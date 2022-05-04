Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 38
Also zum Beispiel ein regulärer Trailing-Stop. Alles, was darin eingestellt werden kann, ist ein Schritt, das Intervall oder die Gewinnschwelle.
Das ist es, was ich meine - ein Trailing-Stop. Es ist nur so, dass sich Trailing-SL und Trailing-TP deutlich unterscheiden, ja sogar entgegengesetzte Systeme sind. Die erste Methode eignet sich gut für Bereiche und Symbole mit starken Trends. Die zweite Variante hingegen funktioniert gut in flachen Gebieten. Dementsprechend verwendet die Liga beide Systeme, und um sie zu unterscheiden, habe ich sie Direct Trailing Stop (DTS) und Reverse Trailing Stop (RTS) genannt.
Und was die "Anpassungsfähigkeit" betrifft, so unterschätzen Sie die Möglichkeiten gewaltig. Beispielsweise kann ein und derselbe Schritt konstant oder variabel sein, er kann in Pips, in Prozent oder in Bruchteilen der Volatilität gemessen werden, er kann externe Abhängigkeiten aufweisen... Aber in TS League strebe ich nach maximaler Einfachheit. Aus diesem Grund gibt es nur einen Parameter für die Einstellung des Nachlaufs - die maximale Anzahl der Takte vor dem Schließen. Der Schritt und das Intervall der Trailing-Stops, so dass die Trailing-Stops vor der ausgewählten Anzahl von Bars (oder früher, wenn der Preis das Niveau früher erreicht).
Das ist es, was ich meine - ein Trailing-Stop. Es ist nur so, dass sich Trailing-SL und Trailing-TP deutlich unterscheiden, ja sogar entgegengesetzte Systeme sind. Die erste Methode eignet sich gut für Bereiche und Symbole mit starken Trends. Die zweite Variante hingegen funktioniert gut in flachen Gebieten. Dementsprechend werden beide Systeme in der Liga verwendet, und um sie zu unterscheiden, habe ich sie direkt (Direct Trailing Stop, DTS) und umgekehrt (Reverse Trailing Stop, RTS) genannt.
Und was die "Anpassungsfähigkeit" betrifft, so unterschätzen Sie die Möglichkeiten erheblich. Ein und derselbe Schritt kann konstant oder variabel sein, er kann in Pips gemessen werden, er kann in Prozent gemessen werden, er kann in Bruchteilen der Volatilität gemessen werden, er kann externe Abhängigkeiten haben... Aber in TS League strebe ich nach maximaler Einfachheit. Aus diesem Grund gibt es nur einen Parameter für die Trailing-Einstellungen - die maximale Anzahl von Bars vor dem Close. Der Schritt und das Trailing-Intervall werden so gewählt, dass das Trailing für die angegebene Anzahl von Bars (oder früher, wenn der Preis das Level früher berührt) gestoppt wird.
Wird der Computer bei so vielen Berechnungen für alle TCs nicht verrückt?
Der Sheriff interessiert sich nicht für indianische Probleme.
Nun, wenn DC sich dagegen wehrt, sind sie vielleicht interessiert. Es ist viel einfacher, harte SL & TP zu setzen und sich keine Sorgen zu machen, wenn ich dort etwas behalte. Was die Nachlaufphase betrifft, so bedeutet sie, dass ich sie kontrolliere, während ich nur darauf hoffe, dass der Preis steigt.
Feste TPs und SLs sind ebenfalls Begleitpersonen. Ich habe immer sowohl TPs als auch SLs für alle TCs. Es ist nur so, dass dort, wo feste TPs und SLs unterstützt werden, diese sich nicht ändern. Und wenn die Unterstützung keine Stops beinhaltet (z.B. Reverse Trailing - beinhaltet keine SL) - werden die Stops so gesetzt, dass sie in einem historischen Zeitraum nicht betroffen sind. Und ihr Auftreffen im realen Handel wird als höhere Gewalt betrachtet, woraufhin der TS aus dem Handel genommen und neu optimiert wird.
UND DC... Ich dachte, Sie meinten Optimierung... Was ist das Problem, wenn es funktioniert? Ein Häkchen kam - es wird sequentiell für alle 672 TS verarbeitet. Der "schnellste" TS arbeitet mit dem Zeitrahmen M15, d. h., seine Fehlberechnungen treten nur einmal in 15 Minuten auf. Die meisten der TK arbeiten auf H1. Mein Ziel ist es, den zunehmenden Einfluss der analytischen Methoden auf den Markt zu nutzen.
Wo es einen Trailing-Stop geben soll - wird dieser konsequent so berechnet, dass er sich nach und nach um die eingestellte Anzahl von Bars schließt. Alle TS, in denen Handelsaktionen durchgeführt werden sollen - stellen die Anforderer in die Warteschlange. Nachdem alle Anfragen gestellt wurden, werden sie nacheinander ausgeführt. Die Belastung ist überall sehr gering. Ich habe neun Terminals an meiner UPU, und die Belastung liegt immer innerhalb akzeptabler Grenzen. Zu Hause habe ich drei Terminals plus Torrent-Client auf meinem alten AMD-Sempron-Computer laufen und es ist alles in Ordnung.
Stress gibt es bei der Optimierung, wenn 12 Threads auf Core-i7 alle Varianten der Geschichte berechnen... Aber dort läuft mein Computer, und das ist sein, indisches Problem.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Beste 20 TS nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 nach Handelsqualität:
Die besten 5 Diagramme für die Handelsqualität:
Die Situation hat sich also in der letzten Woche nicht wesentlich verändert. Umgekehrte Nachlaufsysteme nehmen nach wie vor vier der fünf ersten Plätze ein. Obwohl, das Wesen der Reverse-Trailing Ich mag es nicht (denken Sie daran, ich nenne die Reverse-Trailing der TS, die nicht SL, TP gesetzt ist, und mit jeder Bar TP ist die Bewegung auf den aktuellen Preis).
Den ersten Platz belegt TS 740142 - Einstieg mit Stop-Orders auf Zickzackspitzen mit Backward Trailing auf EUR. Dieses System erschien vor einem Monat in der Bewertung, kam sofort auf den zweiten Platz, rückte vor einer Woche auf den ersten Platz und hält diesen seither.
Den zweiten Platz belegt TS 740642 - Ausstieg mit Stop-Orders auf Zickzack-Spitzen mit umgekehrten Trailing-Stops auf USDCHF. Dieses System ist ein Neuling in der Bewertung, hat es nur 12 Geschäfte so weit durchgeführt, aber sofort verschoben den bisherigen Besitzer des zweiten Platzes - TS 642750 - Einstiegspunkte gegen den Trend, der Trend wird durch die Kreuzung der EMA und der Preis, mit einem Reverse-Trailing auf GBPAUD bestimmt.
Auf dem vierten Platz von der fünften gestiegen ist TS 442022 - Entry-Limit-Orders auf Zickzack-Spitzen mit festen TP-SL und Übertragung auf Breakeven auf dem Euro-Pfund. Dieses System hat in der letzten Woche zwei Transaktionen durchgeführt und die Qualität des Handels ein wenig verbessert.
TS 740650 - Trendeinstieg definiert durch den Schnittpunkt von EMA und aktuellem Kurs mit Reverse Trailing auf USDCHF vervollständigt die Top 5. Dieses System ist ein "Veteran" des Ratings, es ist nicht auf den ersten Platz aufgestiegen, erscheint aber regelmäßig in den Top 5. Allerdings ist dieser TS "langsam", er hat in der letzten Woche keinen einzigen Handel getätigt, wodurch der Index seiner Handelsqualität leicht gesunken ist und er den dritten Platz verloren hat.
Bleibt die Frage, wie man aus672 Geschäften die besten auswählt - verständlicherweise die besten?
Dies ist IMHO sehr lästig... wenn dies möglich ist.
Es ist beängstigend, darauf ernsthaft Geld zu wetten... :-)
Ein kleines Volumen ist auch nicht realistisch, denn es gibt HUNDERTE von ihnen und das Volumen ist nicht klein... :-)
Auf ein Signal warten...
Es bleibt die Frage, wie man die672- die im wirklichen Leben verständlicherweise mit den Besten handeln - herausfinden kann.
Dies ist IMHO sehr lästig... wenn dies möglich ist.
Es ist beängstigend, darauf ernsthaft Geld zu wetten... :-)
Ein kleines Volumen ist auch nicht realistisch, denn es gibt HUNDERTE von ihnen und das Volumen ist nicht klein... :-)
Auf ein Signal warten...
Im Sinne von "sehr kalt"? Und was die Lautstärke angeht - ich verstehe gar nichts.
Es gibt eine Reihe von Systemen. Alle arbeiten mit minimaler Lautstärke auf der Demo. In diesem Fall gibt es keine Scalper, Ticks und Spreads sind nicht sehr wichtig. Aus diesem Grund wird der Übergang von der Demoversion zur echten Version keine Änderungen im Verhalten von TS bewirken. Vielleicht werden einige Geschäfte verpasst, z. B. wegen der unterschiedlichen Spreads, aber das dürfte keine großen Auswirkungen haben.
Auf dem realen Konto - müssen ein paar der besten gesetzt werden, ich habe wiederholt gesagt, in der Liga ist sehr deutlich die Regel von 20/80 gesehen - nur ein Fünftel der Systeme zeigt etwas mehr oder weniger profitabel. Und die meisten von ihnen "hängen bei Null", oder sogar im Minus, obwohl sie anscheinend auf die Geschichte abgestimmt sind.
Über das Signal - wieder, was TCs auf das Signal zu setzen? Die, die ich intuitiv auswähle? Meine Intuition lässt mich regelmäßig im Stich. Ich muss mich auf etwas Zuverlässigeres verlassen.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Beste 20 nach Qualität:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Seit dem letzten Mal hat es große Veränderungen gegeben:
Der Neuling des Ratings - TS 543122 - flippt bei Limit-Orders auf die Pfund-Frank-Zickzack-Spitzen und rückt auf den ersten Platz. Das System wurde Mitte November in Betrieb genommen, konnte aber die Bewertung nicht erreichen. In der letzten Woche gab es jedoch mehrere erfolgreiche Abschlüsse, und das System hat die Qualität des Handels deutlich verbessert und den vorherigen Gewinner überflügelt.
Der zweite Platz wird von TS 470642 eingenommen - Einstieg durch Stop-Orders auf Zickzack-Spitzen mit Trailing-TP auf USDCHF. Dieses System war der Gewinner der letzten Woche. 4 Trades hat es in der letzten Woche gemacht, und obwohl es die Qualität des Handels leicht verbessert hat, wurde es vom neuen Gewinner überholt.
Auf dem dritten Platz liegt ebenfalls ein Neuling in der Bewertung. TS 742450 - Impuls-Bar-Einstieg auf Basis von EMA und Preisüberkreuzung mit Reverse Trailing auf GBPCAD. Dieser TS wurde Anfang Oktober ins Leben gerufen, aber er ist sehr langsam und hat erst in dieser Woche die erforderlichen 10 Angebote gesammelt, um in die Bewertung aufgenommen zu werden. Die Qualität des Handels ist jedoch sehr hoch.
Und den vierten Platz belegt der Newcomer TS 743622 - Einstieg mit Stop-Orders auf Zickzack-Spitzen mit Reverse-Trailing auf GBPNZD. Dieses Handelssystem wurde erst in der zweiten Novemberhälfte eingeführt und konnte bis Ende letzter Woche nur 10 Geschäfte abschließen, die für die Einstufung erforderlich waren. Aber sie ist auch von sehr hoher Qualität.
Der fünfte Platz wird von TS 242352 - Limit-Orders auf EURCAD-Zickzack-Spitzen belegt. Es handelt sich ebenfalls um ein "langsames" System, das Mitte Oktober eingeführt wurde und bisher nur 15 Geschäfte abgeschlossen hat, von denen vier in der letzten Woche getätigt wurden, wodurch es vom 12. auf den fünften Platz aufgestiegen ist.
Was meinen Sie mit "sehr kalt"? Und was die Lautstärke angeht - ich verstehe gar nichts.
im Sinne von 'intuitiv' lästig, wie Sie schreiben, nicht intuitiv noch lästiger...
e und um ehrlich zu sein, ist es auch beängstigend, ernsthaft Geld auf solch elementare Dinge zu setzen... Heute funktioniert es nach der Optimierung - morgen vielleicht nicht, und es kann sich sogar auf den echten auswirken...
Im Prinzip mochte ich Nr. 1 - den Kanal eins auf Grenzen, die Charts - erinnerte mich an die Meisterschaft... :-)
Das Volumen ist das GESAMTvolumen der Geschäfte des GANZEN PULS des ausgewählten TS.