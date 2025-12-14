Discussão do artigo "Como colocar um produto no mercado" - página 53

Ao carregar o arquivo EX5, ele apresenta este erro, que está bem no final
 
Fernando Carreiro #:
Atualizado. Obrigado!
 

Olá!

Gostaria de colocar meu EA à venda apenas para aluguel mensal.

Gostaria de dar aos interessados a oportunidade de ver como meu EA funciona em tempo real.

Minha pergunta é: como faço para listar meu EA (no mercado MQL5) e comunicar e incluir a senha do investidor na listagem?

Obrigado a todos que puderem me ajudar.

 
Use o serviço"Signals" (Sinais)

 
Abra a página de mercado de seu produto - https://www.mql5.com/pt/market/product/XXXXX/controlpanel

Lá, navegue até a guia Common (Comum) e, no grupo Price (Preço), ative apenas a bandeira contra "1 month rent" (aluguel de 1 mês) (desmarque todas as outras caixas de seleção para uso ilimitado e outros períodos).

Quanto à senha do investidor, você pode compartilhá-la com seus clientes depois que eles comprarem/alugarem o produto.

 
Quando queremos + Adicionar arquivo de produto, carregamos a versão completa do EA ou a versão de demonstração?
Quem converterá para a versão de demonstração quando o comprador fizer o download da versão de demonstração?
 
A versão completa (.ex4 ou .ex5).

MetaQuotes.

 
0988888 #:
como publicar meu robô de negociação?
Para colocar seu robô de negociação no Mercado, consulte o artigo: Como publicar seu produto no serviço do Mercado
As regras do https://www.mql5.com/pt/market/rules declaram que é proibido:
Uso próprio de recursos e anúncios intrusivos. Em particular:<br/ translate="no">
  • painéis com links para recursos de terceiros, links de afiliados de corretores, etc.

Preciso de um link para abrir um arquivo HTML salvo na sandbox.

Na descrição dos objetos gráficos, não encontrei a criação de links. Como fazer isso?

Ou eles proíbem algo que é tecnicamente impossível de ser feito? Ou era antes, mas agora não é permitido e eles se esqueceram de removê-lo das regras?

Quais são as formas alternativas?

Até agora, vi uma opção para mostrar o URL em um campo de texto, que o usuário precisa copiar e colar no navegador. A propósito, é possível copiar?

Ou abrir uma janela de seleção de arquivo, mas não selecionar o arquivo, mas abri-lo clicando com o botão direito do mouse. Mas é um pouco difícil de explicar....

 
Forester #:

Na descrição dos objetos gráficos, não encontrei a criação de links. Como fazer isso?

Ou eles proíbem algo que é tecnicamente impossível de fazer? Ou era antes, mas agora não é permitido e eles se esqueceram de removê-lo das regras?

Nunca foi assim. Nem todo link é um link em que você pode clicar e ele será aberto imediatamente no navegador. Um link também pode ser simplesmente um texto em uma imagem ou um comentário mostrado em um gráfico. Esses tipos de links são discutidos nas regras.
