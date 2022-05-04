Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 190
Dies sind meine Gedanken. Das System besagt, dass ein neues Maximum nach maximal 6 Trades erscheinen sollte, was in dem von Ihnen präsentierten Diagramm eindeutig nicht der Fall ist.
Aber vorsichtshalber sollten Sie meinen Lauf erst noch einmal überprüfen. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht.
Meinem Verständnis nach darf er normalerweise nicht nach 6 Trades erscheinen: TP=0,1 Range, und Verluste sind bis zu 2 Ranges erlaubt. D.h. 6 Trades sind nur möglich, wenn der Verlust die 0,6er-Spanne nicht überschreitet. Alles, was größer ist, passt nicht in 6 Gewerke.
Dies sind unterschiedliche Bedingungen.
Die Historie zeigt, dass der Kurs nach sechs Trades ein neues Maximum erreicht. Wenn dies im Handel nicht der Fall ist, sollte der Handel dementsprechend eingestellt werden.
Ich werde es mir ansehen. Wir werden sehen.
Es wurde ein kostenloses "NewTop LigaTS"-Signal erstellt. Nur ein TS 643642 wird darauf gehandelt. 10% Risiko.
https://www.mql5.com/ru/signals/611260
Konto: 2599118
Magie: 442042
RegCode: 966523303
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 443122
RegCode: 446429648
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 542041
RegCode: 3265001878
-----------------------------------
George Ich habe 542041 mit diesem Registrierungscode gelöscht. Ich habe die TF nicht gewechselt. Bitte ersetzen Sie... Oder schreiben Sie, wie man ein Gebot abgibt...
Auf welchem Markt wird sie gehandelt?
GBPNZD
George Ich habe 542041 mit diesem Registrierungscode gelöscht. Ich habe die TF nicht gewechselt. Bitte ersetzen Sie... Oder schreiben Sie, wie man ein Gebot abgibt...
Was sagt das Protokoll über diesen Code aus? Ungültiger Name
Ich habe es überprüft - alles sollte funktionieren...Ich würde die Vermutung wagen, dass es nicht der Rhegcod ist.
nein, es fliegt einfach raus mit einem Häkchen - Smiley oben rechts und exp - deleted...
Ich werde das Log am Abend posten, nachdem ich einen weiteren Versuch unternommen habe, das Ex zu befestigen, um an der Tabelle zu arbeiten...
Wie läuft es?