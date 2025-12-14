Diskussion zum Artikel "Veröffentlichen eines Produkts im Market" - Seite 54

Die Regeln von https://www.mql5.com/de/market/rules besagen, dass dies verboten ist:

Ich brauche einen Link, um eine gespeicherte HTML-Datei in der Sandbox zu öffnen.

In der Beschreibung der grafischen Objekte habe ich die Erstellung von Links nicht gefunden. Wie kann ich das machen?

Oder verbieten sie etwas, das technisch unmöglich ist? Oder war es vorher, aber jetzt ist es nicht erlaubt, und sie haben vergessen, es aus den Regeln zu entfernen?

Was sind die Alternativen?

Bisher sehe ich eine Möglichkeit, die URL in einem Textfeld anzuzeigen, das der Benutzer kopieren und in den Browser einfügen muss. Ist das Kopieren übrigens möglich?

Oder man öffnet ein Dateiauswahlfenster, wählt aber die Datei nicht aus, sondern öffnet sie mit einem Rechtsklick. Aber das ist ziemlich mühsam zu erklären....

Drucken Sie den Link im Expertenprotokoll aus und weisen Sie den Benutzer darauf hin. Dort sind die Links anklickbar (Doppelklick).
 
Alain Verleyen #:
Zeigen Sie den Link im Expertenprotokoll an und weisen Sie den Benutzer darauf hin. Dort sind die Links anklickbar (Doppelklick).

Das wusste ich nicht.

Aber es gibt keine Anklickbarkeit für HTML-Seiten auf der Festplatte

Bericht gespeichert unter: C:\Benutzer\0\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\Report-graphs.htm.

Sie müssen die Datei kopieren und in Ihren Browser einfügen.
 
Forester #:

Das wusste ich nicht.

Aber es gibt keine Möglichkeit, HTML-Seiten auf der Diskette anzuklicken.

Man muss sie kopieren und in den Browser einfügen.
Für MT5 benötigen Sie in solchen Fällen einen Vermittler: entweder einen lokalen Webserver oder einfach eine universelle einseitige Webanwendung (HTML-Seite, in den Browsereinstellungen sollte das Öffnen lokaler Dateien aktiviert sein), die der Benutzer manuell öffnen muss, und dann können sie dynamisch aus MT5 exportierte Daten laden.
 

Ich wusste auch nichts von dieser Funktion. Im Magazin werden die Links nicht optisch hervorgehoben, so dass ihre Anklickbarkeit überhaupt nicht offensichtlich ist.

Ich habe es ein wenig getestet und herausgefunden, dass:

  • Nur Links mit HTTPS-Protokoll (https://...) funktionieren. Andere Protokolle (http://... oder die erforderliche Datei:////...) funktionieren nicht.
  • Zusammen mit dem Link kann weiterer Text in einer Zeile stehen, in diesem Fall öffnet ein Doppelklick den Link, als wäre es der einzige Link in der Log-Zeile.
  • Befinden sich mehrere Links in einer Zeile, öffnet ein Doppelklick auf die Zeile nur den ersten Link.
 
Forester #:
 Oder öffnen Sie das Dateiauswahlfenster, aber wählen Sie die Datei nicht aus, sondern öffnen Sie sie mit der rechten Maustaste. Aber das ist ein bisschen mühsam zu erklären.....

Ich habe es auf diese Weise gemacht.

FileSelectDialog("Right-click on report.htm and select Open", "/"+main_path+"/"+path, "HTML files (*.htm)|*.htm", FSD_ALLOW_MULTISELECT|FSD_COMMON_FOLDER, files);

Es sieht so aus.

Aber nur der Schriftzug "Rechtsklick auf report.htm und öffnen" in der linken Ecke - ich habe ihn erst gesehen, als ich absichtlich danach gesucht habe ))
. Das heißt, die meisten Leute werden ihn nicht sehen und nach Gefühl handeln. Nun, in der Beschreibung werde ich einen solchen Screenshot machen - ich hoffe, dass sie sich daran erinnern werden.

Meiner Meinung nach ist dies die bequemste Option für Benutzer als diese 5 Schritte:

  1. Lesen von Protokollen,
  2. Suche nach der richtigen Zeile,
  3. Kopieren der URL,
  4. Öffnen des Browsers
  5. Einfügen.

Und es verstößt nicht gegen irgendwelche Regeln - es gibt keine DLL, FileSelectDialog ist eine Standardfunktion.

 
Forester #:
FileSelectDialog ist eine Standardfunktion.

FileSelectDialog kann nicht in Expert Advisors verwendet werden (oder besser gesagt, es ist möglich, aber Sie sollten es nicht verwenden), und noch weniger in Indikatoren.

Er hält die Ausführung des Programms an, bis die Benutzereingabe abgeschlossen ist. Timer laufen ab, Ticks werden übersprungen und es kommt zu lustigen Nebeneffekten

 
Maxim Kuznetsov #:

FileSelectDialog kann nicht in Expert Advisors, geschweige denn in Indikatoren verwendet werden (bzw. es ist möglich, aber Sie sollten es nicht verwenden).

Er hält die Ausführung des Programms an, bis die Benutzereingabe abgeschlossen ist. Timer laufen ab, Ticks werden übersprungen und es gibt lustige Nebeneffekte

Bisheriges Skript.

Alternativ kann ich auch einen Expert Advisor mit einem netten Panel erstellen. Obwohl ich nichts darauf zu schreiben, außer für die Anweisung "Rechtsklick auf report.htm und wählen Sie Öffnen" und die Start-Taste.

Übrigens sind Skripte in der Demoversion verfügbar? Welche Art von Einschränkung? Auf Zeit, zum Beispiel, für ein paar Tage?

Und ist es möglich, es kostenlos für die anfängliche Förderung und erste Bewertungen zu machen, und dann bezahlt?

Wenn wird ein Experte sein, wie es in der Demo-Version zu testen? Wieder brauchen eine einfache zeitliche Begrenzung, nicht in einem Tester laufen.
 
Forester #:

Das bisherige Drehbuch.

Alternativ kann ich auch einen Experten mit einem schönen Panel machen. Obwohl ich nichts darauf zu schreiben, außer die Anweisung "Rechtsklick auf report.htm und wählen Sie Öffnen" und die Start-Taste.

Übrigens sind Skripte in der Demoversion verfügbar? Welche Art von Einschränkung? Auf Zeit, zum Beispiel, für ein paar Tage?

Und ist es möglich, es kostenlos für die anfängliche Förderung und die ersten Bewertungen zu machen, und dann bezahlt?

Die Skripte auf dem Marktplatz sind traurig und deprimierend. Der Benutzer im Tester kann sie in keiner Weise sehen.

Demo-Versionen sollten selbst erstellt und selbst vertrieben werden.
Auf dem Markt als kostenloses Produkt mit dem größten Teil der Funktionalität oder sinnvollen Einschränkungen. Sicherlich nicht auf Zeit und Art der Konten. In der Vergangenheit, und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, war es erlaubt, den Zeitrahmen oder das Instrument für diese Zwecke zu begrenzen.

 
Maxim Kuznetsov #: Demoversionen sollten von Ihnen selbst hergestellt und vertrieben werden.

Schauen Sie sich die Produkte auf dem Marktplatz an:

Kommentare können von Benutzern hinterlassen werden, die das Produkt gekauft oder gemietet haben.

D.h. es macht keinen Sinn, Ihre eigenen Demos zu Werbezwecken zu vertreiben, da sie kein Feedback auf der Produktseite hinterlassen werden.

In der Tat gibt es überhaupt keine Werbung, außer für das Bild und die Beschreibung?

Und als Demo kann ich einige HTML-Dateien als Beispiele für den Bericht zur Verfügung stellen. Sie können sie im Blog anhängen. Sie können dort auch eine Anleitung schreiben.

Ich hoffe, dass das alles nicht gegen die Regeln verstößt. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten der Popularisierung?

 
Forester #:

Ich habe mir die Produkte auf dem Markt angesehen:

D.h. es macht keinen Sinn, ihre Demos zu Werbezwecken zu verschenken, da sie keine Bewertung auf der Produktseite hinterlassen werden.

Im Grunde gibt es überhaupt keine Werbung außer für das Bild und die Beschreibung?

Es sei denn, Sie fügen Freunde zu einem Chatraum hinzu, in dem sie ihre Freunde hinzufügen können. Ich habe Produktchats mit über 600 Mitgliedern gesehen. Anscheinend sollte/kann man so werben.

Und als Demo kann ich einige HTML-Dateien als Berichtsbeispiele zur Verfügung stellen. Sie können sie im Blog anhängen. Sie können dort auch Anleitungen schreiben.

Ich hoffe, dass nichts von dem oben genannten gegen die Regeln verstößt. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten der Popularisierung?

Meiner Meinung nach muss man als erstes verstehen (auch wenn es schwierig ist), dass es hier praktisch keine Händler, d.h. Verbraucher gibt.

Das Produkt auf der Website der Autoren der Plattform, der Entwickler ähnlicher Produkte und der Neulinge zu bewerben und zu fördern, ist eine Verschwendung von persönlichen Ressourcen.

