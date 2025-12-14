Discussão do artigo "Como colocar um produto no mercado" - página 53
Olá!
Gostaria de colocar meu EA à venda apenas para aluguel mensal.
Gostaria de dar aos interessados a oportunidade de ver como meu EA funciona em tempo real.
Minha pergunta é: como faço para listar meu EA (no mercado MQL5) e comunicar e incluir a senha do investidor na listagem?
Obrigado a todos que puderem me ajudar.
Use o serviço"Signals" (Sinais)
Abra a página de mercado de seu produto - https://www.mql5.com/pt/market/product/XXXXX/controlpanel
Lá, navegue até a guia Common (Comum) e, no grupo Price (Preço), ative apenas a bandeira contra "1 month rent" (aluguel de 1 mês) (desmarque todas as outras caixas de seleção para uso ilimitado e outros períodos).
Quanto à senha do investidor, você pode compartilhá-la com seus clientes depois que eles comprarem/alugarem o produto.
Quem converterá para a versão de demonstração quando o comprador fizer o download da versão de demonstração?
A versão completa (.ex4 ou .ex5).
A MetaQuotes.
como publicar meu robô de negociação?
Preciso de um link para abrir um arquivo HTML salvo na sandbox.
Na descrição dos objetos gráficos, não encontrei a criação de links. Como fazer isso?
Ou eles proíbem algo que é tecnicamente impossível de ser feito? Ou era antes, mas agora não é permitido e eles se esqueceram de removê-lo das regras?
Quais são as formas alternativas?
Até agora, vi uma opção para mostrar o URL em um campo de texto, que o usuário precisa copiar e colar no navegador. A propósito, é possível copiar?
Ou abrir uma janela de seleção de arquivo, mas não selecionar o arquivo, mas abri-lo clicando com o botão direito do mouse. Mas é um pouco difícil de explicar....
Na descrição dos objetos gráficos, não encontrei a criação de links. Como fazer isso?
Ou eles proíbem algo que é tecnicamente impossível de fazer? Ou era antes, mas agora não é permitido e eles se esqueceram de removê-lo das regras?