Ich verstehe nicht, was in dem Signal enthalten ist? Es geht immer aufwärts und es gibt immer einen Abwärtstrend)
In der Rangliste - ich schreibe immer den besten TS. Die TS, die aus der Rangliste herausgefallen sind, werden nicht angezeigt. Und auf dem Signal habe ich die TSs ausgewählt (plus, Geld-Management ist dort enthalten - ein konstantes Risiko von 5% auf die TS). Wie Sie sehen können, sind sie schlecht ausgewählt. Wäre da nicht der GBPUSD, der als "Lokomotive" das gesamte Signal nach oben zieht, wäre das Signal ein großer Verlust. Die Frage nach der Wahl des stabilsten TS ist in vollem Gange. Und es wird immer noch intuitiv entschieden. Ich habe Probleme mit der Intuition.Zur Erinnerung: Letzte Bewertung in diesem Beitrag.
Wenn der Pfund-Dollar nicht das ganze Signal nach oben "ziehen" würde, gäbe es einen riesigen Verlust auf dem Signal.
Also vielleicht froh sein, dass es zieht und viel Geld in es investieren?
Ja, aber dann wiederum muss man die Erhöhung der Menge irgendwie rechtfertigen, irgendwie berechnen... Ich kann es noch nicht tun. Ich bin also geneigt, meinen Anteil zu erhöhen, aber im Moment - wiederum intuitiv -... Das gefällt mir nicht... Außerdem, wenn ich die Menge erhöhe, wird das Pfund anfangen zu fallen... Ich kann nicht ohne Stabilität weitermachen, ohne eine Auswahlreihenfolge ausgearbeitet zu haben.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Beste 20 TS nach Gleichgewicht:
Top 5 Tabelle nach Saldo:
Top 20 für Handelsqualität:
Die 5 besten Charts für die Qualität des Handels:
Die letzte Woche war für mehr als zwei Dutzend TS (von 448) die letzte. Alle von ihnen zeigten ein inakzeptables Verhalten und wurden zur Überoptimierung geschickt. Bei vielen hat sich die Qualität des Handels stark verschlechtert. DemSignal der freien TS-Liga können Sie entnehmen, dass auch solche TS dafür ausgewählt wurden. Leider ist die Frage der Auswahl des TS für das Signal noch ungelöst.
Darüber hinaus wurde die Bewertung der Handelsqualität leicht geändert. Wenn es früher unmöglich war, den Qualitätsindex für einen TS ohne einen einzigen Verlust zu berechnen (weil es unmöglich ist, die Rückflüsse zu berechnen), verwende ich jetzt anstelle der Rückflüsse die Sharpe Ratio, die auch für den Fall berechnet wird, dass es keine Verlustgeschäfte gibt.
Den ersten Platz bei der Handelsqualität belegt seit 6 Wochen in Folge die Handelsstrategie mit festem TP-SL (Breakeven, Übertragung auf BU funktioniert bei allen Strategien) auf GBPUSD. Diese Strategie ist seit Beginn der Überwachung in den TOP-5. In der letzten Woche wurden vier Transaktionen durchgeführt, wobei die Qualität des Handels sehr hoch war (ich erinnere Sie daran, dass wir die Qualität des Handels als "gut", "wertvoll", "ein Beispiel, dem man folgen sollte" betrachten). Es sei darauf hingewiesen, dass dieser TS in Bezug auf die Ausgewogenheit führend ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten uns diesen TS zu Herzen nehmen - bisher hat er gut funktioniert. Ich frage mich, wie lange es dauern wird?
Der zweite Platz wird vom TS der Kreuzung des Preises und des beweglichen Trends mit umgekehrtem Trailing für USDCHF eingenommen. Dieser TS ist gerade in die Bewertung eingegangen und hat sofort den zweiten Platz belegt. Allerdings sind Geschäfte mit diesem TS recht selten. Es wurde Mitte August in den Handel gebracht, und erst jetzt hat es den zehnten Deal gemacht. Die Qualität des Handels in diesem TS ist jedoch sehr, sehr hoch. Andererseits ist es das System des Reverse Trailing, das meiner Meinung nach eine sehr instabile Technik ist. Ich vermute, dass das System den zweiten Platz nicht mehr lange halten wird.
An dritter Stelle steht der TP des Abpralls von der Kanalgrenze mit festem TP-SL beim EURGBP. Diese TS hat in der letzten Woche nur ein, aber ein sehr gutes Geschäft, das es erlaubt, die Rangliste eingeben, und sofort in den Top drei TS gemacht.
Ich habe eine Idee, wie man die Systeme der Liga ändern kann.
Mein derzeitiger Einstieg erfolgt entweder durch Berühren der Kanalbegrenzung oder auf der Grundlage der gegenseitigen Position des Preises und des gleitenden EMA auf dem "Impuls"-Balken.
In einem anderen Forum hat mich jemand auf eine wichtige Variante der Eingabe an der Kanalgrenze aufmerksam gemacht.
Zurzeit mache ich das so. Bei der Balkeneröffnung vergleiche ich das Extremum der vorangegangenen Balken und die Kanalbegrenzung. Bei einem Ausbruch ist der Einstieg möglich, wenn der vorletzte Balken die Kanalgrenze nicht berührt und der letzte Balken sie berührt hat (und wahrscheinlich die Grenze weiter verschoben hat, wodurch der Kanal breiter wurde). Wenn Sie an einem Rebound arbeiten, sollten Sie einsteigen, wenn der vorletzte Balken die Kanalgrenze berührt und der letzte Balken nicht.
Wenn sich der Kurs innerhalb des Kanals von der Kanalgrenze wegbewegt, platzieren wir eine Pending Entry Order darauf. (Stop bei einem Ausbruch und Limit bei einem Pullback). Wenn wir einen schwebenden Auftrag in diesem Bereich haben, geben wir ihn nicht auf. Wenn der schwebende Auftrag über einen längeren Zeitraum (einige Tage) nicht aktiviert wird, löschen wir ihn. Wenn der Auftrag ausgelöst wird - begleiten Sie ihn mit einem der vier Standardbegleiter.
Zunächst war ich skeptisch gegenüber diesem Vorschlag. Ich war der Meinung, dass sich ein solcher Eintrag nicht wesentlich von meinem Eintrag an der Kanalgrenze unterscheidet, und es war immer möglich, solche Werte für die Kanalperiode zu finden, dass die Einträge in beiden Fällen nahe beieinander lagen. Die Überprüfung ergab jedoch, dass ich mich geirrt hatte. Bei den meisten beliebten Währungspaaren unterscheiden sich die Eingänge erheblich, und ich konnte keine solchen Kanalparameter oder Parameter für die Einstellung von Aufträgen finden, die den Eingang schließen würden. Es gibt Paare, bei denen ich solche Parameter finden kann. Allerdings handelt es sich dabei meist um unpopuläre Kreuze.
Der Grund dafür sind impulsive Kursbewegungen: Die meisten beliebten Paare bewegen sich oft in kurzen Impulsen. Und der Kanal verschiebt seine Grenze in nur einem Takt. Das hat zur Folge, dass wir während eines solchen Impulses - in meinem Fall - an der neuen, "postimpulsiven" Grenze des Kanals einsteigen, während wir bei einem schwebenden Auftrag an der alten, "präimpulsiven" Grenze einsteigen. Es ist mir gelungen, zwei Einstiegsmöglichkeiten nur für Paare zusammenzubringen, bei denen es wenig Impulse gibt und eine gleichmäßige Bewegung vorherrscht und der Kanal seine Kante in mehreren aufeinanderfolgenden Bars bewegt.
So habe ich eine weitere Einstiegsvariante gefunden, die ich in die Liga aufnehmen möchte - den Einstieg mit schwebenden Aufträgen am Kanalrand. Es stimmt, dass für einen solchen Eintrag keine "Rollover"-Begleitung möglich ist. Allerdings sind sowohl die nachlaufenden als auch die festen TP-SL gut genug, d. h. wir haben jetzt zusätzlich 6 TPs für jedes Symbol (2 Richtungen x 3 Begleiter).
Na ja... "Unsere Ziele sind klar, die Aufgaben sind definiert. An die Arbeit, Kameraden!" (С)
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Tabelle der Top 5 in Bezug auf das Gleichgewicht:
Beste 20 nach Qualität:
Die 5 besten Charts nach Qualität:
Auf den ersten drei Plätzen gab es keine Veränderungen. Alle TCs halten ihre Positionen.
Im Moment füge ich TS beim Einstieg mit den schwebenden Aufträgen hinzu. Und es stellte sich heraus, dass die SAR-Unterstützung (Umkehrungen) sehr wohl mit Einträgen auf den schwebenden Aufträgen organisiert werden kann. Der Einstieg ist derselbe, die Pending Orders werden auf genau dieselbe Weise platziert, bei Preisextremen, TP-SL wird überhaupt nicht platziert (richtiger gesagt, es wird nur ein schützender SL platziert, der in einer normalen Situation niemals ausgelöst werden sollte). Und wir überwachen ständig die offenen Stellen. Sobald Gegenpositionen entstehen, schließen wir die älteren sofort. Als Ergebnis erhalten wir eine normale SAR, aber die Eingänge werden über schwebende Aufträge ausgeführt. Bei der Eingabe mit Polynotes können wir also auch 4 Begleitpersonen haben - Forward Trailing, Backward Trailing, Rollover, Fixed TP-SL.
Nach der Aufrüstung wird also jedes TS-Liga-Symbol 24 TCs enthalten (3 Eingänge, 2 Richtungen, 4 Begleiter). Die TK-Liga ist mit 28 Symbolen "vertraut". Insgesamt haben wir maximal 672 TCs. Ich frage mich, ob es Probleme mit einer großen Anzahl von Stellen geben wird?
Georgy, was hindert Sie daran, ein separates bezahltes Signal zu eröffnen, das mit dem System mit den besten Ergebnissen in 3 Monaten arbeitet? Ich denke, dass das Signal eine gute Chance hat, die Spitze zu erreichen, wenn es weiterhin erfolgreich gehandelt wird.
Ich habe ein freies Signal, aber mehrere der besten TS laufen gleichzeitig darauf. Leider zeigen sie regelmäßig inakzeptable Verhaltensweisen, diese Woche zum Beispiel haben zwei weitere TCs "ihr Leben aufgegeben" und wurden zur Reoptimierung geschickt.
Aber es gibt bereits Pläne. Aber nicht bei Signalen. Um die Signale separat für jeden der TS zu erstellen, muss ich fünfhundert Konten haben, und auf jedem von ihnen muss ich das Terminal und den Expert Advisor ausführen. Das ist unrealistisch.
Deshalb werden die Experten für den besten TS bezahlt.
Auch eine Option. Zumindest sieht der Kabelexperte mit der magischen Nummer 340221 sehr attraktiv aus.
Was für ein Wirrwarr du in deinem Kopf hast, Channels, Extremums sind Unsinn.