie mit präzisen Einstiegspunkten bei Preisumkehrungen, die einen zuverlässigen Ansatz für den Handel gewährleisten. Hauptmerkmale: Nicht-Martingale-Lose: Verabschieden Sie sich von riskanten Martingale-Strategien un
Purple Monkey
Md Anawar Hossain
Experten
Purple Monkey EA: Fortgeschrittenes Grid-Handelssystem Überblick: Purple Monkey EA ist ein hochentwickeltes Grid Trading System, das seit mehreren Jahren erfolgreich auf Live-Konten eingesetzt wird. Im Gegensatz zu konventionellen Systemen, die auf historische Daten zugeschnitten sind, ist dieser EA so konzipiert, dass er aus bestehenden Marktineffizienzen Kapital schlägt. Er geht über einen reinen "Hit and Miss"-Ansatz hinaus und nutzt die realen Marktmechanismen, um beständige Gewinne zu erzi
Blue Space EA
Md Anawar Hossain
Experten
Blue Space EA: Umfassende automatisierte Devisenhandelslösung Überblick Blue Space EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um von Pullback-Strategien auf dem Forex-Markt zu profitieren, wobei der Schwerpunkt auf wichtigen Währungspaaren liegt, die ein konsistentes Pullback-Verhalten aufweisen. Der EA zielt darauf ab, die Muster der Preisumkehr nach bedeutenden Marktbewegungen auszunutzen, was Händlern ermöglicht, von gezielten Einstiegspunkten zu profitieren. Blue Spac
