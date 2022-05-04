Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 193
Roman, sie flucht über die Magie. 542041 hat ein Erstellungsdatum von 12.06.2019 Ihre ausführbare Datei hat ein Juni-Datum. Meine Vermutung: Als diese ausführbare Datei erstellt wurde, gab es noch keine 542041.
Besorgen Sie sich ein neueres Modul, das sollte funktionieren.
Wo steht "Regcode:3265001878 ist korrekt", wenn auf Russisch gesagt wird:"Regcode 3265001878 ist korrekt"? Eduard hat Recht.
Im Log steht:"Can't find specific magic !"Und weiter heißt es:"Errors has detected during factory creating" - es wurde kein Code gefunden, der für die Ausführung der erwähnten Magie verantwortlich ist, das TC-Objekt wurde nicht erstellt und EA hat nicht herausgefunden, an wen es die Preisdaten weitergeben und von wem esHandelsaufträge für AC annehmen soll. Es konnte unter diesen Bedingungen nicht funktionieren und wurde abgeschaltet.
Kein Wunder, Sie haben Code für TC 542041 angefordert, der m_dtBuildMoment = D'2019.06.12' hat; Ihr EA hat das Build-Datum 2019.05.27 - zu diesem Zeitpunkt gab es den angegebenen TC noch nicht.
Wo ist der "Regcode-Fluch", wenn man Ihnen auf Russisch sagt:"Der Regcode 3265001878 ist korrekt"? Eduard hat Recht.
Im Log steht:"Can't find specific magic !"Und weiter heißt es:"Errors has detected during factory creating" - es wurde kein Code gefunden, der für die Ausführung der erwähnten Magie verantwortlich ist, das TC-Objekt wurde nicht erstellt und EA hat nicht herausgefunden, an wen es die Preisdaten weitergeben und von wem es Handelsaufträge für AC annehmen soll. Es konnte unter diesen Bedingungen nicht arbeiten und stürzte ab.
Kein Wunder, Sie haben Code für TS 542041 angefordert, der m_dtBuildMoment = D'2019.06.12' hat; Ihr EA hat das Build-Datum 2019.05.27 - diese TS gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Zum Thema "Testen mit vollen Zecken".
Einerseits ist es nicht schwer zu arrangieren, die Änderungen in den Skripten sind gering (allerdings wird viel Platz für die Tickdaten benötigt, was ich nicht mag, meine Festplatte ist bereits voll). Aber es wird nur zu Änderungen der Stop-Trading-Bedingungen führen, die mehr mit den historischen Daten übereinstimmen. Aber es wird kaum eine große Auswirkung auf den zukünftigen Handel haben, der zukünftige Handel kann nur in der Zukunft bewertet werden, und dort - "auf allen Ticks", der einzige Unterschied ist, dass sie auf einem Demo-Konto waren, und nicht auf einem realen (aber diese Unterschiede sind sehr klein - Einheiten von fünf Ziffern)
Über die "Prüfung auf volle Zecken".
Einerseits ist es nicht schwer zu implementieren, die Änderungen in den Skripten sind gering (obwohl es viel Platz für die Tickdaten benötigt, was ich nicht mag, weil meine Festplatte bereits voll ist). Aber es wird nur zu Änderungen der Stop-Trading-Bedingungen führen, die mehr mit den historischen Daten übereinstimmen werden. Aber es wird kaum eine große Auswirkung auf den zukünftigen Handel haben, der zukünftige Handel kann nur in der Zukunft bewertet werden, und dort - "auf allen Ticks", der einzige Unterschied ist, dass sie auf einem Demo-Konto waren, und nicht auf einem realen (aber diese Unterschiede sind sehr klein - Einheiten von fünf Ziffern)
Wenn man sich näher mit den technischen Unterschieden zwischen dem Testen auf OHLC und auf echten Ticks beschäftigt, liegt der grundlegende Unterschied in der Modellierung des Spreads. Bei realen Ticks ist der Spread real und folglich sind sowohl der Verkaufs- als auch der Ankaufspreis real. Beim OHLC im MT5 gibt es 4 Preise in jeder Minute. Aber die Spanne pro Minute ist fest und entspricht demMinimum für diese Minute. Infolgedessen entspricht der Ask-Preis auf OHLC nicht seinem tatsächlichen Wert. Infolgedessen werden die Bedingungen für dieEröffnung von Kaufgeschäften und die Schließung von Verkaufsgeschäften(Stop-Loss) geändert.
Die Systeme wurden heute neu optimiert. Nach der Optimierung auf 1MOHLC, um die "Kontrollparameter" zu bestimmen, habe ich sie auch auf echten Ticks laufen lassen.
Das Gesamtbild hat sich nicht wesentlich verändert. Aber trotzdem ist einer der TCs, der nach dem Test mit echten Ticks sofort in die hohe Liga (Qualität 0,98) hätte aufsteigen müssen, nur in die mittlere Liga (Qualität 0,86) aufgestiegen. Und eines der TCs, das in die niedrige Klasse (Qualität 0,27) hätte eingestuft werden müssen, wurde nach den echten Ticks in die mittlere Klasse (Qualität 0,32) eingestuft.
Tatsächlich liegt der Unterschied genau in der Modellierung der Streuung, und bei den TK, bei denen die durchschnittliche Einnahme gering ist, macht er einen spürbaren Unterschied.
Wie auch immer, ich werde es so machen.
Noch ist alles auf 1MOHLC optimiert, aber wenn das Instrument sofort in die höhere Liga aufsteigt - dafür werde ich die Steuerungsparameter auch auf realen Ticks auswerten. Und nur wenn die echten Ticks auch die höchste Division anzeigen - nur dann werde ich sofort darüber informieren, ohne zu warten, bis das System in der Bewertung auftaucht.
Die Spanne während der Minute ist jedoch festgelegt und entspricht dem Minimum für diese Minute.
Nicht das Maximum?
Nicht das Maximum?
Nein, so wenig wie möglich. Soweit ich weiß, ist es Sache der DCs, zwischen diesen beiden zu wählen. Und es ist für sie profitabler, den niedrigeren Wert auszuweisen.
