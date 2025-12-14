Diskussion zum Artikel "Veröffentlichen eines Produkts im Market" - Seite 53
Hallo!
Ich möchte meinen EA zum Verkauf anbieten, allerdings nur zur monatlichen Miete.
Ich möchte den Interessenten die Möglichkeit geben, zu sehen, wie mein EA in Echtzeit funktioniert.
Meine Frage ist: Wie kann ich meinen EA (im MQL5-Markt) auflisten und kommunizieren und das Anlegerpasswort in die Auflistung aufnehmen?
Vielen Dank an alle, die mir helfen können.
Verwenden Sie die"Signale" Dienst
Ich möchte meinen EA nur zur monatlichen Miete zum Verkauf anbieten.
Ich möchte denjenigen, die daran interessiert sind, die Möglichkeit geben, zu sehen, wie mein EA in Echtzeit funktioniert.
Meine Frage ist: Wie kann ich meinen EA (auf dem MQL5-Markt) auflisten und kommunizieren und das Anlegerpasswort in die Auflistung aufnehmen?
Vielen Dank an alle, die mir helfen können.
Öffnen Sie die Marktseite für Ihr Produkt - https://www.mql5.com/de/market/product/XXXXX/controlpanel
Dort navigieren Sie zur Registerkarte Allgemein, und in der Gruppe Preis schalten Sie nur die eine Flagge gegen "1 Monatsmiete" ein (deaktivieren Sie alle anderen Kontrollkästchen für unbegrenzte Nutzung und andere Zeiträume).
Das Passwort für den Investor können Sie Ihren Kunden mitteilen, nachdem sie das Produkt gekauft/gemietet haben.
Wer wird in die Demoversion umgewandelt, wenn der Käufer die Demoversion herunterlädt?
Die Vollversion (.ex4 oder .ex5).
MetaQuotes.
Wie kann ich meinen Handelsroboter veröffentlichen?
Ich brauche einen Link, um eine gespeicherte HTML-Datei in der Sandbox zu öffnen.
In der Beschreibung der grafischen Objekte habe ich die Erstellung von Links nicht gefunden. Wie kann ich das machen?
Oder verbieten sie etwas, das technisch unmöglich ist? Oder es war vorher, aber jetzt ist es nicht erlaubt, und sie haben vergessen, es aus den Regeln zu entfernen?
Was sind die Alternativen?
Bisher sehe ich eine Möglichkeit, die URL in einem Textfeld anzuzeigen, das der Benutzer kopieren und in den Browser einfügen muss. Ist das Kopieren übrigens möglich?
Oder man öffnet ein Dateiauswahlfenster, wählt aber die Datei nicht aus, sondern öffnet sie mit einem Rechtsklick. Aber das ist ziemlich mühsam zu erklären....
In der Beschreibung der grafischen Objekte habe ich die Erstellung von Links nicht gefunden. Wie kann man das machen?
Oder verbieten sie etwas, das technisch unmöglich ist? Oder war es vorher, aber jetzt ist es nicht erlaubt, und sie haben vergessen, es aus den Regeln zu entfernen?