Nun, nennen Sie es einen Kerzenständer, wie auch immer. Der Punkt ist, dass wir keinen SL setzen, sondern einen TP, und mit jeder Kerze bringen wir ihn näher an den aktuellen Preis.
Und alles ist richtig, der TP nähert sich ständig dem Preis, wenn wir die Bewegung nicht erraten haben - er wird in der Verlustzone schließen, und wenn es ein Trend ist - der Verlust ist groß.
In der Liga, jeder TS hat SL, aber für Reverse-Trailing - sein Wert wird so genommen, dass auf die Geschichte es nie ausgelöst - in der Regel mindestens ein paar tägliche Bereiche (manchmal bis zu zehn). Das Brechen dieses SL ist ein inakzeptables Verhalten des TS, und danach wird er sofort wieder optimiert. Aber auch ohne die SL auszuschalten, nimmt ein unberechenbarer Trend das Ergebnis von zehn Siegen leicht weg. Es ist also der "flachste" TS. Es ist inakzeptabel, sie für einen Trend zu verwenden.
Ihre Liga geht allen auf die Nerven. Ich habe in jedem Thread darüber gelesen.
nicht lesen... schont die Nerven :-)
Geh in den Wald. Mischen Sie sich nicht in die Arbeit des Themenstarters ein.
Arbeiten Sie an Ihren Signalen ;)
:-)
Da drüben gibt es Arbeit - es gab Wettbewerbe...
:-)
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Tabelle der Top 5 in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für Handelsqualität:
Die 5 besten Charts nach Qualität:
Auf den ersten 5 Plätzen befinden sich die Reverse-Trailing-Systeme. Das gefällt mir nicht. Obwohl das nichts Ungewöhnliches ist - ich habe schon oft gesagt, dass solche TSs in kurzen Abständen sehr gute Ergebnisse zeigen.
Die einzige Ausnahme ist TS 442022 - Eingabe von Limit-Aufträgen auf Zickzack-Spitzen mit festem TP-SL (und Transfer zum Breakeven) auf GBP.Nun, von den RTS-Systemen können wir 642750 empfehlen - Counter-Trend-Einträge, basierend auf dem Kreuzen des Preises und des gleitenden Durchschnitts mit einem Reverse-Trailing (und Transfer zum Breakeven) auf GBPAUD - letzte Woche machte es 7 Trades und stieg vom zehnten auf den zweiten Platz.
Kumpel, ich hätte nichts dagegen, von deinem Wunderexperten zu lesen, der an zwanzig Paaren gearbeitet und riesige Gewinne erzielt hat. Aber du sagst mir nichts... Was ist noch übrig?
Hier teile ich meine Erfolge mit den Forumsmitgliedern.
Ich denke sogar daran, kostenlose Expert Advisors in Kodobase zu finden, die auf die Schnittmenge von Preis und Slippage und auf die Aufschlüsselung des Preis-Kanals zurückgreifen, für besonders Faule. Und im englischen Teil des Forums wurde das Thema deswegen gelöscht...
