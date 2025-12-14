Diskussion zum Artikel "Veröffentlichen eines Produkts im Market" - Seite 53

Neuer Kommentar
 
Fehler

Beim Laden der EX5-Datei tritt folgender Fehler auf, und zwar ganz am Ende
 
Fernando Carreiro #:
Aktualisiert. Danke!
 

Hallo!

Ich möchte meinen EA zum Verkauf anbieten, allerdings nur zur monatlichen Miete.

Ich möchte den Interessenten die Möglichkeit geben, zu sehen, wie mein EA in Echtzeit funktioniert.

Meine Frage ist: Wie kann ich meinen EA (im MQL5-Markt) auflisten und kommunizieren und das Anlegerpasswort in die Auflistung aufnehmen?

Vielen Dank an alle, die mir helfen können.

 
Antonio Gerbasio MQL5 Marktplatz), informieren und enthalten Investor Passwort in der Anzeige?

Vielen Dank an alle, die mir helfen können.

Verwenden Sie die"Signale" Dienst

 
Antonio Gerbasio #:

Ich möchte meinen EA nur zur monatlichen Miete zum Verkauf anbieten.

Ich möchte denjenigen, die daran interessiert sind, die Möglichkeit geben, zu sehen, wie mein EA in Echtzeit funktioniert.

Meine Frage ist: Wie kann ich meinen EA (auf dem MQL5-Markt) auflisten und kommunizieren und das Anlegerpasswort in die Auflistung aufnehmen?

Vielen Dank an alle, die mir helfen können.

Öffnen Sie die Marktseite für Ihr Produkt - https://www.mql5.com/de/market/product/XXXXX/controlpanel

Dort navigieren Sie zur Registerkarte Allgemein, und in der Gruppe Preis schalten Sie nur die eine Flagge gegen "1 Monatsmiete" ein (deaktivieren Sie alle anderen Kontrollkästchen für unbegrenzte Nutzung und andere Zeiträume).

Das Passwort für den Investor können Sie Ihren Kunden mitteilen, nachdem sie das Produkt gekauft/gemietet haben.

 
Wenn wir eine Produktdatei hinzufügen möchten, laden wir die EA-Vollversion oder die Demoversion hoch?
Wer wird in die Demoversion umgewandelt, wenn der Käufer die Demoversion herunterlädt?
 
David Kesuma Produktdatei hinzufügen wollen, laden wir dann die Vollversion des EA oder die Demoversion?

Die Vollversion (.ex4 oder .ex5).

David Kesuma #: Wer konvertiert zur Demoversion, wenn der Käufer die Demoversion herunterlädt?

MetaQuotes.

 
0988888 #:
Wie kann ich meinen Handelsroboter veröffentlichen?
Um Ihren Handelsroboter auf dem Markt zu platzieren, lesen Sie den Artikel: Wie Sie Ihr Produkt im Marktservice veröffentlichen
Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет
Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет
  • 2012.04.17
  • www.mql5.com
Предложите свои разработки миллионам пользователей MetaTrader по всему миру — опубликуйте их в Маркете. Сервис предлагает готовую инфраструктуру для продаж: доступ к аудитории, механизмы лицензирования, предоставления пробных версий, доставки обновлений и приема платежей. От вас требуется лишь пройти быструю процедуру регистрации и публикации продукта. Начинайте зарабатывать на своих разработках, все технические детали сервис возьмет на себя.
 
Die Regeln von https://www.mql5.com/de/market/rules besagen, dass es verboten ist:
Eigene aufdringliche Funktionen und Werbung zu verwenden. Insbesondere:<br/ translate="no">
  • Panels mit Links zu Ressourcen Dritter, Affiliate-Links von Brokern, etc.

Ich brauche einen Link, um eine gespeicherte HTML-Datei in der Sandbox zu öffnen.

In der Beschreibung der grafischen Objekte habe ich die Erstellung von Links nicht gefunden. Wie kann ich das machen?

Oder verbieten sie etwas, das technisch unmöglich ist? Oder es war vorher, aber jetzt ist es nicht erlaubt, und sie haben vergessen, es aus den Regeln zu entfernen?

Was sind die Alternativen?

Bisher sehe ich eine Möglichkeit, die URL in einem Textfeld anzuzeigen, das der Benutzer kopieren und in den Browser einfügen muss. Ist das Kopieren übrigens möglich?

Oder man öffnet ein Dateiauswahlfenster, wählt aber die Datei nicht aus, sondern öffnet sie mit einem Rechtsklick. Aber das ist ziemlich mühsam zu erklären....

 
Forester #:

In der Beschreibung der grafischen Objekte habe ich die Erstellung von Links nicht gefunden. Wie kann man das machen?

Oder verbieten sie etwas, das technisch unmöglich ist? Oder war es vorher, aber jetzt ist es nicht erlaubt, und sie haben vergessen, es aus den Regeln zu entfernen?

Das haben sie nie getan. Nicht jeder Link ist ein Link, den Sie anklicken können und der sich sofort in Ihrem Browser öffnet. Ein Link kann auch einfach als Text auf einem Bild oder in einem Kommentar zu einer Grafik angezeigt werden. Diese Arten von Links sind in den Regeln erwähnt.
1...464748495051525354
Neuer Kommentar