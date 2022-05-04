Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 190

Georgiy Merts:

Dies sind meine Gedanken. Das System besagt, dass ein neues Maximum nach maximal 6 Trades erscheinen sollte, was in dem von Ihnen präsentierten Diagramm eindeutig nicht der Fall ist.

Aber vorsichtshalber sollten Sie meinen Lauf erst noch einmal überprüfen. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht.

 
Georgiy Merts:

Dies sind meine Gedanken. Das System gibt vor, dass nach maximal 6 Trades ein neues Maximum erscheinen sollte, was in der von Ihnen dargestellten Grafik eindeutig nicht der Fall ist.

Meinem Verständnis nach darf er normalerweise nicht nach 6 Trades erscheinen: TP=0,1 Range, und Verluste sind bis zu 2 Ranges erlaubt. D.h. 6 Trades sind nur möglich, wenn der Verlust die 0,6er-Spanne nicht überschreitet. Alles, was größer ist, passt nicht in 6 Gewerke.

 
Eduard_D:

Meinem Verständnis nach darf er normalerweise nicht nach 6 Trades erscheinen: TP=0,1 Range, und Verluste sind bis zu 2 Ranges erlaubt. D.h. 6 Trades sind nur möglich, wenn der Verlust die 0,6er-Spanne nicht überschreitet. Alles, was darüber hinausgeht, wird nicht durch 6 Berufe abgedeckt.

Dies sind unterschiedliche Bedingungen.

Die Historie zeigt, dass der Kurs nach sechs Trades ein neues Maximum erreicht. Wenn dies im Handel nicht der Fall ist, sollte der Handel dementsprechend eingestellt werden.

Ich werde es mir ansehen. Wir werden sehen.

 
Eduard_D:

Es wurde ein kostenloses "NewTop LigaTS"-Signal erstellt. Nur ein TS 643642 wird darauf gehandelt. 10% Risiko.

https://www.mql5.com/ru/signals/611260

Mit welcher Art von Preisen wird sie gehandelt?
 
Georgiy Merts:


Konto: 2599118
Magie: 442042

RegCode: 966523303

-----------------------------------

Konto: 2599118
Magie: 443122

RegCode: 446429648

-----------------------------------

Konto: 2599118
Magie: 542041

RegCode: 3265001878

-----------------------------------

George Ich habe 542041 mit diesem Registrierungscode gelöscht. Ich habe die TF nicht gewechselt. Bitte ersetzen Sie... Oder schreiben Sie, wie man ein Gebot abgibt...


 
Roman Shiredchenko:
Auf welchem Markt wird sie gehandelt?

GBPNZD

 
Eduard_D:

GBPNZD

cp
 
Roman Shiredchenko:

George Ich habe 542041 mit diesem Registrierungscode gelöscht. Ich habe die TF nicht gewechselt. Bitte ersetzen Sie... Oder schreiben Sie, wie man ein Gebot abgibt...


Was sagt das Protokoll über diesen Code aus? Ungültiger Name

Ich habe es überprüft - alles sollte funktionieren...

Ich würde die Vermutung wagen, dass es nicht der Rhegcod ist.
 
Georgiy Merts:

Was sagt das Protokoll über diesen Code aus? Ungültiger Name

Ich habe es überprüft - es sieht so aus, als sollte alles funktionieren...

Ich würde vermuten, dass es nicht am Registrierungscode liegt.

nein, es fliegt einfach raus mit einem Häkchen - Smiley oben rechts und exp - deleted...

Ich werde das Log am Abend posten, nachdem ich einen weiteren Versuch unternommen habe, das Ex zu befestigen, um an der Tabelle zu arbeiten...

 
Georgiy Merts:

Dies sind unterschiedliche Bedingungen.

Die Historie zeigt, dass der Kurs nach maximal sechs Trades ein neues Hoch erreicht. Wenn dies im Handel nicht der Fall ist, sollte der Handel eingestellt werden.

Ich werde es mir ansehen. Wir werden sehen.

Wie läuft es?

