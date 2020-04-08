Williams' Market Dynamics Compass: Ihr Navigator im Marktchaos! Haben Sie genug von zahlreichen Indikatoren und verwirrenden Charts? Der Williams' Market Dynamics Compass ist ein umfassendes Instrument, das die klassischen und bewährten Strategien von Bill Williams in einer praktischen Lösung vereint. Der Indikator hilft Ihnen, den Markt als ein einziges, dynamisches System zu sehen und nicht als eine Ansammlung zufälliger Bewegungen.

Was ist drin?





Multitimeframe AO (Awesome Oscillator) Analyse: Erhalten Sie Trendinformationen über verschiedene Zeitrahmen direkt auf einem Chart. Dies ermöglicht Ihnen, fundiertere Entscheidungen zu treffen.





Handelssignale: Nutzen Sie BDB (Bullish/Bearish Divergent Bars) und Angulationssignale, um potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.





Trendvisualisierung: Der Indikator zeigt Alligatorlinien und Fraktale an, damit Sie Trend- und Konsolidierungszonen leicht erkennen können.





Praktisches Dashboard: Alle wichtigen Daten von AO/AC-Trends bis hin zu Williams' Candlestick werden in einem kompakten Dashboard angezeigt, das individuell angepasst werden kann.





Der Williams' Market Dynamics Compass ist mehr als nur ein Indikator, er ist ein komplettes Set von Werkzeugen, die Ihnen helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.



Ein detaillierter Leitfaden für Trading-Anfänger Grundlagen der Indikatoren Der Williams Market Dynamics Compass ist ein umfassendes Instrument, das Ihnen hilft, das Marktverhalten zu verstehen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns jedes Element im Detail betrachten: 🎨 Candlestick-Färbung (MFI-System) Die Farbe der Candlesticks auf dem Chart richtet sich nach dem Market Facilitation Index: Grüne Kerzen (treibend) - sowohl der Preis als auch das Volumen steigen. Starke Bewegung, Sie können in den Trend einsteigen

- sowohl der Preis als auch das Volumen steigen. Starke Bewegung, Sie können in den Trend einsteigen Blaue Kerzen (Squat BDB Bar) - der Preis fällt, das Volumen steigt. Ein Trendwechsel ist möglich, seien Sie vorsichtig.

- der Preis fällt, das Volumen steigt. Ein Trendwechsel ist möglich, seien Sie vorsichtig. Braune Kerzen (Fade) - sowohl der Preis als auch das Volumen fallen. Der Markt verliert an Interesse

- sowohl der Preis als auch das Volumen fallen. Der Markt verliert an Interesse Rosa Kerzen (Fake) - Preis steigt, Volumen sinkt. Falsche Bewegung, Einstieg vermeiden Anwendung: Achten Sie auf grüne Kerzenserien für einen Trendeinstieg, hüten Sie sich vor rosa Kerzen. 🐊 Williams Alligator Drei verschiedenfarbige Linien zeigen den Zustand des Marktes an: Blaue Linie (Kiefer) - am langsamsten

- am langsamsten Die rote Linie (Zähne) ist die langsamste.

ist die langsamste. Diegrüne Linie (Lippen) ist die schnellste. Handelsregeln: Wenn alle Linien ineinander verschlungen sind - der Markt ist flach, handeln Sie nicht

Wenn die Linien divergieren und parallel verlaufen - starker Trend.

Kurs über allen Linien - Aufwärtstrend.

Preis unter allen Linien - Abwärtstrend. 📊 Informationstafel Das Hauptinformationsfeld wird in der oberen linken Ecke angezeigt: Williams-Oszillatoren: AO (Awesome Oscillator) - zeigt die allgemeine Richtung des Marktes an

- zeigt die allgemeine Richtung des Marktes an AC (Accelerator) - zeigt die Beschleunigung der Bewegung an

- zeigt die Beschleunigung der Bewegung an Williams Candle - komplexe Schätzung des aktuellen Balkens Farbschema des Panels: Grüner Hintergrund - steigende Werte (bullische Stimmung)

Roter Hintergrund - fallende Werte (bärische Stimmung)

Grauer Hintergrund - neutraler Zustand 🎯 BDB-Signale (Bullish/Bearish Divergent Bar) Dies sind die wichtigsten Handelssignale des Indikators: Bullisches BDB-Signal (Squat Bar) (grüner Punkt): Ein Kerzentief unter der vorherigen Kerze

Schlusskurs über der Mitte der Kerze

Kurs liegt unterhalb des Alligators

Volumen ist vorzugsweise steigend Bärisches BDB-Signal (Squat Bar) (roter Punkt): Maximum der Kerze liegt über der vorherigen Kerze

Schlusskurs unter der Mitte der Kerze

Kurs liegt oberhalb des Alligators

Volumen vorzugsweise steigend ⭐ Angulation (verstärkte Signale) Wenn das BDB-Signal mit einem großen Abstand zur Alligator-Lippenlinie kombiniert wird, erscheinen spezielle Angulationspfeile. Dies sind die stärksten Signale! 🔺 Fraktale Zeigen lokale Hochs und Tiefs - wichtige Niveaus für die Festlegung von Stop Loss und Take Profit.



Worauf sonst noch zu achten ist Multi-Zeitrahmen-Analyse (Multi-Timeframe): Das Indikator-Panel zeigt die AO-Trends auf dem oberen und unteren Zeitrahmen an. Dies ist ein leistungsstarkes Instrument zur Bestätigung Ihrer Signale. Wenn Sie zum Beispiel ein Kaufsignal auf Ihrem aktuellen Chart (z.B. H1) sehen, aber die AO auf dem höheren Zeitrahmen (H4) einen Abwärtstrend anzeigt, kann dies ein Grund sein, den Handel abzulehnen. "Williams-Kerze" (Williams-Kerze): Der Indikator erkennt auch "grüne" und "rote" Williams-Kerzen, die die Stärke des Trends bestätigen können. 📈 Praktische Tipps für den Handel 1- Erkennung von Trends: Achten Sie auf die Position des Preises in Bezug auf den Alligator

Überprüfen Sie die Richtung von AO und AC im Panel 2. Suchen Sie nach Einstiegspunkten: Warten Sie auf BDB-Signale in Trendrichtung

Achten Sie auf die Winkelung - dies sind die besten Signale

Vermeiden Sie den Handel, wenn die Alligator-Linien ineinander verschlungen sind 3. Risikomanagement: Stop Loss sollte hinter dem nächstgelegenen Fraktal platziert werden

Take Profit - beim nächsten Fraktal-Level oder beim Farbwechsel der Williams-Kerze 4. Signalfilterung: Handeln Sie nur in der Richtung des höheren Zeitrahmens

Candlestick-Färbung als zusätzlichen Filter verwenden

Vermeiden Sie den Handel mit rosafarbenen (Fake-)Candlesticks ⚙️ Einrichten von Benachrichtigungen Der Indikator kann Benachrichtigungen senden an: Neue BDB-Signale

Angulations-Signale

Preiskreuzung mit Alligator Lips

AO/AC Trendwechsel

Neue AO-Extrema Denken Sie immer daran, dass kein einzelner Indikator 100 % Erfolg garantiert. Verwenden Sie den Williams Market Dynamics Compass als Teil Ihrer allgemeinen Handelsstrategie, nicht als alleiniges Entscheidungsinstrument. Üben Sie auf einem Demokonto, bis Sie von Ihren Fähigkeiten überzeugt sind.

Ich hoffe, dieser Leitfaden hilft Ihnen beim Einstieg! Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen.



